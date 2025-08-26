Πρέβεζα: Συγκέντρωση ζωοτροφών για τους πυρόπληκτους με πρωτοβουλία του συλλόγου κτηνοτρόφων Ηπείρου

Στη Γέφυρα Καλογήρου εδώ και μια εβδομάδα ο Σύλλογος Κτηνοτρόφων Ηπείρου συγκεντρώνει ζωοτροφές για τους πυρόπληκτους κτηνοτρόφους. Η διανομή θα γίνεται σε συνεργασία με τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων.

Μέλη του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Ηπείρου συγκεντρώνουν στη Φιλιππιάδα ζωοτροφές για τους πυρόπληκτους κτηνοτρόφους του Δήμου Ζηρού και του Δήμου Αρταίων. Οι πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές άφησαν πίσω τους μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες και κτηνοτροφικές μονάδες, στερώντας από τους παραγωγούς την απαραίτητη τροφή για τα ζώα.

Η άμεση κινητοποίηση του Συλλόγου ήρθε από την πρώτη στιγμή που ξέσπασαν οι πυρκαγιές για παροχή βοήθειας στους πληγέντες. Τώρα, οι κτηνοτρόφοι περιμένουν την υλοποίηση των δεσμεύσεων της πολιτείας για την αποκατάσταση των ζημιών.