Τρίκαλα: Σημαντική η συμβολή του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Λάρισας στην καταπολέμηση της ευλογιάς

Πολύτιμη είναι η συμβολή του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Λάρισας στη διαχείριση της ευλογιάς το οποίο διενεργεί, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τον μοριακό έλεγχο με δείγματα από σάλιο αιγοπροβάτων για τον γρηγορότερο εντοπισμό της ζωονόσου της ευλογιάς. Κι αυτό προκειμένου να τηρηθεί το πρωτόκολλο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τη διακίνηση των σφαγών των αιγοπροβάτων.

Στους χώρους του Εργαστηρίου παραλαμβάνονται και αναλύονται τα δείγματα που φτάνουν από ολόκληρη την Ελλάδα, προκειμένου να γίνουν οι μοριακοί έλεγχοι PSR ώστε να οδηγηθούν τα ζώα προς σφαγή.

Κατά τη διάρκεια του 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, πραγματοποιήθηκαν 150.000 μοριακά τεστ σάλιου Swab από ατομικά δείγματα ζώων από όλη την Ελλάδα. Λαμβάνοντας δε, υπόψη ότι το Εργαστήριο ουσιαστικά ξεκίνησε τους ελέγχους μετά το Πάσχα του 2025 και επίσημα από τον Ιούλιο του 2025, όταν και κρίθηκε αναγκαία η ένταξη του Ειδικού Εργαστηρίου Βιοσφάλειας BSL-3 του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Λάρισας για την εξέταση δειγμάτων που λαμβάνονται από τα κλιμάκια ελέγχου των περιφερειακών κτηνιατρικών υπηρεσιών της χώρας, στο πλαίσιο εφαρμογής του σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την αποτροπή της εξάπλωσης και την εκρίζωση του ιού της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στη χώρα μας, τα νούμερα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακά, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία. Συγκεκριμένα, φτάνουν τους 10.000 ελέγχους την εβδομάδα καθώς το Εργαστήριο κάνει περίπου 2.000 χιλιάδες τεστ καθημερινά. Το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λάρισας αποτελείται από 11μελές προσωπικό. Πρόκειται για ένα πρότυπο εργαστήριο με ειδικές προδιαγραφές τύπου P3, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για μικρόβια μολυσματικά. Το Εργαστήριο που ανήκει στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προϋπήρχε και δεσμεύτηκε για να γίνεται ο μοριακός έλεγχος της ευλογιάς. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε για την πανώλη και ο εξοπλισμός του χρηματοδοτήθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Είναι το μοναδικό Εργαστήριο που υπάρχει στην επαρχία εκτός από Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς του υπουργείου που εδρεύει στην Αθήνα.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας τονίζει: «Εδώ και οκτώ μήνες η Περιφέρεια Θεσσαλίας με δική της πρωτοβουλία και με την έγκριση του Υπουργείου, χρηματοδοτεί την εργαστηριακή διερεύνηση του ιού της ευλογιάς στο σάλιο των αιγοπροβάτων που έρχονται δείγματα απ΄ όλη τη χώρα. Αναλύουμε σχεδόν 10.000 δείγματα τη βδομάδα και έτσι σφάζουν τα σφαγεία σε όλη τη χώρα. Αλλιώς δεν θα σφάζανε πρόβατα εντός της Ελλάδος. Είναι ένα τεράστιο φορτίο που έχει οργανώσει ο συνάδελφος Γ. Βαλιάκος, τον οποίο θερμά ευχαριστώ, όπως και την Διευθύντρια του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Αθανασία Στουρνάρα. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζει σθεναρά την επιβίωση του κτηνοτροφικού κλάδου στη χώρα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