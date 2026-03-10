Πάνε πίσω οι καλλιεργητικές εργασίες λόγω βροχών και πλημμυρών

Χωράφια κάτω από το νερό, περιβόλια και θερμοκήπια μέσα στη λάσπη και τα τρακτέρ σταματημένα εδώ και μήνες· αυτή είναι η εικόνα που έχουν αφήσει σε πολλές περιοχές της χώρας οι συνεχόμενες βροχοπτώσεις των τελευταίων εβδομάδων. Βέβαια, ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας, τα πηγάδια, οι γεωτρήσεις και οι επιφανειακοί ταμιευτήρες έχουν γεμίσει, πράγμα που είναι θετικό μετά από μία σχετικά άνυδρη χρονιά, όπως ήταν το 2025. Κανείς, όμως, δεν περίμενε αυτό που συμβαίνει από τις αρχές του 2026. Πλέον, όλα έχουν πάει πίσω: Τα οργώματα, τα σκαλίσματα, οι εαρινές σπορές, ενώ έχουν εμφανιστεί και τα πρώτα μυκητολογικά προβλήματα στα σιτηρά.

ΘΡΑΚΗ

Βούλιαξε ο Έβρος: Αγωνία για σιτηρά, μηδική και σπορά ηλίανθου

Περισσότερα από 150.000 είναι τα στρέμματα καλλιεργημένης και καλλιεργήσιμης γης, κατά μήκος της παρέβριας –και όχι μόνο– ζώνης, αναφέρει στην «ΥΧ» ο πρόεδρος της ΕΑΣ Διδυμοτείχου, Αξιώτης Καμπρούδης, εξηγώντας πως στα πλημμυρισμένα περιλαμβάνονται καλλιέργειες χειμερινών σιτηρών στα υψώματα που υπέστησαν διαβρώσεις. «Από τις πολλές βροχές τα φυτά αρρώστησαν, κιτρίνισαν και προς το παρόν δεν μπορούμε να μπούμε στα χωράφια, λόγω λάσπης, ούτε καν στους αγροτικούς δρόμους. Θα ρίξουμε ουρία, νιτρική αμμωνία, αλλά τα σιτάρια ‘άρπαξαν’ ασθένεια». Προσθέτει ότι στις πληγείσες καλλιέργειες συγκαταλέγεται η μηδική, τονίζοντας ότι η ζημιά είναι τεράστια. Αν δεν βρέξει καθόλου από εδώ και πέρα, ελπίζει να στεγνώσουν τα χωράφια μέχρι τον Μάιο, αλλά φοβάται τις ανοιξιάτικες βροχές. «Έπρεπε να ετοιμαζόμαστε για σπορά ηλίανθου. Όλες οι εαρινές καλλιέργειες πηγαίνουν πίσω και ενδέχεται να μη μπορέσουμε να σπείρουμε», λέει ο κ. Καμπρούδης. Οι παραγωγοί δήλωσαν τα πλημμυρισμένα αγροτεμάχια στον ΕΛΓΑ μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου.

Ζημιές προκλήθηκαν, επίσης, σε γεωτρήσεις, ενώ στο Διδυμότειχο απομάκρυναν ορισμένους κατοίκους από τα σπίτια τους. «Το υπουργείο πρέπει να σταθεί στο πλευρό μας, γιατί επιπλέον τα έξοδα είναι υψηλά, ακριβαίνουν τα λιπάσματα, το πετρέλαιο και με τον πόλεμο ανεβαίνουν οι τιμές», καταλήγει ο πρόεδρος της ΕΑΣ Διδυμοτείχου και θυμίζει τις χαμηλές τιμές παραγωγού σε σιτάρι και βαμβάκι το 2025, με συνέπεια να αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα ρευστότητας.

Επιπλέον, οι πλημμύρες αφήνουν πολλά φερτά υλικά, όπως είναι οι κορμοί δέντρων, ενώ η άμμος κατακλύζει τα χωράφια.

