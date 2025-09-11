Επιβεβαιώθηκαν κρούσματα ευλογιάς των αιγοπροβάτων σε εκτροφές της Αιτωλοακαρνανίας

Η Δ/νση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει ότι επιβεβαιώθηκαν κρούσματα ευλογιάς των αιγοπροβάτων σε τρεις εκτροφές στις περιοχές Ευηνοχωρίου και Γαλατά του Δήμου Ι.Π Μεσολογγίου Αιτωλ/νίας. Ταυτόχρονα η Κτηνιατρική Υπηρεσία Αιτωλ/νίας ολοκλήρωσε τις πρώτες επιτόπιες επισκέψεις στις εκτροφές που βρίσκονται στην ζώνη προστασίας, από τις οποίες έγιναν και δειγματοληψίες για την πρώιμη ανίχνευση του νοσήματος με μοριακές τεχνικές.

Τονίζεται ότι η τήρηση των παρακάτω μέτρων είναι εξαιρετικά σημαντική για την αποτροπή περεταίρω εξάπλωσης του νοσήματος:

Απαγορεύεται η μετακίνηση ζώων στις περιοχές της ζώνης προστασίας (που περιλαμβάνει τις Τοπικές Κοινότητες Ευηνοχωρίου, Κοκώρη, Καρβελαίικα, Στουμπέικα, Ρηγαίικα, Αρχαία Αλίκαρνα, Μετόχι, Άγ. Θωμάς, Ζέστη, Νέα Καλυδώνα, Γαλατάς, Παλιόσταμη, Κρυονέρι) και επιτήρησης (ακτίνα 20 χλμ από τα κρούσματα). Απαγορεύεται η διακίνηση ζωοτροφών από τις περιοχές της προστασίας και επιτήρησης χωρίς σχετική άδεια από τον Επόπτη Ζωοτροφών. Είναι υποχρεωτική η τήρηση των μέτρων βιοπροφύλαξης στις εκτροφές (περίφραξη, απολυμάνσεις τροχών οχημάτων και υποδημάτων στις εισόδους, εξόδους των εκμεταλλεύσεων, απολυμάνσεις υλικών και εξοπλισμού, χρήση προστατευτικής ένδυσης-υπόδησης). Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην είσοδο οποιουδήποτε ξένου προσώπου στην εκτροφή. Όλοι οι κάτοχοι οικόσιτων αιγοπροβάτων που δεν το έχουν ήδη πράξει υποχρεούνται να δηλώσουν τα ζώα τους στο Τμήμα Κτηνιατρικής Μεσολογγίου.

Σε περίπτωση εμφάνισης των συμπτωμάτων οι κτηνοτρόφοι πρέπει να ενημερώνουν άμεσα τις κτηνιατρικές αρχές, ώστε να αποτραπεί η εξάπλωση του νοσήματος.