Πώς το ισραηλινό χτύπημα στην αγροδιατροφή άνοιξε την «κερκόπορτα» για τη γενοκτονία στη Γάζα

Στις 9 Δεκεμβρίου του 1948, λίγο μετά το τέλος του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου, η Γενική Συνέλευση του νεοσύστατου τότε Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) ψήφισε υπέρ της υιοθέτησης της Σύμβασης για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας, γνωστή εν συντομία ως «Σύμβαση Γενοκτονίας». Για αυτόν τον λόγο, κάθε χρόνο, η 9η Δεκεμβρίου σηματοδοτεί τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης και Αξιοπρέπειας για τα Θύματα του Εγκλήματος της Γενοκτονίας και την Πρόληψη αυτού του Εγκλήματος, συμπληρώνοντας την επέτειο της συγκεκριμένης Σύμβασης.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Σύμβασης, η οποία παρείχε τον πρώτο διεθνή νομικό ορισμό της συγκεκριμένης έννοιας, «ως γενοκτονία νοείται οιαδήποτε εκ των κατωτέρω πράξεων, ενεργουμένη με την πρόθεσιν ολικής ή μερικής καταστροφής ομάδος, εθνικής, εθνολογικής, φυλετικής ή θρησκευτικής, ως τοιαύτης:

Φόνος των μελών της ομάδος. Σοβαρά βλάβη της σωματικής ή διανοητικής ακεραιότητος των μελών της ομάδος. Εκ προθέσεως υποβολή της ομάδος εις συνθήκας διαβιώσεως δυναμένας να επιφέρωσιν την πλήρη ή μερικήν σωματικήν καταστροφήν αυτής. Μέτρα αποβλέποντα εις την παρεμπόδισιν των γεννήσεων εις τους κόλπους ωρισμένης ομάδος. Αναγκαστική μεταφορά παίδων μιας ομάδος εις ετέραν ομάδα».

Η ανωτέρω πρωτοβουλία προέκυψε σε μια χρονική περίοδο με νωπές ακόμα τις μνήμες από τη φρικαλεότητα του ναζιστικού Ολοκαυτώματος, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο έξι εκατομμυρίων Εβραίων, και πήγαζε από την ανάγκη η ανθρωπότητα να μη ζήσει ποτέ ξανά μια παρόμοια μαύρη σελίδα. Όμως, δεν ήταν γραφτό. Έκτοτε, στον κόσμο μας έχουν

–δυστυχώς– λάβει χώρα δεκάδες γεγονότα που στοιχειοθετούν περιπτώσεις γενοκτονίας, σύμφωνα με την ακαδημαϊκή έρευνα.

Μια απαραίτητη εισαγωγή στην περίπτωση της Γάζας

Η Ιστορία κάνει κύκλους και πολλές φορές τείνει να επαναλαμβάνεται, ενίοτε και ως σαδιστική φάρσα. Η περίπτωση του πολέμου που ξεκίνησε στη Λωρίδα της Γάζας στις 7 Οκτωβρίου του 2023 (σ.σ. πριν από λίγες ημέρες συμπληρώθηκε μια διετία εμπόλεμης κατάστασης), με θύτες τους απογόνους των… θυμάτων του Ολοκαυτώματος, δεν μπορεί να εκληφθεί ως οτιδήποτε διαφορετικό. Σε έρευνα-κόλαφο, που δημοσιεύθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου του 2025, η ανεξάρτητη επιτροπή που συνέστησε ο ΟΗΕ για τη Γάζα κατέληξε για πρώτη φορά στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στην περιοχή και ότι πρακτικά οι κορυφαίοι ηγέτες της χώρας την έχουν υποκινήσει.

Η εν λόγω έκθεση αποτελεί το πιο αξιόπιστο εύρημα του ΟΗΕ για τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα μέχρι σήμερα και συνάμα συνιστά το πιο ηχηρό διεθνές «κατηγορώ» εναντίον του καθεστώτος του Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Ισραήλ από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος.

Αναλυτικά, η επιτροπή αναφέρει πως υπάρχουν εύλογοι λόγοι να συμπεράνει κανείς ότι τέσσερις από τις πέντε προαναφερθείσες ενέργειες, που χαρακτηρίζονται ως γενοκτονικές από το διεθνές δίκαιο, έχουν διαπραχθεί στη Γάζα. Αναλυτικά, στην περίπτωση του παλαιστινιακού θύλακα έχουν επιβεβαιωθεί: α) Η συστηματική εξόντωση μελών μιας εθνοτικής ομάδας, β) η πρόκληση σοβαρών σωματικών και ψυχολογικών βλαβών σε αυτά, γ) η σκόπιμη επιβολή συνθηκών διαβίωσης που έχει υπολογιστεί ότι θα επιφέρουν τη μερική ή τη συνολική καταστροφή της ομάδας και δ) η υιοθέτηση μέτρων που έχουν στόχο την αποτροπή νέων γεννήσεων.

Η επιτροπή επικαλείται παραδείγματα Παλαιστίνιων αμάχων, δημοσιογράφων (σ.σ. ο πόλεμος στη Γάζα θεωρείται εκ των πλέον αιματηρών τόσο για αμάχους όσο και για δημοσιογράφους), επαγγελματιών υγείας και παρόχων ανθρωπιστικής βοήθειας που «στοχοποιήθηκαν και σκοτώθηκαν» στη Γάζα, καθώς και επιθέσεις σε σπίτια, νοσοκομεία, σχολεία και κτήρια θρησκευτικής λατρείας, τόσο εντός όσο και εκτός των καθορισμένων ζωνών ασφαλείας. Αναφέρει ενδεικτικά παραδείγματα της κλίμακας των δολοφονιών, των εμποδίων στην παροχή βοήθειας, των αναγκαστικών εκτοπισμών, ενώ δεν παραλείπει να επισημάνει την καταστροφή της μεγαλύτερης κλινικής εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF) στη Γάζα, με περισσότερα από 4.000 κατεψυγμένα έμβρυα (σ.σ. Al-Basma Fertility Centre), για να υποστηρίξει το εύρημα περί γενοκτονίας.

Προσθέτει, έτσι, τη φωνή της σε ταυτόσημα πορίσματα, που έχουν εξαχθεί από τη Διεθνή Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών (IAGS – σ.σ. πρόκειται για τη μεγαλύτερη επαγγελματική ένωση μελετητών γενοκτονίας στον κόσμο), αλλά και γνωστές οργανώσεις παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας (Διεθνής Αμνηστία, Γιατροί Χωρίς Σύνορα κ.ά.), πολλές εξ αυτών με ενεργή παρουσία στη Γάζα.

