11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Στο επίκεντρο μιας κρίσιμης γεωπολιτικής συγκυρίας

Από τις 22 έως τις 25 Απριλίου 2026, οι Δελφοί γίνονται ξανά το κέντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος. Συμπληρώνοντας δέκα χρόνια δυναμικής παρουσίας, το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών επιστρέφει σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, με στόχο την προώθηση του διαλόγου και της καινοτομίας.

Οι προκλήσεις της νέας εποχής

Σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει διαρκή αστάθεια –από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την ενεργειακή κρίση μέχρι τον ψηφιακό μετασχηματισμό– το Φόρουμ θα επιδιώξει να δώσει απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα:

Πόσο ανθεκτικές είναι οι σύγχρονες οικονομίες;

Ποια είναι η ετοιμότητα των κυβερνήσεων απέναντι στις νέες κρίσεις;

Πώς μπορεί να οικοδομηθεί ένα πιο βιώσιμο και ασφαλές μέλλον;

Υψηλόβαθμες παρουσίες και διεθνής εμβέλεια

Η φετινή διοργάνωση ξεχωρίζει για τη συμμετοχή κορυφαίων προσωπικοτήτων. Μεταξύ των προσκεκλημένων, που θα δώσουν το «παρών», περιλαμβάνονται:

Αρχηγοί Κρατών & Κυβερνήσεων: António Costa (Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου), Alar Karis (Εσθονία), Edi Rama (Αλβανία), Abdullah Gül (11ος Πρόεδρος Τουρκίας) και ο Πρίγκιπας Αλβέρτος Β’ του Μονακό.

Διεθνείς Οργανισμοί: Mathias Cormann (ΓΓ ΟΟΣΑ) και Pierre Gramegna (Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας).

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ισχυρή εκπροσώπηση με τους Teresa Ribera, Valdis Dombrovskis, Marta Kos, καθώς και τους Επιτρόπους Απόστολο Τζιτζικώστα και Κώστα Καδή.

Δικαιοσύνη: Η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας, Laura Kövesi.

Το Φόρουμ θα ξεκινήσει με την ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Α. Τασούλα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας για την αντιμετώπιση των σύνθετων προκλήσεων του σήμερα.