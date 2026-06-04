Πρώτη αγωγή για την ευλογιά των αιγοπροβάτων στη Μαγνησία

Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου αναμένεται να κατατεθεί σήμερα το μεσημέρι η πρώτη αγωγή που αφορά τις επιπτώσεις της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στη Μαγνησία, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο διεκδικήσεων από τους πληγέντες κτηνοτρόφους της περιοχής.

Η αγωγή χαρακτηρίζεται ως «ορόσημο», καθώς μέσω αυτής κτηνοτρόφος διεκδικεί αποζημίωση για την απώλεια του κοπαδιού του, το διαφυγόν εισόδημα αλλά και για παραλείψεις της διοίκησης στη διαχείριση της κρίσης. Μετά την κατάθεση της αγωγής, δηλώσεις θα πραγματοποιήσουν τόσο ο ίδιος ο κτηνοτρόφος όσο και ο συνήγορός του, δικηγόρος και βουλευτής Λάρισας, Βασίλης Κόκκαλης.

Ωστόσο, όπως προκύπτει από τις τοποθετήσεις εκπροσώπων των κτηνοτρόφων, η συγκεκριμένη αγωγή δεν θα είναι η μοναδική. Αντίθετα, φαίνεται να αποτελεί την αρχή μιας ευρύτερης δικαστικής διεκδίκησης από παραγωγούς που είδαν τα κοπάδια τους να θανατώνονται ή να συρρικνώνονται δραματικά εξαιτίας της ζωονόσου.

«Θα καταθέσουμε όλοι αγωγές. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει και θα γίνει», τονίζει το μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Μαγνησίας, Χαρούλα Διβάνη, μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου. Επισημαίνει ωστόσο ότι η οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει καθιστά δύσκολη ακόμη και την κάλυψη των δικαστικών εξόδων. Όπως αναφέρει πολλοί δεν έλαβαν πρόσφατα ούτε τις αναμενόμενες επιδοτήσεις, καθώς βρέθηκαν αντιμέτωποι με καταλογισμούς αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προηγούμενων ετών.

Η κα Διβάνη απορρίπτει οποιαδήποτε πολιτική διάσταση στις κινητοποιήσεις τους, υπογραμμίζοντας ότι ο μοναδικός στόχος είναι η επιβίωση των οικογενειών τους και η αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν. «Δεν έχουμε πολιτικούς σκοπούς. Μας ενδιαφέρει η δουλειά μας, τα παιδιά μας και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να ζούμε», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εικόνα που περιγράφει για την κτηνοτροφία στη Μαγνησία μετά το ξέσπασμα της ευλογιάς. Σύμφωνα με τους ίδιους, οι περισσότερες μεγάλες προβατοτροφικές μονάδες έχουν ουσιαστικά εξαφανιστεί, με αποτέλεσμα να έχει μειωθεί σημαντικά η τοπική παραγωγή γάλακτος και κρέατος.

Ακόμη πιο αποκαλυπτικό είναι το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζουν, κανένας από τους κτηνοτρόφους που έχασαν τα κοπάδια τους δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να τα ανασυστήσει. Οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν απορροφήθηκαν από συσσωρευμένες υποχρεώσεις προς τράπεζες, προμηθευτές και άλλες οφειλές, ενώ η απουσία πρόσθετων χρηματοδοτικών εργαλείων καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την επανεκκίνηση της παραγωγικής δραστηριότητας.

Πηγή ertnews.gr