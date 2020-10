Πώς θα γίνονται οι εξαγωγές στην Μεγ. Βρετανία από 1/1/2021 και μετά

Χρήσιμες τεχνικές λεπτομέρειες αναφορικά με τη διακίνηση προϊόντων μεταξύ ΕΕ και Μεγάλης Βρετανίας από τον Ιανουάριο 2021 (δηλαδή μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου) περιλαμβάνει το κείμενο πολιτικής “The Border with the European Union: Importing and Exporting Goods” το οποίο επικαιροποίησε η βρετανική κυβέρνηση.

Η ελληνική πρεσβεία στο Λονδίνο συγκέντρωσε και δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της τις προβλέψεις που αφορούν τις ελληνικές εισαγωγές στη χώρα, σημειώνοντας ότι το αρχικό κείμενο τελεί υπό διαρκή επικαιροποίηση.

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το αρχείο που αναφέρεται στις οδηγίες για τις διαδικασίες και προϋποθέσεις εισαγωγών στη Μεγάλη Βρετανία προϊόντων προέλευσης ΕΕ μετά την 1/1/2021