Πέρα από καταδικαστική για τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα, η έκθεση αναφέρει ρητά, μεταξύ άλλων, ότι το Ισραήλ έχει παραβιάσει τη Σύμβαση Γενοκτονίας που ψηφίστηκε το 1948 από τα Ηνωμένα Έθνη, ορμώμενα τότε από τη γενοκτονία 6 εκατομμυρίων Εβραίων από τη ναζιστική Γερμανία. Έχει ο καιρός γυρίσματα…

Στοχευμένη καταστροφή των καλλιεργούμενων εκτάσεων και των υποδομών της υπαίθρου – Ανέφικτη η συνέχιση της πρωτογενούς παραγωγής

Αιτιολογώντας την τρίτη από τις τέσσερις ενέργειες του Ισραήλ που συνιστούν πράξη γενοκτονίας (σ.σ. η σκόπιμη επιβολή συνθηκών διαβίωσης που έχει υπολογιστεί ότι θα επιφέρουν τη μερική ή συνολική καταστροφή της –εθνοτικής– ομάδας), η ανεξάρτητη επιτροπή του ΟΗΕ κάνει λόγο στην έκθεσή της για καταστροφή δομών και γαιών που είναι απαραίτητες για τους Παλαιστινίους.

Η επιτροπή κατέληξε σε αυτό το πόρισμα αφότου εξέτασε φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό που έδειχνε την εκτεταμένη κλίμακα της καταστροφής οικιστικών συγκροτημάτων και ολόκληρων γειτονιών στη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων γεωργικών εκτάσεων, δημόσιων εγκαταστάσεων, θρησκευτικών και πολιτιστικών χώρων, σχολείων, πανεπιστημίων και νοσοκομείων. Πολλές από αυτές τις τοποθεσίες υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν ολοσχερώς από αεροπορικές επιδρομές, καθώς και από οβίδες αρμάτων μάχης και πυροβολικού, ενώ άλλες καταστράφηκαν από ισραηλινές μπουλντόζες ή ελεγχόμενες κατεδαφίσεις. Η επιτροπή σημειώνει ότι η άνευ προηγουμένου εκστρατεία βομβαρδισμού από τις ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις έχει καταστήσει το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας και την περιοχή της Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, σχεδόν μη κατοικήσιμα.

Πριν από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, τα περισσότερα αγροτικά προϊόντα που καταναλώνονταν από τους κατοίκους προέρχονταν από το εσωτερικό του παλαιστινιακού θύλακα. Όπως αναφέρει η έκθεση της ανεξάρτητης επιτροπής, αυτό έπαψε να είναι, πλέον, εφικτό από τις 7 Οκτωβρίου του 2023 και μετά, λόγω της εκτεταμένης καταστροφής των γεωργικών εκτάσεων και των περιορισμών που επιβλήθηκαν στην πρόσβαση των Παλαιστινίων στις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις για συγκομιδή, παραδόσεις και μεταφορά προϊόντων, εξαιτίας της έλλειψης καυσίμων και της κατάρρευσης των υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των δρόμων, καθώς και της συνεχιζόμενης σύγκρουσης.

«Η καταλληλότητα των περισσότερων από αυτές τις περιοχές για γεωργική δραστηριότητα έχει πληγεί από την παρουσία μη εκραγέντων πυρομαχικών. Οι ζημιές σε γεωργικές εκτάσεις σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας, ιδιαίτερα στη Βόρεια Γάζα, αποτελούν σημαντική μακροπρόθεσμη απειλή για την παραγωγή τροφίμων και ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Έχει ήδη διαταράξει την παραγωγή των βασικών καλλιεργειών, έχει προκαλέσει την απώλεια των μέσων διαβίωσης των αγροτών και επιταχύνει τη σοβαρή επισιτιστική κρίση που οδηγεί σε λιμό», σημειώνεται στην έκθεση της επιτροπής.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, οι συγγραφείς της έκθεσης αξιολογούν ότι «η εκτεταμένη και συστηματική καταστροφή παλαιστινιακών σπιτιών και υποδομών στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών εκτάσεων και άλλων περιουσιακών στοιχείων που είναι απαραίτητες για τη ζωή των Παλαιστινίων, ενισχύει το συμπέρασμα ότι οι [ισραηλινές] στρατιωτικές επιχειρήσεις ήταν κομμάτι της πρόθεσης για καταστροφή των Παλαιστινίων στη Γάζα».

Επιπλέον, η αλιεία έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό, με τους ψαράδες στην παράκτια ζώνη της Γάζας να υπόκεινται σε απαγορεύσεις αλιείας από τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος θεωρεί τη θαλάσσια περιοχή ως εμπόλεμη ζώνη. Πάνω σε αυτό, η επιτροπή αναφέρει: «Πλέον, η παραγωγή τροφίμων είναι αδύνατη και πολλές οικογένειες έχουν χάσει τα προς το ζην, ως αποτέλεσμα της καταστροφής των αλιευτικών σκαφών και των περιορισμών κυκλοφορίας που επιβλήθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας, εμποδίζοντας τα αλιευτικά σκάφη να αποπλέουν από τις ακτές της Γάζας. Η επιτροπή έχει σημειώσει σε προηγούμενη έκθεση ότι οι Παλαιστίνιοι στη Λωρίδα της Γάζας θα δυσκολευτούν να ανακτήσουν οποιοδήποτε σημαντικό μέτρο αυτάρκειας στην παραγωγή τροφίμων, ακόμη και αν σταματήσουν οι εχθροπραξίες».

Συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς για την πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ Την Τετάρτη (8/10), λίγα εικοσιτετράωρα αφότου συμπληρώθηκαν δύο έτη από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ και η Χαμάς κατέληξαν σε μια πολυαναμενόμενη συμφωνία για την πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων που είχε παρουσιάσει ο ίδιος. Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένονται η κατάπαυση του πυρός, η εκατέρωθεν απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων, η αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον θύλακα και η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τα ακανθώδη ζητήματα (αφοπλισμός Χαμάς, ανοικοδόμηση και διακυβέρνηση Γάζας) και τις «γκρίζες ζώνες» του συγκεκριμένου σχεδίου, το οποίο φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του μεγαλύτερου συμμάχου του Νετανιάχου, αλλά και την αυθαίρετη και επιθετική στάση στην οποία μας έχει συνηθίσει χρόνια τώρα η ισραηλινή κυβέρνηση, ο δρόμος προς την ειρήνη, τη δικαίωση του παλαιστινιακού λαού και την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης αναμένεται να είναι μακρύς και ανηφορικός.

