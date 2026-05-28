ΑΑΔΕ: Ολοκληρώθηκε η καταβολή 185 εκατ. ευρώ σε 163.663 δικαιούχους – Αναλυτικά οι πληρωμές και ποιοι έμειναν εκτός

Ολοκληρώθηκε σήμερα η καταβολή ενισχύσεων που είχε προγραμματιστεί για τον Μάιο 2025, συνολικού ποσού 184.954.766,62 ευρώ σε 163.663 δικαιούχους (116.012 μοναδικά ΑΦΜ). Κατόπιν συμψηφισμού συνολικού ποσού 5.020.416,09 ευρώ, λόγω οφειλών παλαιότερων ετών, το τελικό καταβληθέν ποσό πληρωμής ανήλθε σε 179.934.350,53 ευρώ σε 158.883 δικαιούχους (113.276 μοναδικά ΑΦΜ).

Με στόχο την καταβολή των ενισχύσεων στους πραγματικούς δικαιούχους και την προστασία των χρημάτων των Ευρωπαίων και Ελλήνων φορολογουμένων, η πληρωμή πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων αναγνώρισης, εκκαθάρισης, επιλεξιμότητας και διασταύρωσης.

Η σημερινή πληρωμή αφορά, μεταξύ άλλων:

τη Βασική Εισοδηματική Στήριξη για τη Βιωσιμότητα

τη Συμπληρωματική Αναδιανεμητική Εισοδηματική Στήριξη

τη Συμπληρωματική Εισοδηματική Στήριξη για Γεωργούς Νεαρής Ηλικίας

τα οικολογικά προγράμματα ECO1 και ECO7

τις συνδεδεμένες ενισχύσεις φυτικής παραγωγής

τις συνδεδεμένες ενισχύσεις ζωικής παραγωγής

Στην πληρωμή περιλαμβάνονται ενισχύσεις για τη βασική, την αναδιανεμητική και τους γεωργούς νεαρής ηλικίας, καθώς και για καθεστώτα όπως το ρύζι, το σκληρό και μαλακό σιτάρι, το κριθάρι, το βαμβάκι, ο αραβόσιτος, η βιομηχανική τομάτα, τα πορτοκάλια προς χυμοποίηση, τα βρώσιμα όσπρια, οι σπόροι προς σπορά, η κορινθιακή σταφίδα, τα μήλα, η κτηνοτροφική σόγια, καθώς και οι συνδεδεμένες ενισχύσεις στον τομέα του πρόβειου, αιγείου και βόειου κρέατος (δείτε αναλυτικό πίνακα πληρωμών κατωτέρω).

Πληρωμή βάσει εκτεταμένων ψηφιακών και διασταυρωτικών ελέγχων

Η ΑΑΔΕ προχώρησε σε πληρωμές με εκκαθαρισμένα και τεκμηριωμένα ποσά. Οι έλεγχοι αποτελούν ουσιαστική διαδικασία επαλήθευσης της επιλεξιμότητας, ώστε οι πληρωμές να πραγματοποιούνται με ασφάλεια, διαφάνεια και πλήρη τεκμηρίωση.

Από το σύνολο των ελέγχων που διενεργήθηκαν δεν προχώρησε για πληρωμή, καθώς προέκυψαν ένας ή περισσότεροι λόγοι μη συμφωνίας με τις προβλεπόμενες στο νόμο και το κανονιστικό πλαίσιο προϋποθέσεις, συνολικό ποσό περίπου 55,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ειδικότερα, κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν προέκυψαν ιδίως τα εξής ευρήματα:

κατόπιν διασταύρωσης και με τα δεδομένα του myDATA, βρέθηκαν τιμολόγια τα οποία περιείχαν διαφορετικά προϊόντα από αυτά για τα οποία ζητήθηκε ενίσχυση ή τα οποία περιείχαν μικρότερες ποσότητες παράδοσης από τις απαιτούμενες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το καθεστώς των Πρωτεϊνούχων Σανοδοτικών Ψυχανθών για το έτος 2025. Κατά τον έλεγχο της πληρωμής του καθεστώτος αυτού, προϋπολογισμού 16.179.000 ευρώ, όλες οι περιπτώσεις που έπεσαν στο δείγμα ελέγχου περιείχαν μη επιλέξιμα ή προβληματικά παραστατικά, με αποτέλεσμα να μην είναι επιτρεπτή από το κανονιστικό πλαίσιο η ασφαλής πληρωμή του καθεστώτος στην παρούσα φάση.

Μη επαλήθευση του καθεστώτος νόμιμης κατοχής των γεωτεμαχίων, σύμφωνα με τα δεδομένα που τηρούνται στην ΑΑΔΕ

Σημειωτέον ότι όσα αγροτεμάχια είχαν εξαιρεθεί από τις πληρωμές λόγω εμφάνισής τους ως δημόσιες εκτάσεις σύμφωνα με τα στοιχεία του Κτηματολογίου (κωδικός σφάλματος 54350), κατόπιν θέσης σε ισχύ του άρθρου 100 του ν. 5302/2026 (ΦΕΚ Α’ 78/20.5.2026), θα περιληφθούν στην επόμενη προγραμματισμένη πληρωμή του Ιουνίου 2026, εφόσον επαληθευθεί η άσκηση γεωργικής δραστηριότητας σε αυτά την τριετία 2022-2024.

