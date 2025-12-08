Μαρινάκης: Οι νόμιμοι αγρότες θα πάρουν περισσότερα – Θέλουμε να συνεχιστεί ο διάλογος αλλά με ανοικτούς δρόμους

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ερωτηθείς στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για τις τοποθετήσεις των πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά για τα αιτήματα των αγροτών είπε ότι δεν έχει κάτι να σχολιάσει και αναφέρθηκε στη σημερινή τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το θέμα. «Οι νόμιμοι να πάρουν περισσότερα. Αυτό είναι το μήνυμα της κυβέρνησης και αυτό θα γίνει. Οι παράνομοι δεν θα πάρουν λεφτά. Θέλουμε το διάλογο. Αποτέλεσμα είναι οι ικανοποιήσεις διαχρονικών αιτημάτων των αγροτών. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Θέλουμε να συνεχιστεί αυτός ο διάλογος αλλά με ανοικτούς δρόμους, με ενιαία εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα, όχι μαξιμαλιστικά. Αν περιμένετε από την κυβέρνηση να δίνει λεφτά υποθηκεύοντας επόμενες γενιές όπως στο παρελθόν, δεν θα το κάνουμε», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

Για την κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι καθήκον της Πολιτείας είναι να προστατεύσει τις κρίσιμες υποδομές και λειτουργίες του κράτους. «Αυτό που πρέπει να ακούσουν οι αγρότες με τους οποίους θέλουμε να κάνουμε διάλογο με λογικό τρόπο χωρίς να αδικείται άλλη επαγγελματική ομάδα, η Ελλάδα ήταν μια χώρα η οποία πτώχευσε. Το ότι έχουμε καταφέρει και επιστρέφουμε δεν σημαίνει ότι έχουμε γίνει Ελβετία ή Λουξεμβούργο. Πρέπει να καταλάβουν όσοι κάνουν κινητοποιήσεις ότι στο τέλος της ημέρας οι μόνοι χαμένοι είναι οι υπόλοιποι πολίτες. Ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί με ορισμένη εκπροσώπηση. Η Αστυνομία κάνει τη δουλειά της. Δεν πρέπει στο τέλος της ημέρας η όποια κινητοποίηση να ταλαιπωρεί την κοινωνία. Όλοι μαζί τους είμαστε, αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες. Να βοηθήσουμε θέλουμε ως Πολιτεία. Παραπάνω χρήματα δίνουμε από πέρσι. Αλλά δεν φταίει σε τίποτα κανένας που θέλει να πάει στο σπίτι του, να πάει στη δουλειά του. Έκκληση να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος», ανέφερε.

«Δυστυχώς το “όλα τα κιλά όλα τα λεφτά” ξεκίνησε με διάφορες εκδοχές το 1980. Η κυβέρνηση αυτή έχει εντελώς διαφορετική λογική. Δίνει όσα περισσότερα μπορεί από λεφτά που υπάρχουν», ανέφερε μετά από σχετική ερώτηση.

Για την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη στάση κάποιων μαρτύρων, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι επί ΝΔ οδηγήθηκαν όλοι αυτοί στη δικαιοσύνη. «Δεν ξεκίνησαν να είναι τυχεροί το 2019 και μετά αλλά και πριν. Είναι λάθος να διαβάζουμε κομματικά γυαλιά. Επί των ημερών μας στέλνονται ΑΦΜ στη δικαιοσύνη. Το αν κάποιος έχει το σωστό ή το λάθος ύφος χαρακτηρίζει τον ίδιο. Η ιδιότητα μελών ΝΔ έχει ανασταλεί από τη στιγμή που υπάρχει κάποια εμπλοκή. Αυτό δεν μπορεί να χαρακτηρίσει συνολικά ένα κόμμα. Ψάξτε να βρείτε μέχρι το 2019 όλοι αυτοί οι ιεροκήρυκες έχουν μπλοκάρει ποτέ πληρωμές; Δεν έγινε ποτέ αυτό. Εμείς είπαμε ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν τρέξαμε και παραδεχθήκαμε τα δικά μας λάθη», συμπλήρωσε.

Ο κ. Μαρινάκης διέψευσε τα περί εμφάνισης νέου ΕΝΦΙΑ. «Το διαψεύδω κατηγορηματικά», τόνισε. «ΕΝΦΙΑ αύξαναν άλλοι πρωθυπουργοί που δήθεν θα τον καταργούσαν με ένα νόμο και ένα άρθρο όπως και πολλά άλλα», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για τη στάση της αστυνομίας στην προχθεσινή διαδήλωση ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι μεταξύ της επίσημης ενημέρωσης της ΕΛ.ΑΣ και κάποιων γνωστών αγνώστων ο ίδιος πιστεύει τους πρώτους. Διευκρίνισε ότι αν υπάρξει καταγγελία για κάποιον αστυνομικό που μπορεί να μην έκανε τη δουλειά του, υπάρχουν διαδικασίες. «Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αμαυρωθεί συνολικά το σώμα», σημείωσε και αναφέρθηκε σε σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας. «Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με τη δημοκρατία και όταν γίνονται τέτοιες επιθέσεις αντιδρά η Αστυνομία και έχουμε προσαγωγές, συλλήψεις και διαφορετικό κώδικα. Αν υπάρχει περίπτωση αστυνομικού που υπερέβη τα όρια να εκλεχθεί και η αστυνομία θα χρησιμοποιήσει το υλικό των καμερών», πρόσθεσε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ερώτηση για δημοσιεύματα που υπαινίσσονται ότι Ελλάδα και Τουρκία οδηγούνται σε διάλογο με παρακίνηση των ΗΠΑ, δήλωσε πως «αυτοί είναι οι γνωστοί άγνωστοι που διακινούν ψέματα ή παραπληροφορούν τον κόσμο σχετικά με ζητήματα εξωτερικής πολιτικής». Πρόσθεσε πως «χτίζουν ένα νέο αφήγημα ότι θα συρθεί η Ελλάδα σε διάλογο με την Τουρκία. Η Ελλάδα δεν σύρεται σε καμία διαδικασία. Δεν υποχωρεί ούτε σε κόκκινες γραμμές, ούτε σε διαχρονικές διεκδικήσεις. Ένα είναι το ζήτημα, ο καθορισμός ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. Εμείς έχουμε καταφέρει να μεγαλώσουμε τη χώρα μας σε όλα τα επίπεδα. Ας ψάξουν να βρουν αλλού δράκους. Δεν θα τους βγει ούτε τώρα, ούτε υπάρχει τέτοια συζήτηση».

