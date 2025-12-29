Mπλόκο Νίκαιας: Έκλεισαν και την παλιά εθνική οδό Λάρισας – Βόλου

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας, σκληραίνοντας τη στάση τους με αποκλεισμούς και των παραδρόμων που χρησιμοποιούνταν ως εναλλακτικές διαδρομές. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα αγρότες από τη Λάρισα προχώρησαν στο κλείσιμο της παλιάς εθνικής οδού Λάρισας – Βόλου, στο ύψος της διασταύρωσης του Κιλελέρ. Πρόκειται για παρακαμπτήριο δρόμο που εξυπηρετούσε μέχρι σήμερα οδηγούς οι οποίοι κινούνταν στην ΠΑΘΕ και επιδίωκαν να παρακάμψουν το μπλόκο της Νίκαιας.

Το επόμενο βήμα των κινητοποιήσεων περιλαμβάνει μηχανοκίνητη πορεία διαμαρτυρίας με τρακτέρ μέσα στην πόλη της Λάρισας. Η πορεία έχει χαρακτήρα ενημερωτικό, με στόχο να γίνουν γνωστά στους πολίτες τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου, αλλά και να ζητηθεί η στήριξη της κοινωνίας στον αγώνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή: ertnews.gr