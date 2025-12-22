Σέρρες: Σύλληψη γυναίκας κτηνοτρόφου στο Χρυσό λόγω παραβίασης μέτρων για την ευλογιά

Στη σύλληψη ημεδαπής κτηνοτρόφου προχώρησαν χθες (21/12) οι αρμόδιες αρχές στο Χρυσό του Δήμου Εμμανουήλ Παππά Σερρών, καθώς σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του ΥΠΑΑΤ διαπιστώθηκε ότι είχε μετακινήσει 30 αιγοπρόβατα, ιδιοκτησίας της, εκτός του στάβλου και της περιφραγμένης εγκατάστασής της, προκειμένου να τα οδηγήσει σε βόσκηση.

Η ενέργεια αυτή πραγματοποιήθηκε κατά παράβαση σχετικής απόφασης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία απαγορεύει τη μετακίνηση αιγοπροβάτων στο πλαίσιο των αυστηρών μέτρων για την πρόληψη και τον περιορισμό της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Σε βάρος της συλληφθείσας σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ βεβαιώθηκε μία παράβαση του άρθρου 285 του Ποινικού Κώδικα, που αφορά την «Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών».

Οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι οι έλεγχοι στις κτηνοτροφικές περιοχές θα συνεχιστούν με αυξημένη ένταση και το επόμενο διάστημα, προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία και να αποτραπεί η εξάπλωση της ζωονόσου, καλώντας τους κτηνοτρόφους και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να τηρούν αυστηρά τα μέτρα βιοσφάλειας και τις ισχύουσες απαγορεύσεις και οδηγίες.