Τεχνητός λιμός, χρήση των τροφίμων ως όπλου και δικαιολογία -«πανάκεια» περί Χαμάς

Υπενθυμίζεται ότι σε δορυφορική αξιολόγηση, που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 6 Αυγούστου 2025 από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), διαπιστωνόταν ότι μόλις το 1,5% της γεωργικής γης στη Γάζα ήταν πλέον καλλιεργήσιμο, με τον Οργανισμό να κρούει τον κώδωνα για κίνδυνο «γενικευμένου λιμού» στον κατεστραμμένο παλαιστινιακό θύλακα. Ένα σενάριο απευκταίο, το οποίο δυστυχώς επιβεβαιώθηκε, ως άμεση συνέπεια όλων των προαναφερθεισών ισραηλινών τακτικών…

Στις 22 Αυγούστου του 2025, η επαρχία της Γάζας, η οποία περιλαμβάνει την Πόλη της Γάζας και καλύπτει σχεδόν το 1/3 του παλαιστινιακού εδάφους, αξιολογήθηκε και επισήμως ως η πρώτη περιοχή στα χρονικά της Μέσης Ανατολής με επιβεβαιωμένο λιμό, σύμφωνα με την Κλίμακα Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC) του ΟΗΕ.

Συνολικά, περισσότεροι από μισό εκατομμύριο Παλαιστίνιοι σε όλη την έκταση της Λωρίδας της Γάζας κρίθηκε ότι βρίσκονταν παγιδευμένοι σε κατάσταση λιμού. Η δημοσιοποίηση των ανωτέρω ευρημάτων αφορούσε την περίοδο 1 Ιουλίου – 15 Αυγούστου 2025 και –όπως ήταν φυσιολογικό– ξεσήκωσε έντονες αντιδράσεις από υψηλόβαθμους αξιωματούχους των Ηνωμένων Εθνών (όπως ο γενικός γραμματέας, Αντόνιο Γκουτέρες, και ο συντονιστής έκτακτης βοήθειας του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ), αλλά και αξιωματούχους κυβερνήσεων χωρών φίλα προσκείμενων στο καθεστώς Νετανιάχου (μεταξύ αυτών και ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών, Ντέιβιντ Λάμι), οι οποίοι καταδίκασαν το Ισραήλ για αυτή την «ανθρωπογενή καταστροφή», όπως τη χαρακτήρισαν.

Σύμφωνα με την IPC, η οποία είναι αποδεκτή από δεκάδες κυβερνήσεις, υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών και ΜΚΟ ως το βασικό μέτρο τεκμηριωμένης αξιολόγησης της επισιτιστικής ανασφάλειας και του υποσιτισμού παγκοσμίως, μια περιοχή μπορεί να κηρυχθεί σε κατάσταση λιμού μόνο εάν πληρούνται ταυτόχρονα τρεις προϋποθέσεις: α) Τουλάχιστον το 20% των νοικοκυριών να αντιμετωπίζει ακραίες ελλείψεις τροφίμων, β) το ποσοστό των παιδιών που αξιολογούνται ως οξεία υποσιτισμένα να ξεπερνά ένα ορισμένο κατώτατο όριο και γ) τουλάχιστον δύο στους 10.000 ανθρώπους να πεθαίνουν κάθε μέρα από πείνα ή από υποσιτισμό και ασθένειες.

Να σημειωθεί ότι στις εκτιμήσεις της για το άμεσο μέλλον (16 Αυγούστου – 30 Σεπτεμβρίου 2025), η IPC προέβλεπε ότι ο λιμός θα εξαπλωνόταν στην επαρχία Ντέιρ αλ-Μπάλα, στην Κεντρική Γάζα και νοτιότερα, στην επαρχία Χαν Γιουνίς, μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, επηρεάζοντας συνολικά περίπου 641.000 ανθρώπους. Ο αριθμός αυτός είναι πιθανότατα ό,τι πιο κοντινό στη σημερινή πραγματικότητα (Οκτώβριος 2025), από τη στιγμή που δεν έχουν δημοσιευθεί νεότερα στοιχεία.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση της φετινής ετήσιας Παγκόσμιας Έκθεσης για τις Επισιτιστικές Κρίσεις (GRFC), την οποία δημοσίευσε στις 16 Σεπτεμβρίου του 2025 το Παγκόσμιο Δίκτυο κατά των Επισιτιστικών Κρίσεων (GNAFC – μια πρωτοβουλία πολλαπλών μερών που περιλαμβάνει υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών), η Λωρίδα της Γάζας είναι η περιοχή που αυτήν τη στιγμή αντιμετωπίζει τη χειρότερη επισιτιστική κρίση παγκοσμίως, καθώς το σύνολο (σ.σ. 100%) του πληθυσμού της πλήττεται από υψηλά επίπεδα οξείας επισιτιστικής ανασφάλειας (βλ. πίνακα 2).

Συμπληρωματικά σε όλα τα παραπάνω σοκαριστικά ευρήματα, το πόρισμα της ανεξάρτητης επιτροπής του ΟΗΕ επιβεβαιώνει ότι η επισιτιστική και ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα συνιστά αποτέλεσμα της απαγόρευσης διέλευσης ανθρωπιστικής βοήθειας από το Ισραήλ, το οποίο με το πρόσχημα του πολέμου έχει διατηρήσει τον παλαιστινιακό θύλακα υπό ασφυκτική πολιορκία και αποκλεισμό, αφήνοντας τόνους αγαθών να σαπίζουν λίγα χιλιόμετρα μακριά από τους πεινασμένους και προκαλώντας έτσι τεχνητό λιμό.

Το τεράστιο πλέγμα γραφειοκρατικών εμποδίων που έχει ορθώσει το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων των καθυστερημένων εγκρίσεων, των επίπονων συνοριακών ελέγχων και της αυθαίρετης απόρριψης ειδών πρώτης ανάγκης, έχει περιορίσει δραματικά τον όγκο της βοήθειας που εισέρχεται στον θύλακα και έχει εκτινάξει στα ύψη το κόστος των τροφίμων, σύμφωνα με αναφορές του ΟΗΕ και ανθρωπιστικών οργανώσεων (βλ. πίνακα 1).

