Πολιτιστικές, ιστορικές και οικολογικές διαδρομές στον Κορινθιακό κόλπο

Μια διαφορετική περιήγηση στον Κορινθιακό κόλπο είχαν την ευκαιρία να ζήσουν εκατοντάδες συμμετέχοντες την περασμένη Κυριακή (7/9), στο πλαίσιο του προγράμματος CLLD/LEADER Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.3 του ΠΑΑ 2014-2020. Η Φωκική Αναπτυξιακή υλοποιεί μια σειρά δράσεων διατοπικής συνεργασίας, με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και της οικολογικής ταυτότητας της περιοχής. Στο επίκεντρο βρέθηκε η διαδρομή Δελφοί-Κίρρα, ένα τμήμα του ευρωπαϊκού μονοπατιού Ε4, που για αιώνες ακολουθούσαν οι επισκέπτες του Μαντείου των Δελφών.

Η δράση, με τίτλο «Χρησμός Ζωής – Delphi Walk 2025», ξεκίνησε από τον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών και ολοκληρώθηκε στο λιμάνι της αρχαίας Κίρρας, έπειτα από μια πεζοπορία 3,5 ωρών. Πρόκειται για μια συμβολική επανασύνδεση με το αρχαίο οδοιπορικό προς το ιερό των Δελφών και τη θαλάσσια επιστροφή μέσω του Κορινθιακού.

Ο Δελφικός ελαιώνας στο επίκεντρο

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, έγινε στάση στο χωριό Χρυσσό. Εκεί, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τον παραδοσιακό Ελαιώνα της Άμφισσας, έναν ζωντανό θησαυρό, με περίπου ένα εκατομμύριο ελαιόδεντρα. Ο Ελαιώνας αυτός δεν έχει μόνο παραγωγικό χαρακτήρα, αλλά και έντονη ιστορική και οικολογική σημασία.

Όπως τόνισε ο Χρήστος Γάτος, γεωπόνος και διευθυντής της Φωκικής Αναπτυξιακής, η κυρίαρχη ποικιλία είναι η Κονσερβοελιά Άμφισσας, προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), που καλύπτει περίπου το 90% της καλλιέργειας. Σημαντική παρουσία έχει και η ποικιλία Καλαμών. «Η ιδιαιτερότητα του Ελαιώνα της Άμφισσας έγκειται στον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας με τα αναχώματα, γνωστά ως “τράφια”, που συμβάλλουν τόσο στην άρδευση όσο και στην αντιπλημμυρική προστασία», σημείωσε. Επισημάνθηκε, επίσης, ότι ο ελαιώνας έχει πληγεί από δύο μεγάλες πυρκαγιές, ενώ από το 2006 εντάσσεται σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα προστασίας, όντας ο μοναδικός του είδους του σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ημερίδα στην Κίρρα – Νέα προοπτική για τον καταδυτικό τουρισμό

Με την ολοκλήρωση της πεζοπορικής εμπειρίας, οι συμμετέχοντες κατευθύνθηκαν στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μακεδών» στην Κίρρα, όπου πραγματοποιήθηκε ημερίδα προβολής και παρουσίασης των ενεργειών της διατοπικής συνεργασίας. Εκπρόσωποι των αναπτυξιακών εταιρειών παρουσίασαν τα αποτελέσματα του σχεδίου, το οποίο διαθέτει προϋπολογισμό 357.000 ευρώ.

Στόχος είναι η καταγραφή και η ανάδειξη οικοτουριστικών διαδρομών, η σύνδεσή τους με τους υπόλοιπους τουριστικούς πόρους, η εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και χαρτών, η δημιουργία τουριστικών πακέτων και, κυρίως, η ενεργός συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η εισήγηση του Τάσου Δροσόπουλου, εκπροσώπου του Συλλόγου Ελεύθερων Αυτοδυτών Φωκίδας, σχετικά με τον καταδυτικό τουρισμό. Όπως ανέφερε, σύμφωνα με τον Ν. 4688/2020, ο καταδυτικός τουρισμός περιλαμβάνει υποβρύχιες περιηγήσεις σε θαλάσσιες και εσωτερικές υδάτινες περιοχές της χώρας, όπως λίμνες, ποτάμια και σπήλαια. «Πρόκειται για έναν αναπτυσσόμενο κλάδο με τεράστιες προοπτικές, ικανό να ενισχύσει σημαντικά την εθνική και τοπική οικονομία, προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο», επεσήμανε.

Επιπλέον, ο ίδιος υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη καταδυτικών πάρκων στον Κορινθιακό κόλπο «μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και στη δημιουργία πολλαπλασιαστικών οφελών για τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και τις επιχειρήσεις της περιοχής».

Σύνδεση πολιτισμού, ιστορίας και οικολογίας

Η δράση της Φωκικής Αναπτυξιακής δείχνει πώς η σύνδεση πολιτισμού, ιστορίας και οικολογίας μπορεί να μετατραπεί σε αναπτυξιακό εργαλείο. Από την ανάδειξη του αρχαίου μονοπατιού και του Δελφικού ελαιώνα έως την προώθηση του καταδυτικού τουρισμού, οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης τουριστικής εμπειρίας που θα σέβεται το περιβάλλον και θα ενισχύει την τοπική οικονομία.

Ο Κορινθιακός κόλπος, με το μείγμα αρχαίας ιστορίας, φυσικού πλούτου και σύγχρονων αναπτυξιακών δυνατοτήτων, αναδεικνύεται έτσι σε πρότυπο περιοχής όπου η παράδοση συναντά τη βιώσιμη ανάπτυξη.