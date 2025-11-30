Στερεά Ελλάδα: Δυναμικό «παρών» από όλες τις περιοχές για συμμετοχή στα μπλόκα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διεργασίες των οργανώσεων των αγροτών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με στόχο οι κινητοποιήσεις που σχεδιάζονται να ξεκινήσουν στις αρχές Δεκεμβρίου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται μέσα από συνεχείς συνελεύσεις και συντονιστικές συναντήσεις, στις οποίες οι αγρότες καθορίζουν τα επόμενα βήματα και τα σημεία πίεσης προς την πολιτεία.

Στη Λαμία, την Τρίτη (25/11) το βράδυ, πραγματοποιήθηκε συνάντηση, με μεγάλη συμμετοχή αγροτών. Σύμφωνα με τον Ηλία Μπαλαφούτη, μέλος ΔΣ του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Φθιώτιδας, το ενδιαφέρον υπήρξε ιδιαίτερα αυξημένο, γεγονός που μαρτυρά τη διάθεση του κλάδου για δυναμική παρουσία.

Κεντρικό σημείο των κινητοποιήσεων αναμένεται να αποτελέσει ο Μπράλος, ένας νευραλγικός οδικός κόμβος που συνδέει τη Νότια με τη Βόρεια Ελλάδα και θεωρείται στρατηγικής σημασίας για την άσκηση πίεσης. Στη σύσκεψη συμμετείχαν και εκπρόσωποι από οργανώσεις της Φθιώτιδας, οι οποίοι τάχθηκαν ομόφωνα υπέρ της υλοποίησης κινητοποιήσεων από τις 5 Δεκεμβρίου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συλλογικής στάσης. Στο ίδιο κλίμα κινούνται και οι αγροτικές οργανώσεις της Θήβας και της Λιβαδειάς. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Θήβας, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, «το ενδιαφέρον των αγροτών της περιοχής είναι αυξανόμενο, ενώ οι τελικές αποφάσεις αναμένονται στο τέλος της εβδομάδας».

Οι οργανώσεις της Βοιωτίας φαίνεται πως θα προχωρήσουν συντονισμένα, παρατάσσοντας τα αγροτικά τους μηχανήματα σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, τα οποία θα οριστούν μέσα από τις γενικές συνελεύσεις τους.