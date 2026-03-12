ΣΕΒΕ: Εκδήλωση για τις νέες εμπορικές συμφωνίες και τις προοπτικές των ελληνικών εξαγωγών τροφίμων και ποτών στη Food Expo

Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων προσφοράς του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), διοργανώνεται ειδική εκδήλωση με θέμα «ΗΠΑ, MERCOSUR, Ινδία: Νέες εμπορικές συμφωνίες, νέοι εμπορικοί διάδρομοι, νέες προκλήσεις», με στόχο την ανάδειξη των εξελίξεων στο διεθνές εμπορικό περιβάλλον και τη διερεύνηση των νέων ευκαιριών αλλά και προκλήσεων που διαμορφώνονται για τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026, από τις 14:00 έως τις 15:30, στο Hall 2 της Food Expo 2026, στο Metropolitan Expo.

Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν οι πρόσφατες και υπό διαμόρφωση εμπορικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σημαντικές αγορές, όπως οι ΗΠΑ, οι χώρες της MERCOSUR και η Ινδία, καθώς και οι επιπτώσεις τους στη δυναμική των ελληνικών εξαγωγών.

Πρόγραμμα

Χαιρετισμοί

Αθανάσιος Γιαλούρης , Διευθυντής Εκδόσεων & Παραγωγής Forum ΑΕ

Συμεών Διαμαντίδης , Πρόεδρος ΣΕΒΕ

Πέτρος Δούκας, Πρόεδρος ICC Hellas

Η εξέλιξη των ελληνικών εξαγωγών τροφίμων και ποτών πριν και μετά τις συμφωνίες

Παναγιώτης Χασάπης, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ)

Διεθνές Εμπόριο, Ισχύς και Ανταγωνιστικότητα: Οι προκλήσεις για την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Δημήτρης Καιρίδης, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Βουλευτής και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέα Δημοκρατία

Περιπτώσεις επιχειρήσεων

Χρήστος Κολιός , Πρόεδρος Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ακτινιδίου

Κώστας Ζούκας , Πρόεδρος Πανελλήνια Ένωση Μεταποιητών‑Τυποποιητών‑Εξαγωγέων Επιτραπέζιων Ελιών

Χρήστος Γιαννακάκης, Αντιπρόεδρος Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών

Συντονισμός

Στέλιος Μορφίδης, δημοσιογράφος

Η εκδήλωση φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο συνάντησης για εκπροσώπους επιχειρήσεων, φορέων και της πολιτικής ηγεσίας, αναδεικνύοντας τον ρόλο των νέων εμπορικών συμφωνιών και διαδρόμων στο παγκόσμιο εμπόριο, αλλά και τις στρατηγικές που μπορούν να ενισχύσουν τη θέση των ελληνικών προϊόντων τροφίμων και ποτών στις διεθνείς αγορές.