Την ίδια στιγμή, το ελεγχόμενο από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF), που στο μεσοδιάστημα του πολέμου ανέλαβε τη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας εντός του θύλακα, αποδεικνύεται ένα ακόμη πρόσχημα για τη δημιουργία παγίδων θανάτου και δολοφονιών των εξαθλιωμένων Παλαιστινίων στα ελάχιστα σημεία διανομής, ενώ οι αιτιάσεις του Ισραήλ ότι η οργάνωση Χαμάς λεηλατεί σε εκτεταμένο βαθμό την ανθρωπιστική βοήθεια δεν επιβεβαιώνονται. Αντιθέτως, πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι το Ισραήλ είναι εκείνο που εφαρμόζει την «τελική λύση», προχωρώντας με σαδιστικό ρυθμό τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού.

«Από τον Δεκέμβριο του 2023, περισσότερο από το 90% του πληθυσμού στη Γάζα αντιμετωπίζει οξεία επισιτιστική ανασφάλεια, με την πιο σοβαρή κατάσταση να αναφέρεται στη Βόρεια Γάζα», αναφέρει η ανεξάρτητη επιτροπή του ΟΗΕ, η οποία βασίστηκε σε προγενέστερη αξιολόγηση της IPC, που με τη σειρά της χρονολογείται τον Ιούλιο του 2025 και, άρα, δεν συμπεριλαμβάνει το εύρημα περί λιμού στην επαρχία της Γάζας.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι, όσον αφορά την επαρχία της Βόρειας Γάζας (σ.σ. την οποία επικαλείται η επιτροπή ως την πιο επιβαρυμένη περιοχή με βάση τα στοιχεία του Ιουλίου), η επικαιροποιημένη αξιολόγηση της IPC εκτιμά ότι οι συνθήκες πιθανότατα είναι εξίσου σοβαρές ή και χειρότερες (σ.σ. το πιο πιθανό με βάση την προγενέστερη εικόνα) από ό,τι στην Πόλη της Γάζας, ωστόσο, τα περιορισμένα δεδομένα που υπάρχουν εμποδίζουν την ταξινόμηση, υπογραμμίζοντας την επείγουσα ανάγκη πρόσβασης για σκοπούς αξιολόγησης και παροχής βοήθειας. Με λίγα λόγια: Αυτήν τη στιγμή, δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για τη Βόρεια Γάζα, αλλά βάσει των προγενέστερων τάσεων αυτή δεν μπορεί να είναι τίποτα λιγότερο από τραγική…

Η ανεξάρτητη επιτροπή του ΟΗΕ ξεκαθαρίζει ότι οι συνθήκες οξείας πείνας είναι συνδυαστικό αποτέλεσμα «της καταστροφής και της παρεμπόδισης της τοπικής παραγωγής τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων της γεωργίας, της αλιείας και της αρτοποιίας, της πολιορκίας, της παρεμπόδισης της εισαγωγής επαρκών προμηθειών τροφίμων και του κινδύνου που τίθεται για τους εργαζόμενους στον ανθρωπιστικό τομέα, που διανέμουν τις περιορισμένες διαθέσιμες προμήθειες τροφίμων». Οι συγγραφείς της έκθεσης κρούουν τον κώδωνα και όσον αφορά το εξαιρετικά αμφιλεγόμενο έργο του GHF, που ιδρύθηκε με την υποστήριξη του Ισραήλ και των ΗΠΑ για τη διανομή βοήθειας στη Γάζα και ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Μάιο του 2025, επικαλούμενοι μελέτη του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (OHCHR).

Σύμφωνα με αυτήν, μέχρι τις 31 Ιουλίου του 2025, τουλάχιστον 1.373 Παλαιστίνιοι είχαν σκοτωθεί, ενώ βρίσκονταν σε αναζήτηση τροφής. Οι 859 εντοπίσθηκαν κοντά σε εγκαταστάσεις του GHF και οι 514 κατά μήκος των διαδρομών των κομβόι τροφίμων. Όλα αυτά, από τότε που το GHF ανέλαβε τη διανομή βοήθειας στη Γάζα. Να σημειωθεί ότι οι αριθμοί αυτοί έχουν ανέβει έκτοτε.

Το OHCHR έχει ξεκαθαρίσει ότι οι περισσότερες από αυτές τις δολοφονίες διαπράχθηκαν από τον ισραηλινό στρατό. Σύμφωνα με εκπρόσωπό του, οι δολοφονίες ξεκίνησαν λίγο μετά την έναρξη των δραστηριοτήτων του GHF στις 27 Μαΐου, «παρακάμπτοντας τον ΟΗΕ και άλλες καθιερωμένες ΜΚΟ», που λειτουργούσαν στη Γάζα πριν από την ίδρυση του ιδρύματος. Στις 27 Ιουνίου 2025, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) δημοσίευσαν στην ιστοσελίδα τους ότι, σε καθημερινή βάση, οι ομάδες τους έβλεπαν περιστατικά ανθρώπων που είχαν σκοτωθεί ή τραυματιστεί ενόσω προσπαθούσαν να προμηθευτούν τρόφιμα από τα επίμαχα σημεία διανομής.

Αρκετοί γιατροί έχουν καταγγείλει στα μέλη της επιτροπής του ΟΗΕ ότι πολλοί Παλαιστίνιοι, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, είχαν δεχθεί πυρά όταν βρίσκονταν σε σημεία διανομής τροφίμων του GHF. Μάλιστα, ένας εξ αυτών δήλωσε στην επιτροπή ότι το νοσοκομείο Nasser (σ.σ. κάποτε το μεγαλύτερο νοσοκομείο στη Νότια Γάζα) είχε υποστεί μαζικές απώλειες, συμπεριλαμβανομένων μικρών παιδιών, δεχόμενο πυρά από ένα σημείο διανομής τροφίμων του GHF στη Ράφα. Στις 21 Ιουνίου 2025, ο γενικός επίτροπος της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστινίους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), Philippe Lazzarini, δήλωσε, αναφερόμενος στο GHF, ότι ο συγκεκριμένος μηχανισμός βοήθειας «είναι ένα βδέλυγμα, που ταπεινώνει και υποβαθμίζει τους απελπισμένους ανθρώπους. Είναι μια παγίδα θανάτου, που κοστίζει περισσότερες ζωές από όσες σώζει. Τα τρόφιμα μετατρέπονται σε όπλο και οι Παλαιστίνιοι αποκτηνώνονται, χωρίς συνέπειες». Στις 24 Ιουνίου του 2025, ο ΟΗΕ χαρακτήρισε «έγκλημα πολέμου» τη χρήση των τροφίμων ως όπλου στη Λωρίδα της Γάζας και ζήτησε από τον στρατό του Ισραήλ να «σταματήσει να πυροβολεί εναντίον ανθρώπων που προσπαθούν να προμηθευτούν ανθρωπιστική βοήθεια».

