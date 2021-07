Ρεκόρ απόδοσης στη συγκομιδή σταφυλιών από τη New Holland

● Η New Braud 9090X, με τον νέο διαχωριστή μίσχων (destemmer) και την πλευρική

μεταφορική ταινία εκφόρτωσης προσφέρει: ● 197,6 τόνους απόδοση. ● 1,0% εξαιρετικά χαμηλές ξένες ύλες (MOG: Material other than Grape). ● 0,99 λίτρα καυσίμου ανά τόνο συγκομιδής, εξαιρετική οικονομία. ● Νέα σειρά Braud 9090X: Μεγαλύτερη παραγωγικότητα για τους καλλιεργητές,

καλύτερη ποιότητα σταφυλιών για τους οινοποιούς. ● Σταφυλοσυλλεκτική Braud: Περισσότερα από 15.000 μηχανήματα από το 1975.