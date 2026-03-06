Στην αξιοποίηση του πρώην δημοτικού ξενοδοχείου «Βέρμιον» προχωρά ο Δήμος Νάουσας

Σε νέα αναπτυξιακή τροχιά μπαίνει ο Δήμος Νάουσας, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, με την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού, που επίκειται για την παραχώρηση χρήσης και αξιοποίηση του πρώην δημοτικού ξενοδοχείου «Βέρμιον», στον Άγιο Νικόλαο Νάουσας.

Το εγχείρημα παρουσιάστηκε αναλυτικά από τον δήμαρχο Νάουσας, Νίκο Κουτσογιάννη, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου, που παραχώρησε πρόσφατα στα τοπικά μέσα ενημέρωσης της Ημαθίας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου.

Ο δήμαρχος ανέλυσε τους όρους, το αντικείμενο και τα βασικά χαρακτηριστικά του διαγωνισμού, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για έργο στρατηγικής σημασίας, το οποίο αναβαθμίζει ουσιαστικά τον Άγιο Νικόλαο, ενισχύει την τοπική οικονομία και δημιουργεί νέες προοπτικές για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Ο διαγωνισμός αφορά την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών και περιλαμβάνει τη μελέτη, τη χρηματοδότηση, την υλοποίηση της αναβάθμισης και ανακαίνισης των εγκαταστάσεων, καθώς και την εμπορική εκμετάλλευση του πρώην ξενοδοχείου «Βέρμιον». Το θεσμικό πλαίσιο διέπεται από τον Ν. 4413/2016 και την Οδηγία 2014/23/ΕΕ για τις μακροχρόνιες συμβάσεις παραχώρησης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στα 48 εκατομμύρια ευρώ, με διάρκεια 40 έτη.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται στις 5 Μαΐου 2026, ενώ η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 8 Μαΐου 2026 μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ.

Το ακίνητο βρίσκεται στο Άλσος Αγίου Νικολάου, σε απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων από τη Νάουσα, σε έκταση 16,7 στρεμμάτων ιδιοκτησίας του Δήμου και περιλαμβάνει το κεντρικό κτήριο του ξενοδοχείου συνολικού εμβαδού 4.435 τ.μ., πέτρινο κτήριο 170 τ.μ. και χώρο στάθμευσης 2.625 τ.μ. Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να αναβαθμίσει τη μονάδα κατ’ ελάχιστον σε κατηγορία τεσσάρων αστέρων εντός τριών ετών.

Στους οικονομικούς όρους περιλαμβάνονται κατώτατο ετήσιο αντάλλαγμα 70.000 ευρώ, ετήσια εισφορά 1% επί του κύκλου εργασιών και εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης. Παράλληλα, προβλέπονται ανταποδοτικά έργα, όπως η αποκατάσταση του δρόμου πρόσβασης και η αναβάθμιση του οδοφωτισμού, συνολικού προϋπολογισμού 420.000 ευρώ.

«Ο Δήμος Νάουσας επενδύει με διαφάνεια και στρατηγικό σχεδιασμό στην αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και το όφελος της τοπικής κοινωνίας» αναφέρει, μεταξύ άλλων, η δημοτική αρχή.