Δεσμεύσεις αγροτεμαχίων κατόπιν ελέγχου μέσω του Συστήματος Παρακολούθησης Εκτάσεων (AMS, monitoring)

Επισημαίνεται ότι ελέγχθηκαν 5.221.950 αγροτεμάχια μέσω του Συστήματος Παρακολούθησης Εκτάσεων (AMS). Επίσης, ελέγχθηκαν 210.951 φωτογραφίες που υποβλήθηκαν μέσω της εφαρμογής Agrisnap έως και 24/3/2026, καθώς και διορθωτικές ενέργειες σε 85.000 αιτήσεις έτους 2025 έως και την πληρωμή Μαΐου.

Πραγματοποιήθηκε επανέλεγχος σε όλα τα αγροτεμάχια των πλημμυρισμένων περιοχών του Νομού Έβρου , ανεξάρτητα από την υποβολή φωτογραφιών από τους γεωργούς.

Παραμένουν δεσμευμένα 462.704 αγροτεμάχια, που αντιστοιχούν στο 8,86% των συνολικά ελεγμένων αγροτεμαχίων.

Οι φωτογραφίες που υποβλήθηκαν μέσω της εφαρμογής Agrisnap και οι διορθωτικές ενέργειες που έγιναν μέσω της ΕΑΕ 2025 στο άνοιγμα από 13/05 έως και 20/05/2026 θα ληφθούν υπόψη στην πληρωμή Ιουνίου 2026, και εφόσον υπάρξει υπόλοιπο, σε επόμενες πληρωμές.

Απορρόφηση οικολογικών προγραμμάτων ECO 31.1 και ECO 31.7

Για το έτος 2025, τα οικολογικά προγράμματα ECO 31.1 και ECO 31.7, μετά τη διαφοροποίηση του πλαισίου και των επιλέξιμων δράσεων για το έτος 2025, παρουσίασαν μείωση δικαιούχων κατά 88% σε σχέση με το έτος 2024. Ειδικότερα:

Ως προς το ECO 31.1, ενώ το έτος 2024 αναγνωρίστηκαν και πληρώθηκαν 86.528 δικαιούχοι, το έτος 2025 αναγνωρίστηκαν και πληρώθηκαν, κατόπιν ελέγχων, 8.965 δικαιούχοι επί 10.781 αιτούντων

Ως προς το ECO 31.7, ενώ το έτος 2024 αναγνωρίστηκαν και πληρώθηκαν 22.742 δικαιούχοι, το έτος 2025 αναγνωρίστηκαν και πληρώθηκαν, κατόπιν ελέγχων, 3.580 δικαιούχοι επί 10.043 αιτούντων

Κατ΄ αποτέλεσμα, στην παρούσα πληρωμή διατέθηκαν 53,2 εκατομμύρια λιγότερα από το σχετικό προϋπολογισμό. Με βάση τις κατευθύνσεις που θα δοθούν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το ποσό αυτό μπορεί να διατεθεί στην επαύξηση των ενισχύσεων άλλων οικολογικών σχημάτων κατά την πληρωμή του Ιουνίου 2026.

Εκκρεμότητες έτους 2018

Η πληρωμή προϋπολογισμένου ποσού 1,5 εκ. ευρώ, που αφορά στην εξόφληση εκκρεμοτήτων του έτους 2018, μετατίθεται για τον Ιούνιο 2026.

Διευκρινίσεις επί των συμψηφισμών

Διευκρινίζεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε συμψηφισμός στο τελικό ποσό πληρωμής για όσους γεωργούς είχαν καταθέσει το ποσό της οφειλής τους απευθείας στον λογαριασμό του ΕΛΕΓΕΠ ή είχαν υποβάλει έγγραφες παρατηρήσεις έως τις 20 Μαΐου 2026 και ώρα 23:59 .

Για 110 παραγωγούς , οι οποίοι επέστρεψαν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά έτους 2023, από τις 21 Μαΐου και μετά , και για τους οποίους πραγματοποιήθηκε συμψηφισμός, τα ποσά θα επιστραφούν στο ακέραιο στην επόμενη προγραμματισμένη πληρωμή, έως τις 30 Ιουνίου 2026 .

Για 388 παραγωγούς, οι οποίοι υπέβαλαν έγγραφες αντιρρήσεις μετά την 21η Μαΐου 2026, ημερομηνία έναρξης για τον υπολογισμό της πληρωμής, τα οφειλόμενα ποσά θα επιστραφούν σε επόμενη προγραμματισμένη πληρωμή, εφόσον οι έγγραφες αντιρρήσεις κριθούν βάσιμες.

Πίνακας πληρωμών Μαΐου 2026