Ευλογιά: Θανατώθηκαν πάνω από  450.000 αιγοπρόβατα – Αυστηρή τήρηση μέτρων σε σφαγεία και μετακινήσεις

Επικαιροποιημένα συγκεντρωτικά στοιχεία για την πορεία της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στη χώρα έδωσαν στη δημοσιότητα το ΥΠΑΑΤ και η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της νόσου, με βάση τα δεδομένα των κτηνιατρικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από τον Αύγουστο του 2024 έως και τις 19 Δεκεμβρίου του 2025 έχουν καταγραφεί συνολικά 1.985 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων σε 2.449 εκτροφές σε όλη τη χώρα, ενώ στο πλαίσιο εφαρμογής των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων έχουν θανατωθεί 450.233 ζώα.

Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, από τις 12 έως τις 19 Δεκεμβρίου 2025, καταγράφηκαν 74 νέα κρούσματα σε 17 Περιφερειακές και Μητροπολιτική Ενότητα, έπειτα από εργαστηριακούς ελέγχους. Οι περιοχές αυτές είναι οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Έβρου, Ηλείας, Ημαθίας, Καβάλας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων, Ξάνθης, Πιερίας, Ροδόπης, Σερρών, Τρικάλων, Φωκίδας, καθώς και η Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.

Καμία χαλάρωση στα μέτρα βιοασφάλειας

Με αφορμή την εορταστική περίοδο, το υπουργείο υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο χαλάρωσης των μέτρων βιοασφάλειας. Οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων επιτρέπονται αποκλειστικά για σφαγή, μόνο κατόπιν άδειας της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής και με την υποχρεωτική συνοδεία των απαιτούμενων υγειονομικών εγγράφων. Παράλληλα, παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση εισαγωγής ζώντων αιγοπροβάτων από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.

Ειδικά στις απαγορευμένες ζώνες, η μετακίνηση ζώων επιτρέπεται μόνο για άμεση σφαγή στο πλησιέστερο σφαγείο, με προϋπόθεση την ύπαρξη αρνητικού αποτελέσματος PCR από δείγμα σιέλου. Επιπλέον, προβλέπεται ένα δρομολόγιο ανά εκτροφή, χωρίς συλλογή ζώων από διαφορετικές μονάδες, καθώς και προκαθορισμένη ημέρα σφαγής κατά την οποία σφάζονται αποκλειστικά αιγοπρόβατα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη βιοασφάλεια των μεταφορικών μέσων, τα οποία υποχρεούνται σε σχολαστικό καθαρισμό και απολύμανση πριν και μετά από κάθε δρομολόγιο, με τις αντίστοιχες βεβαιώσεις. Παράλληλα, εντατικοποιούνται οι έλεγχοι από την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα, σε άμεση συνεργασία με τις κτηνιατρικές αρχές.

Βιοασφάλεια και στη διακίνηση των ζωοτροφών

Σε ό,τι αφορά τη διακίνηση ζωοτροφών, αυτή επιτρέπεται πανελλαδικά, ωστόσο μόνο με αυστηρή τήρηση των κανόνων βιοασφάλειας, όπως η προέλευση από χώρους χωρίς αιγοπρόβατα, η χρήση προκαθορισμένων διαδρομών χωρίς στάσεις ή εκφορτώσεις, ο υποχρεωτικός καθαρισμός και η απολύμανση των οχημάτων, η τήρηση αρχείων απολυμάνσεων και η χρήση μέσων ατομικής προστασίας μίας χρήσης από οδηγούς και μεταφορείς.

Τα στοιχεία για την πορεία της ευλογιάς αιγοπροβάτων επικαιροποιούνται διαρκώς, με βάση τα τελικά δεδομένα που αποστέλλονται από τις Περιφερειακές Ενότητες και όπως τονίζεται θα συνεχίσουν να δημοσιοποιούνται τακτικά από το ΥΠΑΑΤ, με στόχο την πλήρη και έγκυρη ενημέρωση των παραγωγών και της κοινής γνώμης.