Λίγο αργότερα, σειρά από ΜΚΟ (μεταξύ αυτών και η Διεθνής Αμνηστία) κάλεσαν σε άμεση δράση για τον τερματισμό του θανατηφόρου ισραηλινού συστήματος διανομής (συμπεριλαμβανομένου του GHF) στη Γάζα, την επιστροφή στους υφιστάμενους μηχανισμούς συντονισμού υπό την ηγεσία του ΟΗΕ και την άρση του αποκλεισμού της ισραηλινής κυβέρνησης για την ανθρωπιστική βοήθεια και τις εμπορικές προμήθειες.

«Τα 400 σημεία διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας που λειτουργούσαν κατά τη διάρκεια της προσωρινής κατάπαυσης του πυρός σε όλη τη Γάζα (σ.σ. 19 Ιανουαρίου – 18 Μαρτίου 2025) έχουν πλέον αντικατασταθεί από μόλις τέσσερις ελεγχόμενους από τον στρατό χώρους διανομής, αναγκάζοντας δύο εκατομμύρια ανθρώπους [να προσέρχονται] σε συνωστισμένες, στρατιωτικοποιημένες ζώνες, όπου αντιμετωπίζουν καθημερινούς πυροβολισμούς και μαζικές απώλειες, ενώ προσπαθούν να έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα και τους αρνούνται άλλες σωτήριες προμήθειες», περιέγραφε τότε η Διεθνής Αμνηστία.

Ήδη, από τον Οκτώβριο του 2024, η κυβέρνηση του Ισραήλ είχε αποφασίσει να απαγορεύσει στην UNRWA να λειτουργεί σε περιοχές που βρίσκονταν υπό τον έλεγχό της, μια απαγόρευση που τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2025. Το σκεπτικό των Ισραηλινών είχε βασιστεί στην κατηγορία ότι η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες δεν κατάφερε να σταματήσει την υποτιθέμενη κλοπή ανθρωπιστικής βοήθειας από τη Χαμάς. Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ βάσισαν την αναγκαιότητα του νέου συστήματος διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας ακριβώς σε αυτό: Να μην είναι σε θέση η Χαμάς να αποσπά τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης από το σύστημα διανομής που διαχειρίζεται ο ΟΗΕ.

Ωστόσο, η πραγματικότητα έμελλε να διαψεύσει για μία ακόμα φορά τις αιτιάσεις των Ισραηλινών κυβερνώντων και των δυτικών συμμάχων τους. Πιο συγκεκριμένα, μια εσωτερική ομοσπονδιακή έρευνα στις ΗΠΑ δεν κατάφερε να εξεύρει στοιχεία που να τεκμηριώνουν εκτεταμένη κλοπή της ανθρωπιστικής βοήθειας, η οποία χρηματοδοτείται από τις ΗΠΑ για τη Γάζα από τη Χαμάς. Η έρευνα, που διεξήχθη από την Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ (USAID), εξέτασε 156 περιστατικά σπατάλης, απάτης και κατάχρησης, που αναφέρθηκαν από συνεργαζόμενους οργανισμούς μεταξύ Οκτωβρίου 2023 και Μαΐου 2025. Η επισκόπηση των περιστατικών, την οποία έφερε στο φως ρεπορτάζ του Reuters, «δεν διαπίστωσε καμία σχέση» με ομάδες που έχουν υποστεί κυρώσεις ή ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις.

Αυτό το μη βολικό συμπέρασμα ήταν ίσως και ένας από τους λόγους που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έθεσε εκτός δράσης τη USAID, η οποία ήταν η μεγαλύτερη υπηρεσία ανθρωπιστικής βοήθειας των ΗΠΑ, βάζοντάς της και επίσημα «λουκέτο» την 1η Ιουλίου του 2025… Από την πλευρά τους, αξιωματούχοι των Ηνωμένων Εθνών όχι μόνο αρνήθηκαν ότι υπήρξε οποιαδήποτε συστηματική κλοπή της ανθρωπιστικής βοήθειας από τη Χαμάς, αλλά αντιθέτως τόνισαν ότι δυσκολεύονταν να την παραδώσουν λόγω των ισραηλινών περιορισμών και της κατάρρευσης του νόμου και της τάξης στη Γάζα. Άλλωστε, ακόμη και για τα επιβεβαιωμένα κρούσματα λεηλασιών από απελπισμένους ανθρώπους και ένοπλες ομάδες οι ευθύνες βαραίνουν –και πάλι– κυρίως το Ισραήλ, λόγω της εξαιρετικά εύθραυστης και χαοτικής κατάστασης που έχει καλλιεργήσει με μεθοδικό τρόπο στον θύλακα. Σε προηγούμενη έκθεσή της, η επιτροπή του ΟΗΕ είχε επίσης διαπιστώσει ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια της πολιορκίας της Γάζας, το Ισραήλ είχε εργαλειοποιήσει τη ροή βασικών αγαθών ζωτικής σημασίας, μετατρέποντάς τα σε όπλο πολέμου: Διέκοπτε την παροχή νερού, τροφίμων, ηλεκτρικού ρεύματος, καυσίμων και άλλων βασικών προμηθειών στον καθολικά εξαρτώμενο παλαιστινιακό θύλακα, συμπεριλαμβανομένης της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Επίσης, η ολοκληρωτική πολιορκία της Γάζας, σε συνδυασμό με τις επιθέσεις του Ισραήλ σε τοποθεσίες όπου διέμενε άμαχος πληθυσμός, είχε κριθεί ότι είχε καταστροφικές επιπτώσεις στις συνθήκες διαβίωσης των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Για παράδειγμα, η επιτροπή είχε διαπιστώσει ότι η συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση είχε αρνητικές επιπτώσεις στην υγειονομική περίθαλψη λόγω της εξάρτησης του κλάδου από γεννήτριες και προμήθειες καυσίμων. «Τον Οκτώβριο του 2023, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανέφερε ότι έξι νοσοκομεία σε όλη τη Γάζα αναγκάστηκαν να κλείσουν λόγω έλλειψης καυσίμων.

