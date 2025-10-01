SMARTWINERY – NEUROPUBLIC: Ημερίδα για καινοτόμες λύσεις στην παραγωγή οίνου, στις 6/11 στον Πειραιά

Η NEUROPUBLIC και η κοινοπραξία του έργου SMARTWINERY συνδιοργανώνουν Ημερίδα Ενημέρωσης με θέμα:

«Καινοτόμες λύσεις τεχνολογίας στην παραγωγή οίνου – Μια πρότυπη βιομηχανική μονάδα ψηφιοποιημένης οινοποιίας»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί:

📅 Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

⏰ 10:00 – 14:00

📍 gaiasense HUB, Πολυδεύκους 42 & Ασκληπιού, Πειραιάς, 18545

👩‍🌾 Συμμετέχοντες: Η ημερίδα απευθύνεται σε αμπελουργούς και οινοποιούς.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε για:

Το ευρωπαϊκό έργο SMARTWINERY και τους βασικούς του στόχους.

Τον ρόλο των νέων τεχνολογιών και τα οφέλη τους στην παραγωγικότητα και βιωσιμότητα του κλάδου.

Καινοτόμα στάδια επεξεργασίας και επίδειξη ενός ψηφιοποιημένου, «έξυπνου» οινοποιείου.

Τη διαχείριση δεδομένων μέσω του πληροφοριακού συστήματος SMARTWINERY.

Τα αποτελέσματα από τον τρύγο και την οινοποίηση του 2025 στην «έξυπνη» μονάδα του έργου.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, θα πραγματοποιηθεί γευσιγνωσία του παραγόμενου κρασιού από την ψηφιοποιημένη μονάδα του έργου SMARTWINERY που βρίσκεται στην Ισπανία.

Το SMARTWINERY είναι ένα διαπεριφερειακό έργο Έρευνας, Ανάπτυξης & Καινοτομίας (Ισπανία – Ελλάδα) με στόχο την προώθηση της ψηφιοποίησης και της βιωσιμότητας στην οινοποιία. Στο πλαίσιο του έργου αναπτύσσεται μια πιλοτική μονάδα επίδειξης ψηφιοποιημένου οινοποιείου, εξοπλισμένη με καινοτόμες τεχνολογίες και αισθητήριες που βελτιστοποιούν τη διαδικασία παραγωγής οίνου, σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και βιωσιμότητας. Το έργο συμβάλλει στη μείωση του κόστους παραγωγής, την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας και τη βελτίωση της ποιότητας του κρασιού.

🌐Θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση από Ισπανικά σε Ελληνικά.

Για την εγγραφή σας, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGtuk_FbNdxk3Wl12cRlzSYM2xJzEWflLuOi4oJmVCrdJnpA/viewform