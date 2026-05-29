Επιδοτήσεις αγροτών: Τι αφορούν τα 55 εκατ. ευρώ που δεν πληρώθηκαν εχτές – Τα ευρήματα των ελέγχων

Η χτεσινή πληρωμή αγροτικών ενισχύσεων ήταν μικρότερη του αναμενόμενου και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπήρχαν πολλά ευρήματα από τους ελέγχους της ΑΑΔΕ. Για παράδειγμα ολόκληρη η συνδεδεμένη ενίσχυση των Πρωτεϊνούχων Σανοδοτικών Ψυχανθών για το έτος 2025 (κυρίως μηδική και βίκος) δεν κατεβλήθη. Μιλάμε για ένα ποσό ύψους 16,2 εκατ. ευρώ.

Ουσιαστικά, πληρώθηκαν εχθές μία σειρά από εκκρεμότητες του 2025, αλλά και, σχεδόν όλες, οι συνδεδεμένες ενισχύσεις φυτικής και ζωικής παραγωγής και δύο από τα δέκα Οικολογικά Σχήματα, το 1ο και το 7ο.

Η πληρωμή ανήλθε στο συνολικό ποσό των 185 εκατ. ευρώ, αλλά κανονικά έπρεπε να καταβληθούν τουλάχιστον 240,5 εκατ. ευρώ. Τα υπόλοιπα 55,5 εκατ. ευρώ δεν πληρώθηκαν λόγω ευρημάτων από τους ελέγχους της ΑΑΔΕ. Ειδικότερα, κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν προέκυψαν ιδίως τα εξής ευρήματα:

Κατόπιν διασταύρωσης και με τα δεδομένα του myDATA, βρέθηκαν τιμολόγια τα οποία περιείχαν διαφορετικά προϊόντα από αυτά για τα οποία ζητήθηκε ενίσχυση ή τα οποία περιείχαν μικρότερες ποσότητες παράδοσης από τις απαιτούμενες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το καθεστώς των Πρωτεϊνούχων Σανοδοτικών Ψυχανθών για το έτος 2025. Κατά τον έλεγχο της πληρωμής του καθεστώτος αυτού, προϋπολογισμού 16.179.000 ευρώ, όλες οι περιπτώσεις που έπεσαν στο δείγμα ελέγχου περιείχαν μη επιλέξιμα ή προβληματικά παραστατικά, με αποτέλεσμα να μην είναι επιτρεπτή από το κανονιστικό πλαίσιο η ασφαλής πληρωμή του καθεστώτος στην παρούσα φάση.

Μη επαλήθευση του καθεστώτος νόμιμης κατοχής των γεωτεμαχίων, σύμφωνα με τα δεδομένα που τηρούνται στην ΑΑΔΕ.

Σημειωτέον ότι όσα αγροτεμάχια είχαν εξαιρεθεί από τις πληρωμές λόγω εμφάνισής τους ως δημόσιες εκτάσεις σύμφωνα με τα στοιχεία του Κτηματολογίου (κωδικός σφάλματος 54350), κατόπιν θέσης σε ισχύ του άρθρου 100 του ν. 5302/2026 (ΦΕΚ Α’ 78/20.5.2026), θα περιληφθούν στην επόμενη προγραμματισμένη πληρωμή του Ιουνίου 2026, εφόσον επαληθευθεί η άσκηση γεωργικής δραστηριότητας σε αυτά την τριετία 2022-2024.

Δεσμεύσεις αγροτεμαχίων κατόπιν ελέγχου μέσω του Συστήματος Παρακολούθησης Εκτάσεων (AMS, monitoring).

– Επισημαίνεται ότι ελέγχθηκαν 5.221.950 αγροτεμάχια μέσω του Συστήματος Παρακολούθησης Εκτάσεων (AMS). Επίσης, ελέγχθηκαν 210.951 φωτογραφίες που υποβλήθηκαν μέσω της εφαρμογής Agrisnap έως και 24/3/2026, καθώς και διορθωτικές ενέργειες σε 85.000 αιτήσεις έτους 2025 έως και την πληρωμή Μαΐου.

– Πραγματοποιήθηκε επανέλεγχος σε όλα τα αγροτεμάχια των πλημμυρισμένων περιοχών του Νομού Έβρου, ανεξάρτητα από την υποβολή φωτογραφιών από τους γεωργούς.

– Παραμένουν δεσμευμένα 462.704 αγροτεμάχια, που αντιστοιχούν στο 8,86% των συνολικά ελεγμένων αγροτεμαχίων.

– Οι φωτογραφίες που υποβλήθηκαν μέσω της εφαρμογής Agrisnap και οι διορθωτικές ενέργειες που έγιναν μέσω της ΕΑΕ 2025 στο άνοιγμα από 13/05 έως και 20/05/2026 θα ληφθούν υπόψη στην πληρωμή Ιουνίου 2026, και εφόσον υπάρξει υπόλοιπο, σε επόμενες πληρωμές.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση για τις πληρωμές των 185 εκατ. ευρώ