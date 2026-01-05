Τριήμερο πρόγραμμα απεργιακών κινητοποιήσεων από 7/1, ανακοίνωσε η ΠΟΣΠΛΑ

Τριήμερο πρόγραμμα απεργιακών κινητοποιήσεων ανακοίνωσε η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ), στο πλαίσιο της επ’ αόριστον απεργίας που ξεκινά στις 7 Ιανουαρίου στις λαϊκές αγορές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, οι κινητοποιήσεις αρχίζουν την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, με συγκέντρωση στις 09:30 στην Πλατεία Συντάγματος και πορεία προς το υπουργείο Οικονομικών στην οδό Νίκης.

Την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, οι δράσεις θα συνεχιστούν στην κεντρική πύλη της Λαχαναγοράς στον Ρέντη, με συγκέντρωση στις 08:00.

Για την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου έχει προγραμματιστεί μηχανοκίνητη πορεία, με αφετηρία τη διασταύρωση Κηφισού και Λένορμαν (στον παράδρομο στην Παναγίτσα) και προορισμό τα διόδια Αφιδνών.

Η ΠΟΣΠΛΑ υπογραμμίζει ότι ο θεσμός των λαϊκών αγορών συμπληρώνει 100 χρόνια λειτουργίας, ωστόσο το μέλλον του παραμένει αβέβαιο.

Κεντρικό αίτημα των κινητοποιήσεων αποτελεί η τροποποίηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης. Παράλληλα, ζητείται η κατάργηση της πρόσθετης φορολόγησης 10% για τον βοηθό, των τριετιών στη φορολόγηση, της φορολόγησης με βάση τον μέσο όρο του ΚΑΔ, καθώς και η απόσυρση του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής.

Οι πωλητές διεκδικούν επίσης μείωση του κόστους παραγωγής, ώστε να διατηρηθούν χαμηλές τιμές για τους καταναλωτές. Επιπλέον, ζητούν τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο σε 120 δόσεις.

Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι οι λαϊκές αγορές έχουν όχι μόνο παρόν, αλλά και μέλλον.