Εγκλήματα πολέμου βγαλμένα από επεισόδιο του… «Squid Game» Σύμφωνα με ένα ανατριχιαστικό ρεπορτάζ της ισραηλινής εφημερίδας «Haaretz» για το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF), οι διοικητές του ισραηλινού στρατού (IDF) διατάζουν τους στρατιώτες να πυροβολούν απευθείας σε άοπλα πλήθη που σχηματίζουν ουρές για να εξασφαλίσουν μια πενιχρή μερίδα φαγητού. Η τακτική αυτή έχει την κωδική ονομασία «Επιχείρηση Αλατισμένο Ψάρι» –η ισραηλινή ονομασία για το γνωστό παιδικό παιχνίδι «Κόκκινο Φως, Πράσινο Φως»–, σε μια επίδειξη ωμότητας βγαλμένη κατευθείαν από τη δημοφιλή σειρά «Squid Game» («Το Παιχνίδι του Καλαμαριού») του Netflix. Τα μόλις τέσσερα σημεία παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας του GHF άρχισαν να λειτουργούν τον Μάιο και, μέχρι τα τέλη του Ιουνίου, η Haaretz είχε ήδη επιβεβαιώσει τουλάχιστον 19 περιστατικά πυροβολισμών, με ακόμη περισσότερα να έχουν αναφερθεί. «Είναι ένα πεδίο θανάτου», δηλώνει στην εφημερίδα ένας στρατιώτης του IDF που για ευνόητους λόγους θέλησε να κρατήσει την ανωνυμία του. «Εκεί που ήμουν τοποθετημένος, σκοτώνονταν από ένας έως πέντε άνθρωποι κάθε μέρα», συμπληρώνει. «Τα κέντρα διανομής βοήθειας ανοίγουν συνήθως μόνο για μία ώρα κάθε πρωί. Σύμφωνα με αξιωματικούς και στρατιώτες που υπηρέτησαν, οι δυνάμεις του IDF πυροβολούν άτομα που καταφθάνουν πριν από την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας για να τα εμποδίσουν να πλησιάσουν ή, πάλι, αφότου κλείσουν τα κέντρα, για να διαλύσουν το [απελπισμένο] πλήθος. Δεδομένου ότι ορισμένα από τα περιστατικά πυροβολισμών σημειώθηκαν τη νύχτα –πριν από το άνοιγμα των κέντρων– είναι πιθανό ορισμένοι πολίτες να μην μπορούσαν να δουν τα όρια της καθορισμένης περιοχής», αναφέρει το ρεπορτάζ της Haaretz. Καθώς το Ισραήλ παρεμποδίζει την είσοδο επαρκούς τροφής στη Γάζα, η διανομή των ελάχιστων μερίδων τροφής δημιουργεί χαοτικές συνθήκες. Αν οι Παλαιστίνιοι στη Λωρίδα της Γάζας δεν έχουν σπεύσει στις τοποθεσίες παροχής βοήθειας μέχρι την ώρα που εκείνες ξεκινούν τη λειτουργία τους, κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς καθόλου φαγητό. Οι άνθρωποι που αναζητούν βοήθεια «αντιμετωπίζονται σαν εχθρική δύναμη», λέει ένας άλλος στρατιώτης στη Haaretz. «Δεν υπάρχει κανένα μέτρο ελέγχου του πλήθους, κανένα δακρυγόνο, μόνο πραγματικά πυρά, από ό,τι [όπλο] μπορεί να φανταστεί κανείς: Βαριά πολυβόλα, εκτοξευτές χειροβομβίδων, όλμους. Στη συνέχεια, μόλις ανοίξει το κέντρο, σταματούν οι πυροβολισμοί και [οι αιτούντες βοήθεια] ξέρουν ότι μπορούν να πλησιάσουν. Η μορφή επικοινωνίας μας [με το πεινασμένο πλήθος] είναι οι πυροβολισμοί». Ο ίδιος στρατιώτης καταλήγει, περιγράφοντας: «Ανοίγουμε πυρ νωρίς το πρωί, από μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά, αν κάποιος προσπαθήσει να παραταχθεί στην ουρά, και μερικές φορές απλώς ορμάμε εναντίον του από κοντινή απόσταση. Αλλά δεν υπάρχει κίνδυνος για τις δυνάμεις [μας]. Δεν γνωρίζω ούτε ένα περιστατικό ανταπαντήσεων πυρών. Δεν υπάρχει εχθρός, δεν υπάρχουν όπλα»…

Ο ΠΟΥ προειδοποίησε ότι χιλιάδες ευάλωτοι ασθενείς κινδύνευαν με θάνατο ή ιατρικές επιπλοκές, καθώς κρίσιμες υπηρεσίες έκλεισαν λόγω έλλειψης ρεύματος. Σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA), από τις 11 έως τις 13 Νοεμβρίου του 2023, 32 ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων τριών πρόωρα γεννημένων βρεφών, πέθαναν στο νοσοκομείο Al-Shifa μετά από διακοπές ρεύματος», ανέφερε χαρακτηριστικά η προγενέστερη έκθεση της επιτροπής.

Σήμερα, το Al-Shifa, μέχρι πρότινος το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας, έχει καταστραφεί ολοσχερώς από επιχειρήσεις των ισραηλινών δυνάμεων, γινόμενο ένα με τα υπόλοιπα συντρίμμια της καθολικά ισοπεδωμένης από τους βομβαρδισμούς Πόλης της Γάζας. Εκτός από τις επιπτώσεις τους στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, οι διακοπές ρεύματος έχουν επηρεάσει δραστικά την πρόσβαση του πληθυσμού της Γάζας σε καθαρό νερό, επειδή το ρεύμα είναι απαραίτητο για τη λειτουργία αντλιών νερού και μονάδων αφαλάτωσης. «274 οικογένειες είχαν μόλις ένα λίτρο νερό ανά άτομο την ημέρα για πόση, μαγείρεμα και υγιεινή, ποσό που υπολείπεται σε κρίσιμο βαθμό του διεθνούς ελάχιστου προτύπου των 15 λίτρων ανά άτομο την ημέρα», αναφέρουν οι συγγραφείς της έκθεσης. Αφού επισκέφθηκαν την περιοχή στα τέλη Αυγούστου του 2025, οι Αμερικανοί γερουσιαστές Chris Van Hollen και Jeff Merkley, αμφότεροι προερχόμενοι από την παράταξη των Δημοκρατικών, προειδοποίησαν ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου «εφαρμόζει ένα σχέδιο για την εθνοκάθαρση της Γάζας από τους Παλαιστινίους» και κατηγόρησαν το Ισραήλ ότι χρησιμοποιεί τα τρόφιμα «ως όπλο πολέμου».

