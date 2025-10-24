Andermatt Anthesis και e-nema δίνουν στοχευμένη λύση με εντομοπαθογόνους νηματώδεις, για αντιμετώπιση ξυλοφάγων εντόμων

Οι εντομοπαθογόνοι νηματώδεις αποτελούν τη φυσική και πιο αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση ξυλοφάγων εντόμων όπως ο Καπνώδης (Capnodis tenebrionis), o Κόσσος (Cossus cossus), η Σέζια (Synanthedon myopyformis), η Zευζέρα (Zeuzera pyrina), ο Ρυγχοφόρος του Φοίνικα (Rhynchophorus ferrugineus) κ.ά. Ζουν φυσιολογικά στο έδαφος και παρασιτούν τις προνύμφες των επιβλαβών εντόμων με απόλυτη εκλεκτικότητα, χωρίς να επηρεάζουν τον άνθρωπο, τα ωφέλιμα ή το περιβάλλον. Αναζητούν ενεργά το έντομο στόχο στο έδαφος, γύρω από τις ρίζες και τον κορμό, προσφέροντας υψηλή αποτελεσματικότητα ακόμη και σε πληθυσμούς που δεν είναι ορατοί.

Τα κύρια πλεονεκτήματα τους είναι η 100% φυσική δράση, η ασφάλεια του χρήστη και του καταναλωτή, η συμβατότητα τους τόσο με χημικές όσο και με βιολογικές μεθόδους, η εφαρμογή τους μέχρι και την ημέρα της συγκομιδής και η μη ανάπτυξη ανθεκτικότητας από το έντομο στόχο. Για μέγιστη αποτελεσματικότητα, η εφαρμογή πρέπει να γίνεται με άφθονο νερό, προτιμότερα ώρες της ημέρες με μειωμένη ηλιοφάνεια ή νεφοσκεπείς ημέρες,ενώ η υγρασία στο έδαφος πρέπει να διατηρείται κάποιες ημέρες μετά την εφαρμογή.

Η Andermatt Anthesis, σε συνεργασία με την κορυφαία γερμανική εταιρεία e-nema, προσφέρει εξειδικευμένα πρωτόκολλα εφαρμογής και αποτελεί σήμερα τον πιο αξιόπιστο συνεργάτη στην ολοκληρωμένη προστασία των καλλιεργειών, παρέχοντας αποτελεσματικές λύσεις εκεί όπου οι υπόλοιπες μέθοδοι αποτυγχάνουν. Πιο συγκεκριμένα, διαθέτει στην ελληνική αγορά το προϊόν Nemastar, το οποίο βασίζεται στους εντομοπαθογόνους νηματώδεις Steinernema carpocapsae, οι οποίοι στοχεύουν κυρίως τα προαναφερόμενα ξυλοφάγα έντομα. Οι νηματώδεις Steinernema carpocapsae που περιέχει έχουν τη μοναδική ικανότητα να εισέρχονται στις στοές του εντόμου, εκεί όπου καμία χημική ουσία δεν μπορεί να φτάσει. Στις δενδρώδεις καλλιέργειες, όπως τα πυρηνόκαρπα, τα μηλοειδή και τα ακρόδρυα, οι προσβολές από ξυλοφάγες προνύμφες είναι συχνά αθέατες μέχρι να είναι ήδη καθυστερημένη η οποιαδήποτε επέμβαση.

Οι εντομοπαθογόνοι νηματώδεις αποτελούν σήμερα τη μόνη πραγματικά αποτελεσματική μέθοδο αντιμετώπισης τέτοιων κρυφών πληθυσμών, ειδικά σε περιπτώσεις όπου οι χημικές μέθοδοι αποτυγχάνουν λόγω της ιδιαίτερης βιολογίας αυτών των εντόμων. Τέλος, καθοριστική είναι και η προστασία των νεοφυτεμένων δενδρυλλίων με προληπτικές εφαρμογές νηματωδών από τον πρώτο χρόνο της φύτευσης τους, καθώς η παραμικρή προσβολή μπορεί να καταστρέψει ολόκληρο το φυτό στο ξεκίνημα της καλλιέργειας.