Ήρθε για να μείνει η κινόα στη Θράκη

Δυναμικά και σε γερές βάσεις φαίνεται ότι έχει εγκατασταθεί η κινόα στη Θράκη, αλλά, προς το παρόν, δεν μπορεί να προβλεφθεί η ακριβής έκταση που θα αντιπροσωπεύει την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Σε κάθε περίπτωση, η απογοήτευση από τη χαμηλή τιμή στο βαμβάκι και τα προβλήματα άρδευσης, είτε λόγω έλλειψης υποδομών (Ροδόπη) είτε λόγω καθυστερήσεων στη συμφωνία με τη Βουλγαρία για τη διαχείριση των υδάτων του Άρδα (Έβρος), ωθεί τους παραγωγούς σε αναζήτηση εναλλακτικών καλλιεργειών, που όμως δεν μπορούν παρά να καταλάβουν λίγες συγκριτικά εκτάσεις.

Η συμμετοχή παραγωγών στην ημερίδα που διοργάνωσε τον Σεπτέμβρη στην Ορεστιάδα ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας «Η Ένωση», σε συνεργασία με την εταιρεία ΒΙΟΛΑΡ ΑΕ/ΚΒ Μάρκου, με θέμα την καλλιέργεια της κινόας έτυχε θερμής ανταπόκρισης, όπως σημειώνει ο πρόεδρος της Ένωσης, Λάμπης Κουμπρίδης, λέγοντας πως είχε περισσότερους από 100 αγρότες. «Πέρυσι, καλλιεργήθηκαν περίπου 600 στρέμματα για την Ένωση. Οι κλιματολογικές συνθήκες στην Ορεστιάδα δεν είναι ίδιες με αυτές της Θεσσαλίας. Φέτος, είχαμε παγετό και χιόνια στα τέλη Μαρτίου και διαπιστώσαμε ότι το φυτό παγώνει», περιγράφει.

Ο ίδιος προσθέτει ότι θα σπείρουν αργότερα για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο, γύρω στα τέλη Μαρτίου και όχι Φεβρουαρίου, όπως έγινε φέτος, για να μειώσουν τους κινδύνους. Η συνέπεια των άσχημων καιρικών συνθηκών ήταν η μειωμένη παραγωγή, γιατί «κάηκαν φυτά», όπως επισημαίνει. Η Ένωση έχει συνάψει συμβόλαιο με την εταιρεία και απευθύνει κάλεσμα στους παραγωγούς που ενδιαφέρονται να το δηλώσουν μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, καθώς επίσης και τον αριθμό των στρεμμάτων, ώστε να γίνει η ανάλογη προμήθεια σε σπόρο.

Σημαντικά πλεονεκτήματα

Στη γειτονική Ροδόπη, ο παραγωγός από τους Αγίους Θεοδώρους, Βασίλης Τομζάς (φωτό), υπογραμμίζει τα σημαντικά πλεονεκτήματα της καλλιέργειας, που παρουσιάζει ανθεκτικότητα στην ξηρασία, είναι σχετικά εύκολη και έχει χαμηλό κόστος παραγωγής, καθώς οι ανάγκες σε λιπάσματα και φυτοφάρμακα είναι περιορισμένες, ενώ το φυτό δεν απαιτεί ιδιαίτερα υψηλές εισροές. Ειδικά η μειωμένη ανάγκη σε αρδευτικό νερό αποτελεί δέλεαρ. Ο ίδιος εκτιμά ότι με τη στήριξη έμπειρων επιστημόνων θα εντοπιστούν τα λάθη και οι παραλείψεις, ώστε την επόμενη περίοδο να είναι «ετοιμοπόλεμοι».

Φέτος, οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν ευνοϊκές για την κινόα, καθώς η έλλειψη βροχοπτώσεων από την έναρξη της σποράς έως και το στάδιο σχηματισμού των καρπών επηρέασε αρνητικά την καλλιέργεια, με συνέπεια τις μειωμένες αποδόσεις. Η υψηλή διατροφική αξία της κινόας, που θεωρείται υπερτροφή, ενθαρρύνει τους παραγωγούς να εισέλθουν στην καλλιέργεια σε μια περίοδο που ο πρωτογενής τομέας στη Θράκη εκπέμπει SOS.