Για τα πλημμυρικά φαινόμενα ο κ. Μαρινάκης είπε ότι τώρα υπάρχει το 112, ότι έχουν γίνει αντιπλημμυρικά έργα και σημείωσε ότι ενδέχεται να έπεσε παραπάνω νερό από όσο έπεσε στη Μάνδρα το 2017. «Υπήρξε άλλη αντιμετώπιση. Ο πρώτος στόχος η προστασία των ανθρώπινων ζωών και μετά των περιουσιών. Την επόμενη ημέρα μετέβη ο αρμόδιος υφυπουργός κ. Κατσαφάδος. Αν ακούσετε τους ειδικούς λένε για τη σημαντική βελτίωση λόγων των αντιπλημμυρικών έργων αλλά κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για κάποιες περιοχές», πρόσθεσε.

Σχετικά με δημοσίευμα για χρέος από ΕΦΚΑ προς τη ΔΗΠΑ, ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει ζητήσει και περιμένει απάντηση.

Για το αυριανό ΚΥΣΕΑ ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι η ατζέντα βγαίνει εσωτερικά και στη συνέχεια υπάρχει ανακοίνωση με βάση τα βασικά που συζητήθηκαν. «Η στάση μας είναι να στηριχθεί η Ουκρανία με λύση νομικά ορθή και να στέκεται και σε καμία περίπτωση να μην έρχεται αντίθετη με τα οικονομικά κάθε χώρας», ανέφερε.

Σχετικά με ανάρτηση του Στ. Κασσελάκη ότι είναι ασύμφορη η πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, ο κ. Μαρινάκης παρέπεμψε σε σχετική ανακοίνωση από το υπουργείο οικονομικών.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού νόμου, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως «αυτοί είναι οι κανόνες του παιχνιδιού και με αυτούς θα παίξουμε, με αυτό τον εκλογικό νόμο θα γίνουν οι εκλογές το 2027».

Κληθείς να σχολιάσει την παραίτηση του διευθυντή της Αυγής, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι ένα από τα μεγαλύτερα ψέματα είναι ότι η Ελλάδα έχει ζήτημα ελευθερίας του τύπου και ότι η κυβέρνηση φιμώνει δημοσιογράφους. «Αξίζει τον κόπο να κάνετε μία ανασκόπηση ποιοι ήταν οι θύτες στις τελευταίες 5-10 επιθέσεις κατά δημοσιογράφων. Τελευταίο περιστατικό ήταν αυτό. Παραιτήθηκε διευθυντής προφανώς επειδή δεν άρεσε στο κόμμα το πρωτοσέλιδο», συνέχισε και αναφέρθηκε σε κάποια παρεμφερή παραδείγματα. «Ψάξτε να βρείτε αν υπάρχουν τέτοια περιστατικά από αυτή την κακή κυβέρνηση», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

Για όσα λέει ο Χάρης Δούκας σήμερα ο οποίος κατηγορεί την κυβέρνηση για τη μεγαλύτερη επίθεση στην αυτοδιοίκηση ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε: «Νομίζω ότι ο κ. Δούκας αγχώθηκε από την επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα και είπε να τον ανταγωνιστεί σε ρητορική αλλά αυτό είναι δικό τους πρόβλημα. Στο γήπεδο αυτό ας κερδίσει ο καλύτερος. Αυτός που θα λαϊκίσει περισσότερο. Εμείς θα είμαστε στο άλλο γήπεδο και θα κάνουμε τη δουλειά μας. Είμαστε η κυβέρνηση που έχει δώσει τα περισσότερα χρήματα στην Αυτοδιοίκηση και αυτό που εισηγείται ο κ. Δούκας αναφερόμενος στον νέο εκλογικό νόμο, ενισχύει τη συμμετοχή. Τίποτα λιγότερο δημοκρατικά δεν συμβαίνει. Επιπλέον είναι η συμμετοχή, λιγότερη ταλαιπωρία για τους πολίτες και εξοικονόμηση πόρων. Δεν υπάρχει τίποτα αρνητικό. Όταν δεν υπάρχει κάτι αρνητικό και κάποιος επιτίθεται με τέτοιους χαρακτηρισμούς, απλά είναι λαϊκιστής».