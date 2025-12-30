«Πάγωσε» η Κεντρική Μακεδονία – Κάτω από το μηδέν η θερμοκρασία σε πολλές περιοχές

Αρκετούς βαθμούς κάτω από το μηδέν έπεσε η θερμοκρασία στην Κεντρική Μακεδονία, με το θερμόμετρο να δείχνει σήμερα στο Οχυρό Νευροκοπίου τους -8,6 βαθμούς Κελσίου. Στη Νεάπολη Κοζάνης ο υδράργυρος ήταν στους -7,9 βαθμούς, στα Γρεβενά στους -7,6 και στη Φλώρινα στους -7,2 βαθμούς.

Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στις 8 το πρωί, η θερμοκρασία ήταν στους 3 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην περιοχή του Λαγκαδά σημειώθηκε το «ρεκόρ» ψύχους για την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, με τον υδράργυρο να δείχνει -5 βαθμούς και τους μετεωρολόγους να προβλέπουν περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας έως και την Πρωτοχρονιά.

Στα χιονοδρομικά της Βόρειας Ελλάδας, για τις επόμενες ώρες αναμένονται χαμηλές θερμοκρασίες και περιορισμένες χιονοπτώσεις για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