Κομισιόν: Ψηφίστηκαν τα νέα όρια για τους υδρογονάνθρακες ορυκτελαίων (MOH) στο ελαιόλαδο

Ξεκινά από την 1η Μαρτίου 2027 η εφαρμογή των νέων ορίων για τους υδρογονάνθρακες ορυκτελαίων (MOH) στο ελαιόλαδο, σύμφωνα με όσα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το αρχικό όριο για τα ελαιόλαδα ορίζεται σε 4,0 mg/kg, από τον Μάρτιο του 2027 και μειώνεται σε 2,0 mg/kg, από πρώτη Ιανουαρίου του 2028. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με όσα ψηφίστηκαν την περασμένη Τετάρτη, 13 Μάϊου, στις Βρυξέλλες, τα νέα όρια και οι ημερομηνίες εφαρμογής τους που όρισε η Κομισιόν είναι τα εξής:

Για τα ελαιόλαδα:

4,0 mg / kg από 01/03/2027

2,0 mg/kg από 01/01/2028

Για τα πυρηνέλαια:

10,0 mg / kg από 01/03/2028

5,0 mg / kg από 01/01/2029

2,0 mg/kg από 01/01/2030

Ο νέος κανονισμός επίσης προβλέπει την εξαίρεση των λαμπάντε ελαιολάδων και των ακατέργαστων πυρηνελαίων από την εφαρμογή των νέων ορίων.

«Από εδώ και στο εξής ξεκινά μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδος προσαρμογής, κατά την οποία ολόκληρη η αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης του ελαιολάδου θα πρέπει να εναρμονιστεί με τα νέα όρια και τις απαιτήσεις του Κανονισμού. Παράλληλα, κρίνεται αναγκαία η έγκαιρη και συστηματική ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων μερών — παραγωγών, ελαιοτριβείων, τυποποιητών και εξαγωγέων — ώστε να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των νέων δεδομένων χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα στην παραγωγή και στην εμπορία του ελληνικού ελαιολάδου», επισημαίνει ο ΣΕΒΙΤΕΛ, σε πρόσφατη ανακοίνωσή του, με την οποία ενημερώνει για τα νέα όρια, αλλά και τις διεργασίες που προηγήθηκαν σε εθνικό επίπεδο, με σημαντική πρωτοβουλία του Συνδέσμου.

«Έχουμε ήδη εισηγηθεί προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τη δημιουργία μιας Εθνικής Επιτροπής για τους υδρογονάνθρακες ορυκτελαίων, με τη συμμετοχή τόσο των αρμόδιων κρατικών αρχών όσο και εξειδικευμένων επιστημονικών φορέων. Στόχος της Επιτροπής θα είναι η επιστημονική ερμηνεία του νέου κανονιστικού πλαισίου, η υποστήριξη της ορθής εφαρμογής του, η καταγραφή πιθανών προβλημάτων που θα προκύπτουν στην πράξη, καθώς και η συνεχής ενημέρωση και καθοδήγηση των παραγωγών αναφορικά με τις βέλτιστες καλλιεργητικές και μεταποιητικές πρακτικές» σημειώνει ο ΣΕΒΙΤΕΛ, εν αναμονή και την επίσημης δημοσίευσης του Κανονισμού, οπότε και θα επανέλθει με αναλυτική ενημέρωση.

4Ε: Αβέβαιο και απειλητικό το μέλλον για τα ελληνικά ελαιόλαδα και πυρηνέλαια

Για το ίδιο ζήτημα τοποθετείται και η Επιστημονική Εταιρεία Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομίας (4Ε) με σχετικό Δελτίο Τύπου της. «Πρόκειται για μια απόφαση που μάλλον ανοίγει παρά κλείνει τις αβεβαιότητες γύρω από ένα ζήτημα, το πιό πολύπλοκο, δυσνόητο και απειλητικό, που έχει αντιμετωπίσει ο τομέας του ελαιολάδου και του πυρηνελαίου εδώ και πολλές δεκαετίες» επισημαίνει, μιλώντας για μία ανακοίνωση που έγινε «εσπευσμένα και αποσπασματικά μόνο σε ότι αφορά τα όρια.

Σύμφωνα με όσα περιγράφει «ο νέος κανονισμός οδηγεί σε ένα δυνητικό χάος, σαν π.χ. να μετράμε την ταχύτητα των αυτοκινήτων και να κόβει κλήσεις η τροχαία χρησιμοποιώντας λάθος μετρητές σε αυτοκίνητα που δεν έχουν τυποποιημένα κοντέρ», σχολιάζει η 4Ε, τονίζοντας ότι η όλη διαδικασία είναι άδικη για τους επαγγελματίες (παραγωγή, εμπόριο, βιομηχανία), ενώ θα μπορεί να προσβληθεί και νομικά.

«Η 4Ε δεν έσπευσε να ανακοινώσει αυτά τα αριθμητικά όρια, μη θέλοντας στη σημερινή φάση να προκαλέσει αναστάτωση και ανησυχία. Περιμένουμε να πληροφορηθούμε όλο τον κανονισμό με τα παραρτήματά του και ιδίως τη μέθοδο ανάλυσης και μέτρησης που προαναφέραμε. Αλλιώς τι νόημα έχουν τα αριθμητικά όρια;» προσθέτει, στην ανακοίνωσή της.

