ΥφΑΑΤ Χρ. Κέλλας: Με πράξεις βρισκόμαστε στο πλευρό των αλιέων

Με αφορμή όσα λέγονται και γράφονται για έλλειψη στήριξης στους αλιείς της Μαγνησίας, ο αρμόδιος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας, δήλωσε τα εξής:

Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με πράξεις έχει αποδείξει ότι βρίσκεται στο πλευρό των αλιέων, τόσο στις καταστροφές που προκάλεσε ο Daniel, όσο και διαχρονικά, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Υπενθυμίζω:

Τον Δεκέμβριο του 2023, αμέσως μετά τον Daniel, δόθηκαν 1.662.000 ευρώ για 522 σκάφη, για απώλεια εισοδήματος, στους αλιείς της περιοχής.

Στο πρόγραμμα My Business Support Ι της Κρατικής Αρωγής, 150 αλιείς της Μαγνησίας έλαβαν 600.000 ευρώ, ενώ σύντομα ανοίγει το πρόγραμμα My Business Support ΙΙ με αρκετές αλλαγές για να μπορέσουν να μπουν και οι αλιείς που βρίσκονται σε ειδικό φορολογικό καθεστώς

Τον Μάιο του 2025, δόθηκαν 40 εκατ. ευρώ στην παράκτια αλιεία όλης της χώρας για ζημιές που προκλήθηκαν από θηλαστικά στα αλιευτικά τους εργαλεία.

Χθες, Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου, πήρε ΦΕΚ το de minimis για αλιεία 1.077.000 ευρώ σε 501 σκάφη, για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα νεκρά ψάρια της Κάρλας στους αλιείς του Παγασητικού.



Κάθε καλόπιστος παρατηρητής, μπορεί να κατανοήσει ότι η κυβέρνηση και το ΥΠΑΑΤ, όχι μόνο δεν έχουν εγκαταλείψει τους αλιείς της Μαγνησίας, αλλά βρίσκεται στο πλευρό τους και τους στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο. Άλλωστε η αλιεία μας, αποτελεί όχι μόνο έναν σημαντικό κλάδο του πρωτογενούς τομέα, αλλά και του ελληνικού πολιτισμού, γεγονός που αποτελεί πρόσθετο λόγο για να στηριχθεί.