Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Τροφίμων η 7η Ιουνίου 2026 – Συμμετέχει ο ΕΦΕΤ

αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων περιλαμβάνει πολλά άτομα: παραγωγούς, μεταποιητές, μεταφορείς, διανομείς, λιανοπωλητές, μάγειρες, καθώς και καταναλωτές. Σε κάθε στάδιο αυτής της αλυσίδας, υπάρχουν κίνδυνοι που μπορούν να οδηγήσουν σε επιμόλυνση των τροφίμων. Τα τροφιμογενή νοσήματα επηρεάζουν την οικονομία μέσω παραγόντων όπως τα ιατρικά έξοδα, ο χρόνος που χάνεται λόγω ασθένειας και η μειωμένη παραγωγικότητα. Παράλληλα, η επιδημιολογία των τροφιμογενών νοσημάτων εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η κλιματική αλλαγή, η εποχικότητα και τα αποτελέσματα προηγούμενων παρεμβάσεων.

Η κατανόηση του μεγέθους του προβλήματος και του αντίκτυπου που έχει στην ζωή μας μπορεί να μας επιτρέψει να κάνουμε τα τρόφιμα όσο το δυνατόν πιο ασφαλή. Όσο πιο πολλά δεδομένα έχουμε για τις ασθένειες, τους θανάτους και την συνολική επιβάρυνση του συστήματος υγείας, της κοινωνίας ή της ποιότητας ζωής από τις ασθένειες, τόσο καλύτερα μπορούμε να εντοπίσουμε τους κινδύνους και να εφαρμόσουμε πιο αποτελεσματικά μέτρα.

Για αυτόν τον λόγο, το μήνυμα της φετινής καμπάνιας είναι αφιερωμένο στον καθοριστικό ρόλο που παίζουν τα επιστημονικά στοιχεία στην εξεύρεση λύσεων για την ασφάλεια τροφίμων.

«Από τη νοσηρότητα σε λύσεις! Ασφαλή τρόφιμα παντού»

Σε έναν κόσμο που συνεχώς μεταβάλλεται, η ασφάλεια των τροφίμων δεν μπορεί να επιτευχθεί μεμονωμένα. Η διαρκής έρευνα, η συνεργασία όλων των κρίκων της εφοδιαστικής αλυσίδας και η εκπαίδευση των καταναλωτών είναι το κλειδί για ένα ισχυρό σύστημα ασφάλειας τροφίμων. Οι συντονισμένες πολιτικές και η κοινή δράση προστατεύουν όλους – συμπεριλαμβανομένων των πιο ευάλωτων – και διασφαλίζουν το μέγιστο δυνατό όφελος για τη δημόσια υγεία.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. συμμετέχει καθημερινά στην προσπάθεια για την πρόσβαση όλων των πολιτών σε ασφαλή τρόφιμα με την επίβλεψη και ενημέρωση των δραστηριοποιούμενων στον κλάδο των επιχειρήσεων τροφίμων. Ακόμη, μέσα από την ιστοσελίδα του, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα δελτία που εκδίδει και τη συμμετοχή του σε επικοινωνιακές δράσεις, όπως η ενημερωτική εκστρατεία Safe2Eat της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), παρέχει αντικειμενική, έγκυρη και άμεση πληροφόρηση και πρακτικές συμβουλές στους καταναλωτές και τους εκπαιδεύει έτσι ώστε να είναι σε θέση να κάνουν συνειδητές επιλογές τροφίμων.