«Τα ευρήματα από το ταξίδι μας μάς οδηγούν στο αναπόφευκτο συμπέρασμα ότι ο πόλεμος της κυβέρνησης Νετανιάχου στη Γάζα έχει προχωρήσει πολύ πέρα από τη στοχοποίηση της Χαμάς και έχει επιβάλει συλλογική τιμωρία στους Παλαιστινίους εκεί, με στόχο να καταστήσει τη ζωή τους μη βιώσιμη», αναφέρει η έκθεση των δύο Δημοκρατικών γερουσιαστών, που δημοσιεύθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου. «Γι’ αυτό περιορίζει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Γι’ αυτό έχει σκοτώσει πάνω από 63.000 Παλαιστινίους, εκ των οποίων περισσότεροι από τους μισούς είναι γυναίκες και παιδιά. Γι’ αυτό τουλάχιστον 1,9 εκατομμύρια άνθρωποι, περίπου το 90% του πληθυσμού, σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας έχουν εκτοπιστεί κατά τη διάρκεια του πολέμου. Πολλοί έχουν εκτοπιστεί επανειλημμένα, περίπου δέκα φορές ή και περισσότερο».

Οι καταγγελίες αυτές έχουν ειδικό βάρος όταν προέρχονται από Αμερικανούς γερουσιαστές και μάλιστα από μια παράταξη που στάθηκε και εκείνη ενεργά στο πλευρό του Νετανιάχου κατά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα. Από την πλευρά του, ο Michael Fakhri, ειδικός εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών για το δικαίωμα στην τροφή, μιλώντας στο CNN στις 28 Αυγούστου, κατηγόρησε και εκείνος το Ισραήλ ότι χρησιμοποιεί την πείνα «ως όπλο εναντίον των Παλαιστινίων», παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο. «Το Ισραήλ χρησιμοποιεί τα τρόφιμα και την [ανθρωπιστική] βοήθεια ως όπλο για να ταπεινώνει, να αποδυναμώνει, να εκτοπίζει και να σκοτώνει Παλαιστινίους στη Γάζα», ξεκαθάρισε ο ίδιος. Οι μελετητές της επιτροπής κρίνουν ιδιαίτερα σκόπιμο να ειπωθεί ότι ακόμη και πριν από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023, μέσω του εγγράφου με τίτλο «Κατανάλωση Τροφίμων στη Λωρίδα της Γάζας – Κόκκινη Γραμμή» («Food Consumption in the Gaza Strip – Red Line»), οι ισραηλινές αρχές είχαν υπολογίσει την ακριβή ποσότητα θερμίδων που χρειαζόταν να προσλαμβάνουν οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα για να αποφύγουν τον υποσιτισμό, ώστε να μπορούν να τους διατηρούν σε κατάσταση μόνιμης πείνας, στα πρόθυρα του λιμού! Το έγγραφο, χρονολογούμενο πίσω στο 2008, το οποίο δημοσιεύθηκε από τις ισραηλινές αρχές το 2012 κατόπιν ισραηλινής δικαστικής εντολής, περιέγραφε λεπτομερώς την ποσότητα θερμίδων που χρειάζονταν οι Παλαιστίνιοι για να αποφύγουν τον υποσιτισμό. Κατέληγε, λοιπόν, στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ θα έπρεπε να επιτρέπει την είσοδο μόλις 106 φορτηγών με προμήθειες στη Γάζα καθημερινά για πέντε ημέρες την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων βασικών τροφίμων, γεωργικών εισροών, φαρμάκων, ιατρικού εξοπλισμού και προϊόντων υγιεινής. Ούτε γραμμάριο παραπάνω!

Πιστό μέχρι τέλους σε αυτή την εγκληματική στρατηγική, το Ισραήλ προχώρησε στις αρχές του Οκτωβρίου 2025 σε αναχαίτιση (σ.σ. μέσω πειρατείας σε διεθνή ύδατα) του διεθνούς ανθρωπιστικού στόλου Global Sumud Flotilla (GSF), μη διστάζοντας να επιτεθεί –μεταξύ άλλων– και σε Έλληνες πολίτες που μετέφεραν όχι όπλα για τα μέλη της Χαμάς, αλλά ανθρωπιστική βοήθεια (σ.σ. όπως βρεφικές φόρμουλες) για τη μαστιζόμενη από τον λιμό Γάζα.

Ο στολίσκος της Global Sumud, αποτελούμενος από δεκάδες καράβια προερχόμενα από 50 χώρες και ένα πλήρωμα εκατοντάδων ακτιβιστών, βρισκόταν στην τελική ευθεία ώστε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει μονιμοποιήσει το Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα. Έπλεε σε απόσταση μερικών δεκάδων ναυτικών μιλίων από τη Γάζα, εν μέσω παρενοχλήσεων από ισραηλινά drone, όταν ξαφνικά τα πλοία του άρχισαν να δέχονται ρεσάλτο από το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό.

Σε μια πρακτική που έχουν επαναλάβει στο παρελθόν ενάντια σε πλοία του ίδιου στόλου, οι ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν και τα κατέλαβαν με το έτσι θέλω, παρότι ο ανθρωπιστικός στόλος έπλεε σε διεθνή ύδατα! Ακολούθως, δεν δίστασαν να προχωρήσουν στην παράνομη σύλληψη και κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτά.

Θέατρο σκιών από υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης Νετανιάχου

Αίσθηση, μάλιστα, προκάλεσε η εικόνα ακροδεξιών υπουργικών στελεχών της κυβέρνησης Νετανιάχου, όπως ο υπουργός Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, ο οποίος δεν δίστασε να «επισκεφθεί» με άκρως επιθετικές διαθέσεις τους ακτιβιστές του στόλου GSF στους χώρους κράτησής τους για να τους αποκαλέσει «τρομοκράτες» και να υποστηρίξει ότι «τους αξίζουν οι συνθήκες που ταιριάζουν σε τρομοκράτες»!

Εάν αυτά έγιναν σε ζωντανή κάλυψη (υπάρχει το βιντεοληπτικό υλικό που τα επιβεβαιώνει), ο νοών νοείτω σχετικά με το τι μπορεί να ειπώθηκε στη συνέχεια (ή και να διαπράχθηκε, κρίνοντας από τις καταγγελίες των ακτιβιστών για ενέργειες εκφοβισμού και άσκηση σωματικής βίας σε μέλη του πληρώματος).

