Κομισιόν: Έρχεται ενίσχυση ύψους 400 εκατ. ευρώ για το κόστος των λιπασμάτων

Ένα φιλόδοξο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστος των λιπασμάτων και ευρύτερα των εισροών με στόχο τη στήριξη των αγροτών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού συστήματος τροφίμων, παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο χθεσινό Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες.

Κομβικό στοιχείο των συζητήσεων αποτέλεσε η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών των γεωργικών εισροών, και ιδιαίτερα των λιπασμάτων, που τα τελευταία χρόνια επιβαρύνουν σημαντικά το κόστος παραγωγής. Το σχέδιο δράσης προβλέπει στοχευμένη οικονομική ενίσχυση ύψους περίπου 400 εκατομμυρίων ευρώ προς τους Ευρωπαίους αγρότες, σε μια προσπάθεια άμεσης ανακούφισης από τις πιέσεις της αγοράς.

Παράλληλα, θα προωθηθεί ένα ειδικό νομοθετικό πακέτο στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί στα μέσα Ιουνίου. Μέσω αυτού, τα κράτη μέλη θα αποκτήσουν μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των εθνικών τους στρατηγικών σχεδίων, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα αξιοποίησης αδιάθετων πόρων για νέα εργαλεία ρευστότητας. Σημαντική πρόβλεψη αποτελεί επίσης η επίσπευση καταβολής ενισχύσεων προς τους αγρότες, ώστε να ενισχυθεί η ταμειακή τους επάρκεια σε μια περίοδο αυξημένων αναγκών.

Στο τραπέζι των συζητήσεων, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση και στη μείωση της εξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από συνθετικά και εισαγόμενα λιπάσματα. Το σχέδιο της Κομισιόν ενθαρρύνει την ανάπτυξη και την ευρύτερη χρήση ευρωπαϊκών εναλλακτικών, όπως είναι τα οργανικά και τα βιολογικά λιπάσματα, ενισχύοντας παράλληλα τη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης στον αγροτικό τομέα.

Οι υπουργοί Γεωργίας των κρατών μελών υποδέχθηκαν θετικά τις προτάσεις της Επιτροπής, επισημαίνοντας ωστόσο την ανάγκη για ακόμη πιο άμεσες και ενισχυμένες παρεμβάσεις. Κοινή ήταν η θέση ότι η διασφάλιση της πρόσβασης σε προσιτά λιπάσματα αποτελεί προϋπόθεση όχι μόνο για τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, αλλά και για τη συγκράτηση των τιμών των τροφίμων για τους καταναλωτές.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίστηκε η σημασία της ενίσχυσης της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ στην παραγωγή λιπασμάτων, καθώς και της συνεχούς παρακολούθησης των εξελίξεων στην αγορά. Αν και η προσωρινή αναστολή δασμών σε ορισμένα προϊόντα έχει συμβάλει στη μερική αποκλιμάκωση των τιμών, οι υπουργοί εκτίμησαν ότι απαιτείται μια πιο συνολική και μακροπρόθεσμη στρατηγική.