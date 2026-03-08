Πλημμύρες και τεχνικά προβλήματα της εφαρμογής Agrisnap-GR εμποδίζουν τη λήψη φωτογραφιών

Ικανοποιητική για τους Ροδοπίτες αγρότες είναι η νέα ημερομηνία, 24 Μαρτίου 2026 για τη λήψη και αποστολή φωτογραφιών με γεωσήμανση, στο πλαίσιο αξιολόγησης των αγροτεμαχίων, που χαρακτηρίστηκαν με ευρήματα monitoring «κίτρινα», γιατί η προηγούμενη ημερομηνία (27 Φεβρουαρίου) δεν επέτρεπε να πλησιάσουν τα χωράφια, καθώς το έδαφος έχει υποστεί σοβαρές διαβρώσεις και ορισμένες περιοχές μετατράπηκαν σε βάλτο.

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κομοτηνής, Νίκος Μποτρότσος, καταγράφει ένα τεχνικό ζήτημα, που αντιμετωπίζουν όσοι παραγωγοί έχουν iphone και δεν έχουν πρόσβαση, γιατί η εφαρμογή AgrisnapGR, για τις διορθώσεις, είναι συμβατή μόνο με android κινητές συσκευές. «Όσοι έχουν iphone χρειάζεται να δανειστούν κάποιο τηλέφωνο και να συνδεθούν με τους κωδικούς τους. Επιπλέον, ένας αγρότης 65-70 ετών δεν μπορεί να το κάνει τόσο εύκολα». Ορισμένοι καταφεύγουν σε βοήθεια τεχνικών συμβούλων, εάν δεν έχουν κάποιο συγγενή εξοικειωμένο με την τεχνολογία. Προσθέτει ότι πολλά από τα αγροτεμάχια προς έλεγχο δεν είχαν ζητήματα. «Πρόκειται για κανονικά αγροτεμάχια χωρίς κανένα πρόβλημα και υπήρξε λάθος στην αποτύπωση. Το σύστημα εφαρμόστηκε και πέρυσι, αλλά τα χωράφια προς φωτογράφιση ήταν πολύ λιγότερα, με συνέπεια φέτος να πέφτει διαρκώς ο server, γιατί πολλοί συνάδερφοι φωτογράφιζαν και η εφαρμογή δεν λειτουργούσε». Σχολιάζει πως σε ένα σύγχρονο κράτος η εφαρμογή έπρεπε να αφορά σε όλα τα κινητά.

Αίτημα εξαίρεσης του Έβρου από το Agrisnap-GR

Η πλημμυρική κρίση, που έπληξε φέτος τον Έβρο, εμποδίζει τους παραγωγούς να πλησιάσουν τα χωράφια τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν μπορούν να τα δουν ούτε με τα… κιάλια! Τα αγροτεμάχια καλύπτονται από μεγάλους όγκους νερού, ταυτόχρονα το οδικό αγροτικό δίκτυο σε πολλά σημεία δεν είναι προσβάσιμο. Με τα δεδομένα αυτά, «η εφαρμογή της διαδικασίας monitoring και ειδικότερα η χρήση της εφαρμογής Agrisnap-GR για τη λήψη γεωχωρικών φωτογραφιών καθίσταται αντικειμενικά αδύνατη», αναφέρουν σε επιστολή τους οι αγροτικοί σύλλογοι του Έβρου προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τονίζοντας ότι το να μεταβούν στα χωράφια τους «είναι φυσικά αδύνατο».

Με την εν λόγω επιστολή, οι αγροτικοί σύλλογοι υπέβαλλαν αίτημα άμεσης παρέμβασης και λήψης αναγκαίων μέτρων, σε μια εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή για τον τόπο και την επιβίωση των παραγωγών. Αιτιολογούν ότι η παράταση της προθεσμίας δεν επαρκεί αναφέροντας: «Τα νερά δεν αναμένεται να υποχωρήσουν πριν την παρέλευση τουλάχιστον δύο μηνών. Μέχρι τότε, η δυνατότητα συμμόρφωσης των παραγωγών θα παραμένει μηδενική. Μια ενδεχόμενη μη πληρωμή των ενισχύσεων θα αποτελέσει οικονομικό πλήγμα, από το οποίο πολλοί δεν θα μπορέσουν να ανακάμψουν». Επίσης, υπενθυμίζουν τις συνέπειες της καταστροφικής ευλογιάς, που έπληξε την κτηνοτροφία και των εκτεταμένων πυρκαγιών, που αφάνισαν, καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο. «Δεν αντέχουμε μια ακόμη αδικία. Δεν αντέχουμε μια ακόμη απώλεια εισοδήματος. Δεν αντέχει ο τόπος μας άλλη εγκατάλειψη», τονίζουν.

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ορεστιάδας, Ηλίας Αγγελακούδης, επιβεβαιώνει στην «ΥΧ» την κατάσταση: «Είμαστε σε πολύ δυσχερή κατάσταση στον νομό, γι’ αυτό προτείνουμε να πληρωθεί το σύνολο των παραγωγών. Τα αγροτεμάχια που είναι δίπλα στο ποτάμι είναι αδύνατο να τα φωτογραφήσουμε. Όσα βρίσκονται στα υψώματα δεν προσεγγίζονται, γιατί τα εδάφη είναι πολύ “βαριά” και οι δρόμοι κόπηκαν στη μέση», διευκρινίζει. Τέλος, αναφέρει ότι δεν έλαβαν ακόμα απάντηση στην επιστολή τους.