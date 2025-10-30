Παρέμβαση της ΠΕΑΣΟΕΠΕ για την εύρυθμη λειτουργία των Προγραμμάτων ΟΕΦ

Η Πανελλήνια Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών και Οργανώσεων Επιτραπέζιας Ελιάς (ΠΕΑΣΟΕΠΕ) εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τις σοβαρές δυσλειτουργίες που έχουν ανακύψει στην υλοποίηση των Προγραμμάτων Εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) για την περίοδο 2023–2027.

Το πρόβλημα αφορά στη μη καταβολή προς τις ΟΕΦ ενισχύσεων ύψους άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν σε επενδυτικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2024.

Το ζήτημα οφείλεται σε διοικητικά λάθη και παραλείψεις και έχει ως συνέπειες:

να τίθεται σε δοκιμασία η βιωσιμότητα των ίδιων των Οργανώσεων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και μέλη της ΠΕΑΣΟΕΠΕ που καλλιεργούν περίπου 40.000 στρέμματα ελαιώνων επιτραπέζιας ελιάς,

να δημιουργείται κλίμα αβεβαιότητας για την υλοποίηση του 2ου έτους, και

να πλήττεται η αξιοπιστία της χώρας έναντι των ευρωπαϊκών θεσμών.

Η ΠΕΑΣΟΕΠΕ, ως τριτοβάθμιο συλλογικό όργανο που εκπροσωπεί τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και τις Οργανώσεις Παραγωγών Επιτραπέζιας Ελιάς, παρεμβαίνει θεσμικά γιατί η εύρυθμη λειτουργία των Προγραμμάτων ΟΕΦ αφορά ολόκληρο το ελαιοκομικό οικοσύστημα και ιδίως τους συλλογικούς φορείς του τομέα.

Τα προγράμματα αυτά αποτελούν τον μοναδικό οργανωμένο μηχανισμό χρηματοδότησης συλλογικών δράσεων για την ποιότητα, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα της ελαιοκαλλιέργειας — μηχανισμό που έχει αποδειχθεί κρίσιμος και για την επιτραπέζια ελιά, όπου η οργάνωση των παραγωγών σε συλλογικά σχήματα αποτελεί προϋπόθεση επιβίωσης.

Η παρούσα κατάσταση αναιρεί τη λογική της συλλογικής δράσης, αποθαρρύνει τη συνεργασία των παραγωγών και υπονομεύει το θεσμικό κύρος των Οργανώσεων Παραγωγών, που αποτελούν σημαντικό πυλώνα της ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής.

Η αβεβαιότητα για το αν και πότε θα καταβληθούν οι ενισχύσεις, σε συνδυασμό με την έλλειψη ξεκάθαρου διοικητικού πλαισίου, απειλεί τη συνέχεια των επενδυτικών πρωτοβουλιών και δημιουργεί κλίμα απογοήτευσης στον παραγωγικό κόσμο.

Η ΠΕΑΣΟΕΠΕ καλεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον ΟΠΕΚΕΠΕ να προχωρήσουν άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες, ώστε να πληρωθούν οι οφειλόμενες ενισχύσεις και να διασφαλιστεί η συνέχεια των συλλογικών σχημάτων που στηρίζουν την ελληνική επιτραπέζια ελιά και το μέλλον της ελαιοκομίας.