Πέντε νέα κρούσματα ευλογιάς σε δειγματοληψίες τριών ημερών στη Μαγνησία

Για πέντε επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων σε Ευξεινούπολη, Αλμυρό, Ριζόμυλο και Άγιο Γεώργιο έκανε λόγο η αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας και Σποράδων, Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, ερωτηθείς για την πορεία της ευλογιά στο Νομό. Όπως ανέφερε, τα στοιχεία προέκυψαν από δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν στις 10, 12 και 15 Σεπτεμβρίου, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται και υπάρχουν αρκετά ύποπτα περιστατικά.

Συνολικά πρόκειται για πέντε κοπάδια αιγοπροβάτων, με 125, 170, 37, 18 και 265 ζώα αντίστοιχα. Από αυτά, κάποια έχουν ήδη θανατωθεί, ενώ προγραμματίζεται η θανάτωση ακόμη 576 ζώων.

Στο μεταξύ οι κτηνοτρόφοι της Μαγνησίας παρακολουθούν την εξάπλωση της ευλογιάς, καθώς τα κρούσματα δεν έχουν σταματήσει. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Γιώργος Τερζάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου, ανακοίνωσε πως αύριο, Τετάρτη, στις 11 το πρωί, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στην Κτηνιατρική Υπηρεσία της Λάρισας.

«Η κατάσταση χειροτερεύει και στα ζώα και οικονομικά για τους κτηνοτρόφους. Η ζημιά φτάνει πια μέχρι τον καταναλωτή, καθώς οι τιμές στο κρέας ανεβαίνουν συνεχώς», τόνισε ο κ. Τερζάκης, επισημαίνοντας ότι πολλά χωριά όπως ο Ριζόμυλος και το Στεφανοβίκειο έχουν μείνει χωρίς ζώα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή την εβδομάδα αναμένεται να επιβεβαιωθούν πέντε έως έξι νέα κρούσματα, ενώ τα προβλήματα παραμένουν και λόγω των ζωοτροφών, οι οποίες δεν έχουν καταστραφεί ή απολυμανθεί, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω μετάδοσης της νόσου από τρωκτικά, πουλιά ή ακόμα και σκυλιά.

«Το πρωτόκολλο δεν εφαρμόστηκε σωστά. Πήραν μόνο τα πρόβατα και τα γίδια για θανάτωση, αλλά άφησαν πίσω ζωοτροφές και άλλα ζώα που θα έπρεπε να καταστραφούν ή να απολυμανθούν. Έτσι το πρόβλημα θα συνεχίσει να υπάρχει», υποστήριξε, ασκώντας κριτική στο Υπουργείο και τις αρμόδιες υπηρεσίες. Από την πλευρά της η κ. Παπαδημητρίου επισήμανε ότι οι κτηνοτρόφοι είναι υποχρεωμένοι να διατηρήσουν τις ζωοτροφές για έξη μήνες και μετά να την χρησιμοποιήσουν σε περίπτωση ανασύστασης του κοπαδιού ή να την πωλήσουν.

Οι κτηνοτρόφοι καταγγέλλουν παράλληλα «έλλειψη ουσιαστικής οικονομικής στήριξης», με τον πρόεδρο του Συλλόγου να σημειώνει πως «τα 63 εκατομμύρια ευρώ που είχαν εξαγγελθεί πέρυσι για ζωοτροφές δεν έφτασαν ποτέ στους παραγωγούς».

