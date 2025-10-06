Πέλλα: Άγνωστοι έκλεψαν 30 τόνους ακτινιδίων – Περιπολίες αγροτών στα χωράφια

Επί ποδός βρίσκονται αγρότες σε χωριά της Πέλλας, καθώς όπως ανέφεραν σε τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤ παραγωγοί ακτινιδίων από το χωριό Καλή της Πέλλας, οι κλέφτες λεηλατούσαν τα χωράφια τους περίπου για μια εβδομάδα με τη συνολική λεία να ανέρχεται σε 30 τόνους.

Ανάλογα περιστατικά με κλοπές ακτινιδίων έγιναν και πέρυσι, προκαλώντας ανησυχία στους παραγωγούς, οι οποίοι ζητούν περισσότερη προστασία από τις αρχές, ενώ όπως αναφέρουν, λόγω του συμβάντος, περιπολούν αυτήν την περίοδο μόνοι τους τα χωράφια τους.

Πηγή: ertnews.gr