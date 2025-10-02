Κατακραυγή για το ισραηλινό ρεσάλτο σε πλοία του στολίσκου για τη Γάζα

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (2/10) για να διαμαρτυρηθεί για την αναχαίτιση του ανθρωπιστικού στόλου Global Sumud Flotilla (GSF) από το Ισραήλ, αλλά και για τη συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με το κράτος-τρομοκράτη, το οποίο δεν διστάζει να επιτίθεται -μεταξύ άλλων- σε Έλληνες πολίτες που μεταφέρουν όχι όπλα, αλλά ανθρωπιστική βοήθεια στη μαστιζόμενη από τον λιμό Γάζα. Την ίδια ώρα, αντίστοιχες αυθόρμητες συγκεντρώσεις είχαμε και σε άλλα μέρη της ελληνικής επικράτειας, όπως στα Χανιά και τη Θεσσαλονίκη, ενόσω χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωναν σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης.

Ο στολίσκος της Global Sumud, αποτελούμενος από δεκάδες καράβια προερχόμενα από 50 χώρες και ένα πλήρωμα εκατοντάδων ακτιβιστών, βρισκόταν στην τελική ευθεία ώστε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα. Έπλεε σε απόσταση μερικών δεκάδων ναυτικών μιλίων από τη Γάζα, εν μέσω παρενοχλήσεων από ισραηλινά drone, όταν δύο πλοία του δέχθηκαν ρεσάλτο από το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό. Ο λόγος για τα σκάφη Alma και Sirius, στα οποία οι ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν και κατέλαβαν με το έτσι θέλω, παρότι ο ανθρωπιστικός στόλος έπλεε σε διεθνή ύδατα. Ακολούθως, δεν δίστασαν να προχωρήσουν στην κατάληψη και των υπόλοιπων πλοίων (σ.σ. δηλαδή συνολικά 40, πλην τεσσάρων, για τα οποία οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας ανάφεραν ότι συνέχιζαν να πλέουν, τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή που γράφονταν αυτές οι γραμμές), όπως και στην παράνομη σύλληψη των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτά.

Μαζικές διαμαρτυρίες σε Ελλάδα και εξωτερικό

Υπό το φως των παραπάνω εξελίξεων, αλληλέγγυοι από πολλές πόλεις του πλανήτη προχώρησαν σε μαζικές διαμαρτυρίες. Στην Ιταλία, η οποία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των δράσεων αλληλεγγύης τις τελευταίες εβδομάδες, χιλιάδες κόσμου βγήκαν στους δρόμους της Φλωρεντίας και της Ρώμης, ενώ διαδηλωτές κατέλαβαν σιδηροδρομικούς σταθμούς στο Μιλάνο και τη Νάπολη, διακόπτοντας την κυκλοφορία. Μάλιστα, το μεγαλύτερο εργατικό συνδικάτο της Ιταλίας ανακοίνωσε την προκήρυξη γενικής απεργίας την Παρασκευή (3/10), σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αναχαίτιση του στολίσκου με προορισμό τη Γάζα. Διαμαρτυρίες ξέσπασαν επίσης σε πόλεις της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Βελγίου, της Τουρκίας, της Τυνησίας, της Αργεντινής και της Κολομβίας, μεταξύ πολλών άλλων.

Να σημειωθεί ότι έντονες είναι και οι αντιδράσεις κυβερνήσεων κρατών των οποίων οι πολίτες εμπλέκονται στην ανθρωπιστική αποστολή (και πλέον έχουν συλληφθεί από τον ισραηλινό στρατό). Με δηλώσεις των υπουργείων Εξωτερικών τους, Ισπανία, Βρετανία, Βραζιλία και Αυστραλία εξέφρασαν την ανησυχία τους για την επίθεση του ισραηλινού ναυτικού στα πλοία του Global Sumud Flotilla.