Σπορές με εξαιρέσεις

Τα νερά από τη Βουλγαρία κατέβηκαν μέσω των ποταμών Άρδα και Έβρου. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ορεστιάδας, Ηλίας Αγγελακούδης, δηλώνει στην «ΥΧ» ότι «πολλά αγροτεμάχια είναι σπαρμένα με σιτάρι και μηδική και δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει κάτω, γιατί το νερό έφτασε στα 2-3 μέτρα βάθος». Το θετικό είναι ότι παρατηρείται σχετική υποχώρηση των υδάτων, γιατί σταμάτησαν οι βροχές και στη Βουλγαρία, με συνέπεια να πέφτει η στάθμη στα ποτάμια. Οι παραγωγοί θα γνωρίζουν το μέγεθος της ζημιάς μόνο όταν υποχωρήσουν εντελώς τα νερά. Ο ίδιος εξηγεί ότι στο Διδυμότειχο και στο Σουφλί οι ζημιές φτάνουν το 100%. Πρόκειται για τις περιοχές όπου εκτονώθηκε το πλημμυρικό φαινόμενο, με αποτέλεσμα να μην πλημμυρίσει η Ορεστιάδα. «Είχαμε κάποια τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα σε παραπόταμους του Άρδα, αλλά μικρότερης κλίμακας. Πλημμύρισαν 4.000 στρέμματα σε Δίκαια και Ορμένιο και τα νερά υποχωρούν, γιατί ήταν τοπικά». Στην ευρύτερη περιοχή της Ορεστιάδας εκτιμά ότι μπορούν να γίνουν σπορές τον Απρίλιο, με εξαίρεση το βόρειο τμήμα.

Στη Ροδόπη, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κομοτηνής, Νίκος Μποτρότσος, σημειώνει πως τα χωράφια λογικά θα στεγνώσουν και δεν θα έχουν προβλήματα στις σπορές.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Απελπιστική η κατάσταση στα θερμοκήπια από τις βροχοπτώσεις

Άναυδοι έμειναν οι παραγωγοί και ιδιοκτήτες θερμοκηπίων από τα καταστροφικά αποτελέσματα της πρόσφατης βροχής στη Μεσσηνία. Μια μεγάλη έκταση από την Ελαία μέχρι τον Αϊ-Γιαννάκη καλύφθηκε από νερό, σχεδόν όλη η περιοχή από τις σιδηροδρομικές γραμμές και δυτικά. Και ενώ πλέον έχουν περάσει αρκετές ημέρες, η γη αδυνατεί να απορροφήσει όλες τις ποσότητες του νερού και έτσι οι ιδιοκτήτες των θερμοκηπίων δεν μπορούν να μπουν μέσα και να προχωρήσουν στις απαιτούμενες ενέργειες. Οι ιδιοκτήτες των θερμοκηπίων, φυσικά, έχουν να απαντήσουν σε ένα ακόμη πρόβλημα, αφού πρέπει να καλύψουν τις ζημιές, που έγιναν, με δικά τους χρήματα, αφού τα θερμοκήπια δεν αποζημιώνονται από τον ΕΛΓΑ.

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του παραγωγού, Γιώργου Καλλιάνη: «Τα χωράφια όλα ήταν για 20 μέρες με ένα μέτρο νερό. Τώρα αρχίζει και υποχωρεί η στάθμη του. Σε ό,τι αφορά τα θερμοκήπια, φυσικά, χτυπήθηκαν τα φυτά και κάποιες υποδομές, όπως τα μοτέρ. Στο δικό μου θερμοκήπιο, επειδή είχα υδροπονική καλλιέργεια και τα φυτά ήταν σε κρεμαστά κανάλια, δεν άγγιζαν στο έδαφος και τη γλύτωσα. Οι ζημιές, που έγιναν σε κηπευτικά, είναι μεγάλες».

«Να ανοίξουμε κάποια κανάλια»

Ο Γιώργος Σταυρόπουλος δήλωσε στην «ΥΧ» ότι: «Τα νερά είναι στάσιμα και δεν κουνιέται τίποτα. Είχα ετοιμάσει θερμοκήπιο, αλλά δεν έβαλα τίποτα, γιατί την παραμονή της φύτευσης έπεσαν οι βροχές και μείναμε με τα φυτά στα χέρια, αφού δεν μπορούμε να μπούμε μέσα. Οι ζημιές που έγιναν σε υποδομές, πρέπει να είναι μικρές και να αφορούν μοτέρ και παρόμοια μηχανήματα. Είχα ετοιμάσει να βάλω οκτώ χιλιάδες πιπεριές, αλλά το νερό είναι μέχρι το γόνατο.

Έτσι όπως πάμε, εάν δεν ανοίξουμε κάποια κανάλια θα αργήσει πολύ να χαθεί το νερό. Σε άλλους χάθηκαν και οι ντομάτες και τα αγγούρια. Ολοκληρωτική καταστροφή. Ξεπερνά σε έκταση τα πεντακόσια στρέμματα. Ακόμα και τα χωράφια στη βόρεια πλευρά. Τα φασόλια έχουν μείνει εδώ και 20 μέρες στάσιμα».