Μιλάμε για φαιδρότητες που θα ζήλευε μέχρι και ο… Γιόζεφ Γκαίμπελς, και, φυσικά, απηχούν μια αναίσχυντη και παντελώς αβάσιμη ρητορική (σ.σ. ότι δηλαδή ο ανθρωπιστικός στόλος εξυπηρετούσε συμφέροντα της Χαμάς), η οποία αναπαράγεται και στη χώρα μας από την Ισραηλινή πρεσβεία στην Αθήνα. Η τελευταία, αναφερόμενη στον Global Sumud Flotilla, στον οποίο επαναλαμβάνουμε ότι συμμετείχαν και ελληνικά πλοία, τον χαρακτήρισε ως «στολίσκο της Χαμάς»! Και, φυσικά, δεν άνοιξε μύτη, καθώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία είναι δεδηλωμένη στρατηγική σύμμαχος του Νετανιάχου, συνεχίζει να σφυρίζει αδιάφορα… Η ουσία της υπόθεσης δεν αλλάζει. Η ενέργεια των ισραηλινών αρχών να μην επιτρέψουν στον διεθνή στολίσκο GSF να φτάσει στη Λωρίδα της Γάζας υποδεικνύει μόνο ένα πράγμα: Όπως έχει πράξει και στο παρελθόν, το Ισραήλ επαναδιατυπώνει ότι δεν είναι διατεθειμένο να αφήσει να περάσει ούτε μισό γραμμάριο επιπλέον βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα, και θα το πετύχει με κάθε τρόπο και μέσο. Περιττό να αναφέρουμε ότι η υπόθεση ξεσήκωσε διεθνή κατακραυγή, πυροδοτώντας μαζικές διαμαρτυρίες πολιτών σε Ελλάδα, Ευρώπη και υπόλοιπο κόσμο. Ωστόσο, η Δύση παραμένει σε μεγάλο βαθμό σύμμαχος (στην καλύτερη περίπτωση σιωπηλός) του Ισραήλ, αποτυγχάνοντας να υιοθετήσει τη στάση που με τόση θέρμη και αστραπιαίο συντονισμό υιοθέτησε κατά της Ρωσίας μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Έτσι κι αλλιώς, ανώτατα ισραηλινά κυβερνητικά στελέχη –όπως ο θρασύτατος Μπεν-Γκβιρ– μιλούν και ενεργούν σαν να μην τα αγγίζει τίποτα, αδιαφορώντας ακόμη και για να τηρήσουν τα όποια προσχήματα. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τις κατά καιρούς δηλώσεις του Ισραηλινού υπουργού Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, ο οποίος αυτόν τον Σεπτέμβριο παραδέχθηκε ότι υπάρχει επιχειρηματικό σχέδιο, ώστε να μετατραπεί η ισοπεδωμένη Λωρίδα της Γάζας σε κολοσσό ακινήτων; Και, μάλιστα, υποστήριξε ότι το σχέδιο αυτό βρισκόταν στο γραφείο του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος με τη σειρά του τώρα εμφανίζεται ως… πασιφιστής, θέτοντας επί τάπητος μια ειρηνευτική πρόταση για τη Γάζα (σ.σ. δεκτή σε πρώτη φάση από Ισραήλ και Χαμάς), που δυστυχώς δεν αποκλείεται να αποτελέσει το τελευταίο καρφί στο φέρετρο του παλαιστινιακού λαού και των προοπτικών του!

Όπως τόνισε ο Σμότριτς, το Ισραήλ «έχει πληρώσει πολλά χρήματα για αυτόν τον πόλεμο, επομένως πρέπει να μοιράσουμε το ποσοστό που θα κερδίσουμε από την εμπορία της γης»! Ακόμα πιο ξεδιάντροπες ήταν οι δηλώσεις του Ισραηλινού υπουργού Οικονομικών μέσα στο καλοκαίρι, κατά τις οποίες μαρτυρούσε ότι υπάρχει γενοκτονικό σχέδιο εκδίκησης κατά των Παλαιστινίων στη Γάζας. Αυτές έσπευσε να τις καταδικάσει μέχρι και η Ευρωπαϊκή Ένωση (!), με σχετική ανακοίνωση στις 7 Αυγούστου 2025.

«Η σκόπιμη λιμοκτονία αμάχων αποτελεί έγκλημα πολέμου. Η δήλωση του υπουργού Σμότριτς ότι «μπορεί να είναι δικαιολογημένο και ηθικό» να αφήσουμε το Ισραήλ «να προκαλέσει τον θάνατο 2 εκατομμυρίων αμάχων από την πείνα» μέχρι να «επιστραφούν οι όμηροι» είναι πέρα για πέρα ατιμωτική. Καταδεικνύει, για άλλη μια φορά, την περιφρόνησή του για το διεθνές δίκαιο και για τις βασικές αρχές της ανθρωπότητας», ανακοίνωσε σχετικά η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), η οποία είναι η διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ. Υπενθυμίζεται ότι 48 Ισραηλινοί όμηροι –στους οποίους έκανε ειδική μνεία ο Σμότριτς– παραμένουν μέχρι και σήμερα αιχμάλωτοι στη Λωρίδα της Γάζας, 47 εκ των οποίων είχαν απαχθεί από τη Χαμάς στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Αυτό που πολλοί δεν γνωρίζουν είναι ότι 360 Παλαιστίνια παιδιά επίσης κρατούνταν σε ισραηλινές φυλακές τουλάχιστον μέχρι και τις 30 Ιουνίου, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από την Υπηρεσία Φυλακών του Ισραήλ (IPS). Μάλιστα, 147 εξ αυτών, ήτοι το 41% του συνόλου τους, βρίσκονταν υπό κράτηση χωρίς να τους έχει απαγγελθεί κάποια κατηγορία ή να έχουν περάσει από δίκη!

Συνολικά, σύμφωνα με δημοσίευση της ισραηλινής οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων HaMoked στις 29 Ιουλίου 2025, το Ισραήλ έχει στις φυλακές του πάνω από 1.200 κρατουμένους –σχεδόν όλοι τους Παλαιστίνιοι– που δεν τους έχει απαγγελθεί κάποια κατηγορία ούτε έχουν περάσει από δίκη. Αυτός είναι ο υψηλότερος τέτοιος αριθμός εδώ και πάνω από τρεις δεκαετίες.

Οι κρατούμενοι, το 99% των οποίων είναι Παλαιστίνιοι, κρατούνται βάσει του καθεστώτος διοικητικής κράτησης που βρίσκεται σε ισχύ στο Ισραήλ, στο πλαίσιο του οποίου ένα πρόσωπο μπορεί να κρατηθεί επ’ αόριστον χωρίς να του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Προσφάτως, αυτό το αυθαίρετο καθεστώς έπαψε να ισχύει για τους Εβραίους εποίκους της Δυτικής Όχθης, ωστόσο εξακολουθεί να ισχύει κανονικότατα για όλους τους Παλαιστινίους! Μια πραγματική βιομηχανία παραγωγής ομήρων, της οποίας δεν προΐσταται η Χαμάς, αλλά το κράτος-τρομοκράτης του Ισραήλ.