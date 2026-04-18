Αντιοξειδωτική ταυτότητα στα ελληνικά τρόφιμα δίνει το πρότυπο Antioxcert

Τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη διατροφική αξία των αγροτικών προϊόντων και της Μεσογειακής διατροφής επιχειρεί να αλλάξει το ελληνικό πρότυπο πιστοποίησης Antioxcert. Με τη συνεργασία πανεπιστημίων, εργαστηρίων και παραγωγών από όλη τη χώρα, το πρότυπο χαρτογραφεί –για πρώτη φορά με τέτοια ακρίβεια– το αντιοξειδωτικό αποτύπωμα των ελληνικών τροφίμων.

Ο γεωπόνος, Αλέξανδρος Παριανός, εκπρόσωπος του φορέα Πιστοποίησης GMCert, παρουσίασε πρόσφατα τα αποτελέσματα πολυετούς έρευνας, η οποία βασίστηκε όχι σε ειδικά παρασκευασμένα δείγματα, αλλά σε πραγματικές παρτίδες προϊόντων, που κυκλοφορούν στην αγορά. Σύμφωνα με την έρευνα, στα περισσότερα προϊόντα οι επιστήμονες βρήκαν υψηλότερες συγκεντρώσεις αντιοξειδωτικών από τις αναμενόμενες βιβλιογραφικές τιμές.

Ελιές, πευκόμελο, κρασί -ειδικότερα το ξινόμαυρο-, ρίγανη, τσάι του βουνού, σταφίδες, γλυκά του κουταλιού, όσπρια, ξηροί καρποί και δεκάδες ακόμη προϊόντα επιβεβαίωσαν τη φήμη της ελληνικής γης. Ωστόσο, υπήρξαν και εξαιρέσεις, όπως το αλεύρι κριθαριού –με πρώτη ύλη από καναδικές ποικιλίες– το οποίο εμφάνισε χαμηλές τιμές. «Οι σύγχρονες βελτιωμένες ποικιλίες έχουν άλλους στόχους, όχι τα αντιοξειδωτικά», εξήγησε ο κ. Παριανός, υπενθυμίζοντας ότι ο παραδοσιακός ελληνικός ντάκος βασιζόταν σε παλιές ποικιλίες με διαφορετικό προφίλ. Αντίστοιχα, στο κάστανο εντοπίστηκε υψηλή περιεκτικότητα αντιοξειδωτικών στον κίτρινο εσωτερικό φλοιό –το μέρος που συνήθως απορρίπτεται κατά το βράσιμο.

Γνησιότητα και φρεσκάδα

Το Antioxcert λειτουργεί και ως εργαλείο ανίχνευσης νοθείας. Σύμφωνα με τον κ. Παριανό, ένα μέλι με προσθήκη γλυκόζης ή καραμελόχρωμα δεν μπορεί να πιστοποιηθεί, γιατί δεν διαθέτει τις φυσικές ενώσεις -όπως κατεχίνες- που χαρακτηρίζουν το αυθεντικό προϊόν. Παράλληλα, το πρότυπο αποτυπώνει τη φρεσκάδα: Τα αντιοξειδωτικά μειώνονται με τον χρόνο, άρα τα φρέσκα προϊόντα υπερέχουν. Αυτό δημιουργεί, όπως επισημάνθηκε, ένα ζήτημα για τις εισαγωγές ξηρών καρπών και οσπρίων πολλών ετών, που πιέζουν τις τιμές των ελληνικών προϊόντων χωρίς να διαθέτουν την ίδια θρεπτική αξία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε το Ξινόμαυρο Νάουσας, το οποίο εμφάνισε υψηλές τιμές ρεσβερατρόλης και κερσετίνης, σε γλυκοζυωμένη μορφή. Αυτό άνοιξε τον δρόμο για νέο ερευνητικό πρόγραμμα με οινοποιεία και συνεταιρισμούς. «Τα ελληνικά κρασιά έχουν φυσικά σάκχαρα, δεν χρειάζονται προσθήκη ζάχαρης όπως σε άλλες χώρες», υπογράμμισε ο κ. Παριανός, επισημαίνοντας ότι η συζήτηση για το αλκοόλ δεν πρέπει να ακυρώνει τον ρόλο του κρασιού στη Μεσογειακή διατροφή.

Νέες συνεργασίες – νέα προϊόντα

Η επιτυχία της αρχικής πιλοτικής εφαρμογής του προτύπου Antioxcert οδήγησε στην ανάγκη πιστοποίησης επιπλέον αγροδιατροφικών προϊόντων. Ο οργανισμός GMCert σε συνεργασία με ερευνητικούς, επιστημονικούς και ακαδημαϊκούς φορείς φιλοδοξεί να εφαρμόσει το πρότυπο και στα ακόλουθα προϊόντα: φρέσκα φρούτα (πεπόνι, δαμάσκηνο, πορτοκάλι, ακτινίδιο, αβοκάντο), λαχανικά (σπαράγγι, πιπεριά Φλωρίνης), μεταποποιημένα φρούτα (αποξηραμένα φρούτα και chips), γλυκά του κουταλιού (με έμφαση στη φλούδα, όπου συγκεντρώνονται τα περισσότερα αντιοξειδωτικά), όσπρια (φάβα Φενεού, φασόλια), προϊόντα ελαιούχων σπόρων (σουσάμι, ταχίνι, ηλιέλαιο), αρωματικά φυτά, χαρούπι και χαρουπάλευρο, αλεύρι Λήμνου, οίνους κύριων ελληνικών αμπελοοινικών ποικιλιών, γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά από όρνιθες ελευθέρας βοσκής και ξηρούς καρπούς (αμύγδαλο, καρύδι, φουντούκι, φιστίκι Αιγίνης).

Σε συνεργασία, τέλος, με το ΑΠΘ, το ΔΙΠΑΕ και ιδιωτική εταιρεία, βρίσκεται υπό αξιολόγηση πρόγραμμα που θα μελετήσει την πορεία των αντιοξειδωτικών σε 10–15 εμβληματικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας.