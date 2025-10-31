Αμμουδιά Σερρών: Μειωμένη ποσοτικά και πιεσμένη από την αγορά η αραχίδα

Η φετινή καλλιεργητική περίοδος για το λεγόμενο αράπικο φιστίκι στην Αμμουδιά Σερρών ξεκίνησε με προσδοκίες, αλλά εξελίχθηκε με δυσκολίες. Η συγκομιδή ξεκίνησε με καθυστέρηση λόγω των βροχών, ενώ οι αποδόσεις ανά στρέμμα είναι αισθητά μειωμένες σε σχέση με πέρυσι.

Όπως μεταφέρει ο Ραφαήλ Μυρωνίδης, παραγωγός και εκπρόσωπος της GrecianPeanuts – Ελληνικά Φιστίκια Αμμουδιάς, η συγκομιδή έχει ξεκινήσει, ωστόσο έχει καθυστερήσει λόγω καιρικών συνθηκών. «Ξεκινήσαμε και βρισκόμαστε περίπου στο 10% της συγκομιδής, αλλά οι βροχές μάς πήγαν πίσω. Σε 20 ημέρες θα έχουμε τελειώσει, όμως οι αποδόσεις είναι χαμηλότερες – περίπου 30% κάτω από πέρυσι», σημειώνει ο κ. Μυρωνίδης. Η έλλειψη βροχοπτώσεων και η μειωμένη παροχή νερού από τον Στρυμόνα επηρέασαν αρνητικά την ανάπτυξη των φυτών.

Ο καύσωνας του καλοκαιριού επιδείνωσε την κατάσταση, με αποτέλεσμα αρκετά χωράφια να αποδώσουν μόλις 250-300 κιλά ανά στρέμμα, έναντι των 700-750 κιλών που θεωρούνται ιδανικά. «Ο Στρυμόνας έχει στερέψει, δεν είχαμε νερά να ποτίσουμε. Ο καύσωνας μάς έκανε ζημιά. Όλο μαζί ήταν προβληματικό για την καλλιέργεια», εξηγεί ο παραγωγός. Παρά την ποιοτική υπεροχή της ελληνικής αραχίδας, η τιμή παραγωγού φέτος αναμένεται μειωμένη – περίπου 1,10 ευρώ το κιλό στο χωράφι, έναντι των 1,25 ευρώ πέρυσι. «Αιτία είναι οι φθηνές εισαγωγές από χώρες όπως η Κίνα, που πιέζουν την εγχώρια αγορά. Το δικό μας φιστίκι είναι ποιοτικά ανώτερο, αλλά οι εισαγωγές μάς κάνουν ζημιά. Δυσκολευόμαστε να πουλήσουμε», τονίζει ο παραγωγός και έμπορος φιστικιών.

Παρά τις δυσκολίες, η καλλιέργεια της αραχίδας παραμένει σταθερή στην περιοχή. Οι παραγωγοί συνεχίζουν, είτε λόγω εμπορικής δραστηριότητας είτε ως εναλλακτική απέναντι σε άλλες καλλιέργειες που έχουν φέτος χαμηλές τιμές, όπως το βαμβάκι και το καλαμπόκι. «Η αραχίδα αποφέρει εισόδημα, ειδικά αν φτιάξεις κιλά. Υπάρχει μεταποίηση, υπάρχει ενδιαφέρον. Εμείς οι έμποροι προσπαθούμε να την κρατήσουμε. Είναι brand για την περιοχή μας. Οι πελάτες μας το ξέρουν και μας προτιμούν», καταλήγει ο κ. Μυρωνίδης.