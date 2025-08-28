Παρεμβάσεις του Συλλόγου Γεωπόνων για τη νέα ΚΥΑ: Ρόλος των Δήμων, ψηφιακή καταγραφή, κίνητρα στους αγρότες

Ο Σύλλογος Γεωπόνων Εμπόρων Γεωργικών Εφοδίων παρεμβαίνει στο δημόσιο διάλογο για την ανακύκλωση των κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καταθέτοντας τις προτάσεις του επί του σχεδίου ΚΥΑ.

Με έμφαση στον ρόλο των Δήμων, τη συλλογική ευθύνη των καταστημάτων, την ψηφιακή παρακολούθηση και την εκπαίδευση των παραγωγών, ο Σύλλογος τονίζει ότι μόνο μέσα από συνεργασία και διαφάνεια μπορεί να αντιμετωπιστεί το χρόνιο πρόβλημα των ανεξέλεγκτων απορρίψεων που απειλούν καλλιέργειες και υδάτινους πόρους.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

«Ο Σύλλογος Γεωπόνων Εμπόρων Γεωργικών Εφοδίων κατέθεσε τις παρατηρήσεις του επί του σχεδίου ΚΥΑ που αφορά την εναλλακτική διαχείριση και ανακύκλωση των κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Κεντρικά σημεία των προτάσεων μας:

1. Συμμετοχή Δήμων

Οι Δήμοι πρέπει να έχουν κεντρικό ρόλο στη χωροθέτηση και λειτουργία των σημείων συλλογής, σε συνεργασία με τα ΣΣΕΔ, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια, η διαφάνεια και η σωστή διαχείριση.

2. Συλλογική Υποχρέωση Καταστημάτων

Τα καταστήματα γεωργικών εφοδίων δεν μπορούν να λειτουργήσουν ως σημεία συλλογής. Αντίθετα, πρέπει να έχουν υποχρεωτικό και συλλογικό ρόλο ανά Δήμο:

• να ενημερώνουν και να εκπαιδεύουν τους αγρότες,

• να διανέμουν τις ειδικές σακούλες που θα παρέχονται από το ΣΣΕΔ,

• να διαθέτουν προσωπικό εκ περιτροπής για να υποστηρίζουν τα δημοτικά σημεία συλλογής, με συμβάσεις συνεργασίας με τους Δήμους.

3. Ψηφιακή Καταγραφή

Η διαδικασία πρέπει να είναι γρήγορη και διαφανής. Γι’ αυτό προτείνουμε μια ψηφιακή εφαρμογή που θα καταγράφει το ΑΦΜ του παραγωγού, το βάρος των παραδοθέντων κενών και τον υπεύθυνο παραλαβής, εκδίδοντας αυτόματα ηλεκτρονική βεβαίωση συμμόρφωσης.

4. Υποχρεωτική Σήμανση Συσκευασιών

Οι εταιρείες παραγωγής/εισαγωγής φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να αναγράφουν σε κάθε συσκευασία:

«Περιέχει φυτοπροστατευτικό προϊόν – Η συσκευασία πρέπει να ανακυκλωθεί»,

με ευδιάκριτη επισήμανση και εικονόγραμμα.

5. Εκπαίδευση και Ενημέρωση

Πρέπει να διατεθούν πόροι για την εκπαίδευση των παραγωγών και την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας. Οι αγρότες, ως επαγγελματίες χρήστες, είναι οι πρώτοι υπεύθυνοι για την επιστροφή των κενών, μετά το τριπλό ξέπλυμα.

6. Ανταποδοτικά Κίνητρα

Οι Δήμοι μπορούν να προσφέρουν ανταποδοτικά οφέλη στους αγρότες που συμμετέχουν, όπως μείωση δημοτικών τελών και δημόσια αναγνώριση («Πράσινος Αγρότης»).

Ένα πρόβλημα που ζούμε καθημερινά

Εμείς που δραστηριοποιούμαστε στις τοπικές κοινωνίες γνωρίζουμε πολύ καλά το πρόβλημα: ανεξέλεγκτες χωματερές με τοξικά υπολείμματα δημιουργούνται κοντά σε υδροληψίες και καλλιέργειες. Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Με τη συνεργασία Δήμων, ΣΣΕΔ, καταστημάτων και αγροτών, μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα σύγχρονο, λειτουργικό και ασφαλές σύστημα που θα προστατεύει το περιβάλλον, θα στηρίζει τους παραγωγούς και θα ενισχύει τη βιώσιμη γεωργία.