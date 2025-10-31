ΠΕΜ: Όχι στο κλείσιμο των ΕΛΤΑ και στην υποβάθμιση της υπαίθρου

Η Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, με ανακοίνωση της καταγγέλλει το κλείσιμο εκατοντάδων καταστημάτων ΕΛΤΑ σε όλη την χώρα.

Σύμφωνα με την ΠΕΜ «με την απόφαση αυτή αφήνονται ολόκληρες περιοχές χωρίς ταχυδρομική και τραπεζική κάλυψη. Ειδικά σε περιοχές όπου ζουν πολλοί ηλικιωμένοι, η απόφαση αυτή θα επιβαρύνει την καθημερινότητα αγροτών, συνταξιούχων και άλλων λαϊκών στρωμάτων, με καθυστερήσεις στις συναλλαγές, πρόσθετο κόστος μετακίνησης, ταλαιπωρία και περαιτέρω αποκλεισμό των κατοίκων των χωριών αλλά και των ευπαθών ομάδων. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί συνέχεια της λεγόμενης “αναδιοργάνωσης του δικτύου των υποκαταστημάτων” προκειμένου να διευκολυνθεί η ιδιωτικοποίησή τους και η παράδοσή τους σε “στρατηγικό επενδυτή”.

Η απόφαση αυτή είναι ένας ακόμη κρίκος στην ερήμωση της υπαίθρου, η οποία επιταχύνεται από την επίθεση που εξαπολύουν διαχρονικά οι κυβερνήσεις στο εισόδημα των αγροτών, των εργαζομένων, συνολικά του λαού. Στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις που οργανώνονται από μαζικούς φορείς και απαιτούμε να παραμείνουν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ ανοιχτά και να αναβαθμιστούν».