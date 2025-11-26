Ρ J CONDELLIS S.A.: «Αποφασίσαμε να μη συμμετάσχουμε στην AGROTICA 2026»

Συνεχίζεται το μπαράζ ανακοινώσεων μεγάλων εταιρειών εισαγωγής γεωργικών μηχανημάτων, που αποφασίζουν να μη συμμετάσχουν στην έκθεση Agrotica του 2026, στη Θεσσαλονίκη, οδηγώντας σε σοβαρές σκέψεις στους διοργανωτές να αναβάλουν τη διεξαγωγή της. Η Ρ J CONDELLIS S.A. – εισαγωγέας μεταξύ άλλων των τρακτέρ New Holland και Case IH – ανακοίνωσε πριν από λίγο:

Μια καθαρή θέση με σεβασμό στον αγροτικό κόσμο.

Η Ρ J CONDELLIS S.A. στηρίζει σταθερά τον Ελληνα Αγρότη εδώ και δεκαετίες. Η Agrotica αποτελεί πάντα ένα σημαντικό σημείο επαφής. Θέλουμε η παρουσία μας εκεί να έχει ουσία και να αντανακλά την πραγματική δυναμική του κλάδου.

Η σημερινή συγκυρία δημιουργεί έντονη πίεση στον αγροτικό κόσμο. Οι προκλήσεις είναι καθημερινές και σοβαρές. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν οι συνθήκες για μια συμμετοχή που να αποπνέει τον χαρακτήρα γιορτής και προόδου που επιθυμούμε για την Agrotica.

Για αυτό αποφασίσαμε να μη συμμετάσχουμε στην AGROTICA 2026. Η απόφαση αυτή εκφράζει σεβασμό προς τους αγρότες και την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν.

Παραμένουμε στο πλευρό τους με πράξεις. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην εξυπηρέτηση, στην τεχνική υποστήριξη και στις λύσεις που χρειάζονται σήμερα οι παραγωγοί.

Ελπίζουμε ότι στο μέλλον Θα υπάρχουν πιο ευνοϊκές συνθήκες ώστε να επιστρέψουμε στη διοργάνωση με τον τρόπο που αρμόζει στον Ελληνα Αγρότη.