Για τη Δευτέρα αναβάλλεται η πληρωμή των παλιών βιολογικών

Παρά τις πληροφορίες για ολοκλήρωση των διασταυρωτικών ελέγχων μέχρι και την Πέμπτη (4/9), τελικά δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί σήμερα, Παρασκευή (5/9), η πληρωμή ποσού περίπου 60 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την προκήρυξη του 2022 του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» (έτος ενίσχυσης 2024/εξόφληση 30%).

Η εντολή στην τράπεζα δεν εστάλη εγκαίρως (σ.σ. θα έπρεπε να έχει σταλεί μέχρι τις 5 μ.μ.), οπότε και δεν κατέστη εφικτό να πιστωθούν οι λογαριασμοί των δικαιούχων. Ο λόγος που δεν έγινε αυτό είναι πιθανότατα η έλλειψη της τελικής υπογραφής. Η επόμενη μέρα που μπορεί να φέρει την πολυπόθητη εντολή πληρωμής είναι η Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου.

Μέχρι τότε, το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτή η νέα αναβολή αφήνει εκτεθειμένο τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, ο οποίος είχε πει ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι εβδομάδα πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και φυσικά, αφήνει έκθετο και τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος αύριο στην ομιλία του στη ΔΕΘ θα προσπαθήσει να δικαιολογήσει τις δυσάρεστες εξελίξεις, καθώς και να κατευνάσει την αγανάκτηση των αγροτών.