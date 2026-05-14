Ρέθυμνο: Οι Μαργαρίτες κρατούν ζωντανή την παραδοσιακή τέχνη της κεραμικής, με το βλέμμα στην UNESCO

Η παραδοσιακή τέχνη της αγγειοπλαστικής και της λιθοδομής επιστρέφει δυναμικά στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου, με τον σύλλογο «Ρόδακα» να διοργανώνει σειρά εργαστηρίων που αναδεικνύουν τη σημασία της διατήρησης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρήτης.

Από τις 16 έως και τις 25 Ιουλίου 2026, οι Μαργαρίτες μετατρέπονται σε ένα ανοιχτό εργαστήρι παράδοσης, όπου τεχνίτες, μάστορες και συμμετέχοντες θα εργαστούν πάνω στην αποκατάσταση παραδοσιακών κατασκευών, μεταφέροντας γνώσεις και τεχνικές από γενιά σε γενιά.

Στο επίκεντρο των δράσεων βρίσκεται η αποκατάσταση του παραδοσιακού καμινιού αγγειοπλαστικής του αείμνηστου αγγειοπλάστη Μανώλη Δεινάκη, στα Πιθαρουλιανά Μαργαριτών, αλλά και εργαστήρια ξερολιθιάς και αποκατάστασης πέτρινων τοίχων με φυσικά υλικά, υπό την καθοδήγηση έμπειρων μαστόρων.

Παράλληλα, προγραμματίζεται διημερίδα αφιερωμένη στην αγγειοπλαστική τέχνη των Μαργαριτών στις 24 και 25 Ιουλίου, με αφορμή τόσο την αποκατάσταση του ιστορικού καμινιού όσο και την προσπάθεια ένταξης της Μαργαριτσανής Αγγειοπλαστικής στα στοιχεία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.

Σε τούτο το σημείο να τονιστεί ότι οι Μαργαρίτες αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παραδοσιακούς πυρήνες κεραμικής στην Κρήτη, με ιστορία αιώνων στην αγγειοπλαστική τέχνη, στοιχείο που ενισχύει το πολιτιστικό αποτύπωμα της περιοχής, αλλά και τη δυναμική ανάπτυξης θεματικών μορφών πολιτιστικού τουρισμού.

Όπως επισημαίνεται από τους διοργανωτές, στόχος των δράσεων είναι όχι μόνο η διάσωση τεχνικών και υλικών της παραδοσιακής δόμησης, αλλά και η διατήρηση της συλλογικής μνήμης και της σύνδεσης των νεότερων γενεών με την αυθεντική πολιτιστική ταυτότητα του τόπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