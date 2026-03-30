ΠΕΝΑ – RECAP: Διαδικτυακό σεμινάριο συσπείρωσης και δικτύωσης νέων αγροτών

Η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών – ΠΕΝΑ στηρίζει και συμμετέχει ενεργά στο Διαδικτυακό Σεμινάριο Συσπείρωσης και Δικτύωσης Νέων Αγροτών του προγράμματος RECAP!

Είσαι νέος/νέα γεωργός; Σπουδάζεις σε γεωπονικό τμήμα; Ή απλώς σε ενδιαφέρει η γεωργία και θέλεις να γνωρίσεις άλλους νέους με παρόμοια ενδιαφέροντα; Η δικτύωση και η ανταλλαγή εμπειριών είναι το πρώτο βήμα για να προχωρήσουμε μαζί!

Στις 30 Μαρτίου, 16:00–17:00 το έργο RECAP διοργανώνει μια διαδικτυακή συνάντηση συσπείρωσης και δικτύωσης νέων αγροτών. Στόχος της συνάντησης είναι:

ανάπτυξη ενεργής κοινότητας νέων αγροτών

ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών

αλληλοϋποστήριξη

οργάνωση κοινών στόχων και δράσεων

Δήλωσε συμμετοχή εδώ: https://forms.gle/13ESXAQe1KPbWmhV8

Η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών (ΠΕΝΑ) στηρίζει πλήρως την πρωτοβουλία και συμμετέχει εμπράκτως, καλώντας όλα τα μέλη και φίλους να δηλώσουν συμμετοχή!

Το RE-imagine CAP (RECAP) είναι μια πρωτοβουλία ενός έτους, συγχρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στο πλαίσιο του προγράμματος Πληροφόρησης για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (IMCAP-2025-INFOME). Τον συντονισμό έχει η Re-Imagine Europa, με στόχο την ευαισθητοποίηση και την καλύτερη κατανόηση της ΚΑΠ από τους πολίτες στην Ελλάδα, ιδιαίτερα τη νέα γενιά.