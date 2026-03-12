ΥΠΑΑΤ: Ημερίδα ενημέρωσης για την Αγροτική Εκπαίδευση και τους Νέους Αγρότες

Η Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών και η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προσκαλούν όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στην εκδήλωση–συζήτηση για την Αγροτική Εκπαίδευση και τους Νέους Αγρότες, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 14 Μαρτίου, ώρα 10.00 π.μ., στο Περίπτερο του ΥΠΑΑΤ, (Hall 2, 1ος όροφος, Stand 27).

Η εκδήλωση διοργανώνεται με τη συμβολή του Εθνικού Δικτύου ΚΑΠ.

Συμμετέχοντες:

Αντώνης Φιλιππής, ΓΓ Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων – Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής AKIS

Αργυρώ Ζέρβα, ΓΓ Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών

Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ

Κωνσταντίνος Τσιμπούκας, Καθηγητής, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Γεώργιος Αρσένος, Καθηγητής Κτηνιατρικής ΑΠΘ

Την εκδήλωση θα συντονίσει η Δέσποινα Γκιπατίδου – Σεκέρογλου