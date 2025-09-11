ΠΣΕ ΟΠΕΚΕΠΕ: Ζητείται ενίσχυση προσωπικού για αποτελεσματικούς ελέγχους

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων στον ΟΠΕΚΕΠΕ επισημαίνει τον καθοριστικό ρόλο των υπαλλήλων στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος και στην ανάκτηση παράτυπων αγροτικών ενισχύσεων. Παρά τις δυσκολίες, οι έλεγχοι έχουν αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα, αλλά απαιτούνται προληπτικά μέτρα, σαφείς αρμοδιότητες και συνεργασία με άλλες δημόσιες αρχές.

Οι εργαζόμενοι τονίζουν την υποστελέχωση: στην Ελλάδα ένας ελεγκτής καλύπτει 1.268 εκμεταλλεύσεις, όταν στη Γαλλία η αναλογία είναι 1 προς 141 και στην Ισπανία 1 προς 111. Παρά την έλλειψη προσωπικού, μεταξύ 2019–2024 πραγματοποιήθηκαν 51.500 επιτόπιοι έλεγχοι και καταβλήθηκαν 17 δισ. ευρώ σε επιδοτήσεις, ενώ δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ανακτήθηκαν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Ο Σύλλογος καταγγέλλει ότι ο Οργανισμός λειτουργεί σε συνθήκες διοικητικής αστάθειας, με αποφάσεις να λαμβάνονται χωρίς συμμετοχή των εργαζομένων. Οι ίδιοι δεσμεύονται να συνεχίσουν να διεκδικούν την ενίσχυση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας ότι η στήριξη των ελεγκτικών μηχανισμών είναι απαραίτητη για την αξιοπιστία του Οργανισμού και της χώρας απέναντι στους αγρότες και την ΕΕ.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Ο καθοριστικός ρόλος των εργαζομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και στην πάταξη της απάτης επιβεβαιώνεται μέσω των πρόσφατων ανακοινώσεων για τη διαπίστωση και την ανάκτηση παράτυπων/παράνομων αγροτικών ενισχύσεων, για τα οποία χρησιμοποιήθηκαν οι έλεγχοι που πραγματοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εμπειρία αυτή, απέδειξε ότι η συνεργασία με άλλες δημόσιες αρχές μπορεί να επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα. Ωστόσο, για να υπάρχει ουσιαστική παρέμβαση και να μην αρκούμαστε σε κατασταλτικές ενέργειες, χρειάζονται προληπτικά μέτρα.

Για την αποτροπή φαινομένων εξαπάτησης χρειάζεται ξεκάθαρο πλαίσιο συνεργασίας με τις υπόλοιπες κρατικές υπηρεσίες καθώς και διακριτές αρμοδιότητες. Ουσιαστική ενίσχυση του Οργανισμού με προσωπικό, με θεσμοθέτηση διαδικασιών, με ισχυροποίηση της χρήσης διαλειτουργικών εργαλείων, με νομοθετική διόρθωση αναποτελεσματικών κοινοτικών πολιτικών, εθνικών επιλογών και κριτηρίων. Η ενίσχυση της πρόληψης μέσω αποτελεσματικότερων ελέγχων και θεσμικών συνεργασιών είναι αυτή που διασφαλίζει την

αξιοπιστία του Οργανισμού Πληρωμών και μέσω αυτού την αξιοπιστία της χώρας απέναντι στους Έλληνες αγρότες και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Την ίδια στιγμή, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι ακόμη και τώρα, σε μια δύσκολη περίοδο, ο Οργανισμός φαίνεται να έχει αφεθεί στη μοίρα του. Λαμβάνονται κρίσιμες αποφάσεις ερήμην του και χωρίς τη συμμετοχή των εργαζομένων, οι οποίοι θα κληθούν να αναλάβουν την υλοποίησή τους.

Ως Σύλλογος Εργαζομένων είχαμε επισημάνει τα αυξανόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζαμε με τη συνεχιζόμενη απαξίωση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, η επίλυση των οποίων θα διασφάλιζε μεταξύ άλλων τις προϋποθέσεις ισχυροποίησης του Οργανισμού σε όλα τα στάδια των πληρωμών και ελέγχων μέσω των απαιτούμενων πληροφοριακών συστημάτων.

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους:

– Στην Ελλάδα 1 ελεγκτής του ΟΠΕΚΕΠΕ αντιστοιχεί σε 1.268 αγροτικές εκμεταλλεύσεις, όταν στη Γαλλία η αναλογία είναι 1 προς 141 και στην Ισπανία 1 προς 111. Ακόμη και στην Ιρλανδία, που εμφανίζει τον αμέσως υψηλότερο μέσο όρο, η αναλογία ανέρχεται σε 1 προς 431.

– Παρά την τραγική έλλειψη προσωπικού, την περίοδο 2019–2024 επιπλέον των μαζικών ψηφιακών διασταυρώσεων, πραγματοποιήθηκαν 51.500 έλεγχοι σε χωράφια και σταβλικές εγκαταστάσεις, καταβλήθηκαν 17 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιδοτήσεις, ενώ εντοπίστηκαν και ανακτήθηκαν δεκάδες εκατομμύρια ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

Επισημαίνουμε ότι η είσπραξη αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών είναι κανονιστική διαδικασία όλων των Οργανισμών Πληρωμών, εντάσσεται στη λειτουργία τους και εφαρμόζεται ανεξαρτήτως των ερευνών που διεξάγονται από διαφορετικές ελεγκτικές αρχές.

Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν πέρα από κάθε αμφιβολία ότι οι ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος ελέγχου στην Ευρώπη συγκριτικά με τους Οργανισμούς Πληρωμών άλλων Κρατών Μελών.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, τη διοικητική και επιχειρησιακή αστάθεια και την απροθυμία να εισακουστούν οι προτάσεις μας, συνεχίζουμε να ανταποκρινόμαστε με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα. Η σύγκριση των στοιχείων αναδεικνύει το σημαντικό έργο που επιτελείται παρά την υποστελέχωση, την οποία παραδέχονται όσοι κατά καιρούς διοικούν και εποπτεύουν τον Οργανισμό και φυσικά έχουν εντοπίσει οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι εργαζόμενοι του ΟΠΕΚΕΠΕ όλα αυτά τα χρόνια στηρίζουμε τον Οργανισμό με αυταπάρνηση και δεν δεχόμαστε να μας παρουσιάζουν ως μέρος του προβλήματος. Δεν θα σιωπήσουμε και θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε, από κάθε Πολιτική Ηγεσία και από κάθε Διοίκηση, την ενίσχυση του ελεγκτικού μας έργου, ώστε ο Οργανισμός να καταστεί ισχυρός, σύγχρονος και αποτελεσματικός. Μόνο η ενίσχυση των κρατικών ελεγκτικών μηχανισμών μπορεί να εγγυηθεί στο μέγιστο βαθμό τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος».