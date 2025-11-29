Την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου η έξοδος των τρακτέρ στους δρόμους

Την έξοδο των τρακτέρ στις πλατείες των χωριών από τις 30 Νοεμβρίου μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου, προκειμένου να στηθούν μαζικά και μαχητικά μπλόκα σε όλη τη χώρα, αποφάσισαν οι αγρότες στην πολύ μεγάλη πανελλαδική σύσκεψη που οργάνωσε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων στη Νίκαια της Λάρισας, το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής.

Αν η ανταπόκριση των εκπροσώπων του αγροτικού κινήματος στη σύσκεψη της Νίκαιας αποτελεί βαρόμετρο για το μέλλον των κινητοποιήσεων, τότε η κυβέρνηση θα πρέπει να ανησυχεί για την ένταση και τη διάρκεια της σύγκρουσης που θα έχει με τον αγροτικό κόσμο της χώρας. Η αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου της Νίκαιας αποδείχθηκε πολύ μικρή για να χωρέσει τους εκατοντάδες γεωργούς και κτηνοτρόφους που κατέφθασαν από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη, για να στείλουν το μήνυμα ότι «ο κόμπος έφτασε στο χτένι» και ότι ο χειμώνας θα είναι πολύ «θερμός» από τις κινητοποιήσεις τους.

Για την οργάνωση των κινητοποιήσεων, τις επόμενες μέρες θα συνεδριάσουν τα Διοικητικά Συμβούλια των Αγροτικών Συλλόγων και των Ομοσπονδιών σε όλη τη χώρα, και θα οργανωθούν περιοδείες και συσκέψεις στα χωριά για την ενημέρωση όλων των αγροτών.

Στόχος των Θεσσαλών αγροτών είναι να δημιουργήσουν ένα ενιαίο μπλόκο στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στον αυτοκινητόδρομο στο ύψος του κόμβου της Νίκαιας, ενώ οι αγρότες από τις άλλες περιοχές ανέφεραν σχεδιασμό για μπλόκα τόσο με τα τρακτέρ στους δρόμους, όσο και σε λιμάνια και αεροδρόμια.

Οι περισσότεροι αγρότες που έλαβαν τον λόγο εστίασαν στην ανάγκη ενός ενωτικού αγώνα, μακριά από κομματικές σκοπιμότητες, και διευκρίνισαν ότι «οι επικείμενες κινητοποιήσεις δεν θα είναι εθιμικές: Κανείς μας δεν έχει διάθεση τις ημέρες των Χριστουγέννων να βρίσκεται στους δρόμους, αλλά αν χρειαστεί και εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας θα το κάνουμε για την επιβίωσή μας».

Αναφέρθηκαν, δε, στις δίκαιες διεκδικήσεις τους, που αφορούν τις άμεσες πληρωμές των ενισχύσεων και αποζημιώσεων που δικαιούνται από το 2024, και τα διαχρονικά τους αιτήματα: Οι επιδοτήσεις να είναι συνδεδεμένες με την πραγματική παραγωγή, οι κατώτατες τιμές να καλύπτουν το μεγάλο κόστος παραγωγής, η παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο να είναι προστατευμένα από τα καιρικά φαινόμενα, τις ζωονόσους κ.ά.

Η σύσκεψη ξεκίνησε με την τοποθέτηση του Κώστα Τζέλλα, προέδρου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Καρδίτσας, ο οποίος χαιρέτισε τη μαζική συμμετοχή του αγροτικού κινήματος στη σύσκεψη και κατηγόρησε την κυβέρνηση για την πολιτική που ακολουθεί και η οποία οδηγεί στο ξεκλήρισμα τον αγροτικό τομέα και στην εγκατάλειψη των χωριών.

Ρ. Μαρούδας: «Δεν πρόκειται να γίνουμε κολίγοι 115 χρόνια μετά το Κιλελέρ»

Την κεντρική εισήγηση έκανε ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας, ο οποίος κάλεσε όλους να ξεπεράσουν οποιαδήποτε δυσκολία και δισταγμό και να συνειδητοποιήσουν ότι «είτε θα βγουν στον δρόμο να παλέψουν, να διεκδικήσουν την επιβίωσή τους, είτε τα επόμενα χρόνια θα τους βγάλουν στον δρόμο ως ζητιάνους. Και εμείς δεν είμαστε ούτε επαίτες, ούτε πρόκειται να γίνουμε κολίγοι 115 χρόνια μετά το Κιλελέρ. Καλούμε σε μαζικά μπλόκα, πανελλαδικά συντονισμένα και σε άλλες πολύμορφες κινητοποιήσεις, να βγουν [οι παραγωγοί] σε όλη την Ελλάδα από την Κυριακή 30 Νοεμβρίου μέχρι και τις 5 Δεκεμβρίου, να απλωθούν παντού».

Ο ίδιος ζήτησε «να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι θα βγούμε στην Εθνική Οδό, ότι είναι συνδικαλιστικό μας δικαίωμα να παλεύουμε για την επιβίωσή μας, ότι δεν θα δεχόμαστε τίποτα λιγότερο από την ικανοποίηση αιτημάτων που δεν θα μας δίνουν απλά μια ανάσα, αλλά θα μας δίνουν μια προοπτική για το σήμερα και για το αύριο, για να μπορούμε να συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στις καλλιέργειές μας, στα χωριά μας, να μπορούμε να θρέψουμε τις οικογένειές μας».