Άμεση ήταν η αντίδραση και του March to Gaza Greece, κομματιού της διεθνούς πρωτοβουλίας March to Gaza (σ.σ. προΐσταται της συγκεκριμένης ανθρωπιστικής αποστολής αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό), απευθύνοντας έκτακτο κάλεσμα για συγκέντρωση χθες, στις 23.00, έξω από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών. Οι Έλληνες αλληλέγγυοι ανταποκρίθηκαν, κατεβαίνοντας μαζικά στο Σύνταγμα και κατακλύζοντας την οδό Βασιλίσσης Σοφίας, καταδικάζοντας τις αυταρχικές και απάνθρωπες ενέργειες του Ισραήλ, υπό την ανοχή και το σιγοντάρισμα της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία τοποθετεί αναίσχυντα την Ελλάδα στη λάθος πλευρά της Ιστορίας – δηλαδή στον ρόλο της στρατηγικής συμμάχου του καθεστώτος Νετανιάχου, ενός εγκληματία πολέμου σύμφωνα με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Να σημειωθεί ότι την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025, Επιτροπή Έρευνας των Ηνωμένων Εθνών είχε αποφανθεί ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία εναντίον των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Στο χθεσινό επείγον κάλεσμά του με αφορμή την ισραηλινή επίθεση στον στολίσκο της Global Sumud, το March to Gaza Greece ανέφερε τα εξής:

«Η αναχαίτιση είναι γεγονός. Στις 21.35 ώρα Ελλάδας, τα πλοία Alma και Sirius του στόλου ελευθερίας δέχθηκαν αναχαίτιση από ισραηλινές δυνάμεις σε παράνομα ύδατα. Καταγγέλλουμε την επίθεση του Ισραήλ στο Global Sumud Flotilla και την απαγωγή των πληρωμάτων τους. Επιτέθηκαν σε μια ειρηνική αποστολή, που μετέφερε τρόφιμα και φάρμακα στον λαό της Γάζας, που δύο χρόνια τώρα υποφέρει από τη γενοκτονική επίθεση του Ισραήλ. Για ακόμα μια φορά, το κράτος του Ισραήλ δρα ως πειρατής, παραβιάζοντας κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και το δίκαιο της θάλασσας, παρεμβαίνοντας σε διεθνή ύδατα ενάντια σε μια ειρηνική αποστολή που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια. Τώρα στεκόμαστε στο πλευρό του στόλου και των πληρωμάτων. Κινητοποιούμαστε και πιέζουμε την ελληνική κυβέρνηση να κάνει κάθε αναγκαία ενέργεια για να εγγυηθεί την ασφάλεια των πληρωμάτων. Γινόμαστε κομμάτι της διεθνούς κινητοποίησης».

Το κίνημα προανήγγειλε νέες συγκεντρώσεις σήμερα, Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, μεταξύ άλλων στο Πάρκο Ελευθερίας (Μέγαρο Μουσικής) στις 18.00, με πορεία διαμαρτυρίας προς την πρεσβεία του Ισραήλ.

Αναλυτικά οι κινητοποιήσεις που έχουν προγραμματισθεί για σήμερα σε όλη την ελληνική επικράτεια:

Επίθεση και στα ελληνικά πλοία της αποστολής

Όπως είναι γνωστό, στην ανθρωπιστική αποστολή συμμετείχαν και ελληνικά πλοία, τα οποία φυσικά δέχθηκαν και αυτά επίθεση με κανόνια νερού από το ισραηλινό ναυτικό, ωσότου τελικά καταλήφθηκαν, όπως και τα υπόλοιπα της αποστολής. Σε πλάνα που κυκλοφόρησε η ελληνική αποστολή, διακρίνεται ξεκάθαρα η επίθεση του ισραηλινού στρατού με κανόνια νερού στο πλοίο «Οξυγόνο». Σύμφωνα με τον ακτιβιστή Ιάσονα Αποστολόπουλο, που επέβαινε στο εν λόγω σκάφος, η προσπάθεια αναχαίτισης του στολίσκου είχε διαρκέσει πολλές ώρες και δοκιμάστηκαν διαφορετικές τακτικές παρεμπόδισης και τρομοκράτησης.