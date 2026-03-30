Τυφλή ελαφίνα διασώθηκε από ρεματιά στη Ρόδο

Μια δεύτερη ευκαιρία είχε μια τυφλή ελαφίνα, που διασώθηκε χθες από ρεματιά της Ψίνθου, στην οποία είχε βρει καταφύγιο εδώ και αρκετές ημέρες.

Την ελαφίνα του είδους Dama dama εντόπισε στη ρεματιά ένα ζευγάρι, η Δέσποινα και ο Δημήτρης, που ενημέρωσαν σχετικά τον Γιώργο Κρητικό, υπεύθυνο λειτουργίας του Κυνοκομείου Ρόδου, ο οποίος έχει φέρει εις πέρας με επιτυχία αμέτρητες διασώσεις σκυλιών, γατιών, ελαφιών, πουλιών κλπ.

«Ήταν μια δύσκολη περίπτωση, γιατί το σημείο ήταν δύσβατο και το ελάφι, παρ’ ότι ήταν εξουθενωμένο, είναι ένα άγριο ζώο» είπε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο Γιώργος Κρητικός, για να προσθέσει ότι το ζώο, που αρχικά θεωρήθηκε τραυματισμένο, τελικά ήταν τυφλό, προσβεβλημένο από μια ασθένεια που πλήττει και τα κατσίκια. Η ελαφίνα έχει μεταφερθεί σε κτηνιατρείο και η εκτίμηση είναι, ότι είναι πιθανή η θεραπεία και επανένταξη της, στο φυσικό της περιβάλλον.

«Όταν με ειδοποίησαν η Δέσποινα και ο Δημήτρης, ήξερα πως δεν υπήρχε επιλογή. Δεν είμαστε εδώ μόνο για τα σκυλιά. Είμαστε εδώ για κάθε πλάσμα που υποφέρει σιωπηλά. Για κάθε ζωή που αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία.

Η πρόσβαση ήταν δύσκολη. Το έδαφος επικίνδυνο. Η επιχείρηση απαιτούσε δύναμη, υπομονή και απόλυτη προσοχή. Μαζί με τον Δημήτρη, μετά από μεγάλη προσπάθεια, καταφέραμε να την πλησιάσουμε… και τελικά να την απεγκλωβίσουμε.

Τη στιγμή που την κρατούσαμε, ένιωθες κάτι που δεν περιγράφεται. Δεν έβλεπε. Μα εμπιστεύτηκε. Δεν αντιστάθηκε. Σαν να ήξερε πως ήμασταν εκεί για να τη σώσουμε.

Σήμερα βρίσκεται στο κτηνιατρείο του κυρίου Μαργέ και λαμβάνει τη φροντίδα που τόσο καιρό της έλειπε.

Και αυτή τη φορά… δεν περίμενε το τέλος.

Περίμενε εμάς. Γιατί όσο υπάρχει έστω και μια ανάσα, υπάρχει λόγος να παλεύουμε», ανέφερε εξ άλλου σε ανάρτηση του ο Γιώργος Κρητικός.

Ακολουθεί απόσπασμα από τις δηλώσεις του στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου και βίντεο από τη στιγμή που αιχμαλωτίστηκε το ζώο: