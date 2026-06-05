Προς παράταση για ένα μήνα η καταβολή ασφαλίστρων στον ΕΛΓΑ

Τη δέσμευση για παράταση για ένα μήνα της προθεσμίας καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς του ΕΛΓΑ, καθώς σε πολλές περιπτώσεις εκκρεμεί η πληρωμή των κοινοτικών ενισχύσεων έλαβε ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λάρισας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, μετά την επικοινωνία του με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά, τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Θάνο Πετραλιά, καθώς και τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο.

Υπενθυμίζεται ότι η πληρωμή των ασφάλιστρων από τους αγρότες προς τον ΕΛΓΑ για το 2025 είχε οριστεί έως τις 30 Ιουνίου του 2026.

Όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωσή του ο Θεσσαλός πολιτικός έθεσε στους συνομιλητές του το αίτημα αγροτών, αλλά και συναδέλφων του βουλευτών της κυβερνητικής πλειοψηφίας από αγροτικές περιοχές, για την παράταση κατά ένα μήνα της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των αγροτών στον ΕΛΓΑ, το οποίο έγινε αποδεκτό ως εύλογο και δίκαιο.

Όπως υπογράμμισε, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων, λόγω της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, έχουν δημιουργήσει πρόσθετες πιέσεις στους παραγωγούς, οι οποίοι σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο για τον πρωτογενή τομέα καλούνται να ανταποκριθούν σε πολλαπλές οικονομικές υποχρεώσεις.

Σε δήλωσή του ο κ. Χαρακόπουλος, μεταξύ άλλων, επισημαίνει: «Θέλω να ευχαριστήσω τα συναρμόδια υπουργεία και τη διοίκηση του ΕΛΓΑ για την κατανόηση και την δέσμευση για την ικανοποίηση του εύλογου αιτήματος που τους έθεσα για την ανάγκη παράτασης στην προθεσμία καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς του ΕΛΓΑ, καθώς σε πολλές περιπτώσεις εκκρεμεί η πληρωμή των κοινοτικών ενισχύσεων».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η έγκαιρη ανταπόκριση στα ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο είναι απαραίτητη, ώστε να στηρίζεται η παραγωγική δραστηριότητα και να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του πρωτογενούς τομέα.