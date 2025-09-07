Rodger Hobson, Πρόεδρος της Βritish Carrots: «Θα έχουμε καρότα για τα Χριστούγεννα, αλλά όχι για όλον τον χρόνο»

Μια πρωτοφανή ξηρασία που έχει θέσει σε κίνδυνο την παραγωγή καρότων και άλλων υπαίθριων καλλιεργειών αντιμετωπίζει η Αγγλία. Από τον Φεβρουάριο μέχρι σήμερα, η βροχόπτωση στη χώρα έχει φτάσει μόλις το 25% του μέσου όρου, με ελάχιστες βροχές να καταγράφονται από τον Απρίλιο, σύμφωνα με μετεωρολογικά στοιχεία. Οι αγρότες –σύμφωνα με την ιστοσελίδα Fresh Plaza– προειδοποιούν ότι η κατάσταση απειλεί όχι μόνο τις φετινές σοδειές, αλλά και τις τιμές στην αγορά, καθώς τα εγχώρια καρότα γίνονται δυσεύρετα και οι εισαγωγές αναπόφευκτες.

«Η τελευταία βροχή έπεσε τον Ιούλιο», δήλωσε ο Rodger Hobson, πρόεδρος της British Carrots. «Είναι μια ιστορία δύο καλλιεργειών: Στις περιοχές που μπορέσαμε να ποτίσουμε, τα καρότα είναι σε καλή κατάσταση. Όπου δεν καταφέραμε, η κατάσταση είναι εφιαλτική», πρόσθεσε. Στο αγρόκτημά του, περίπου ένα 20% των καλλιεργειών δεν έχει ποτιστεί ποτέ, λόγω έλλειψης πρόσβασης σε νερό, ενώ άλλο ένα 20% έχει χάσει το διαθέσιμο νερό, λόγω χαμηλής στάθμης ποταμών, κενών ταμιευτήρων και περιορισμών της βρετανικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος.

Συνολικά, περίπου το 60% των καλλιεργειών του Hobson είναι σε καλή κατάσταση, ενώ το υπόλοιπο κινδυνεύει. «Θα έχουμε καρότα για τα Χριστούγεννα, αλλά όχι για όλη τη χρονιά. Θα χρειαστεί να εισάγουμε και τα εισαγόμενα καρότα κοστίζουν περίπου τρεις φορές περισσότερο από τα εγχώρια», προειδοποιεί.

Η ξηρασία πλήττει ευρύτερα τη χώρα, με παρόμοια προβλήματα να αναφέρονται σε πολλές περιοχές της Αγγλίας. Η Σκωτία φαίνεται να τα έχει πάει καλύτερα, αλλά συνολικά οι καλλιέργειες βιώνουν κρίσιμες ελλείψεις νερού. Οι προγνώσεις για τις επόμενες ημέρες δεν είναι ενθαρρυντικές: Το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένει τα υπολείμματα του τυφώνα Erin, ωστόσο στο Γιορκσάιρ η βροχόπτωση εκτιμάται μόλις σε 8 χιλιοστά, ανεπαρκής για να αναπληρώσει την έλλειψη υγρασίας.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η ξηρασία αποτελεί σοβαρή απειλή για τις τιμές των τροφίμων και για την οικονομία των αγροτικών περιοχών. Η ανάγκη για εισαγωγές αυξάνεται, ενώ οι εγχώριες παραγωγές κινδυνεύουν να μην καλύψουν τη ζήτηση. «Ελπίζω ότι τον Σεπτέμβριο θα δούμε επαρκείς βροχοπτώσεις και τα πράγματα θα βελτιωθούν», καταλήγει ο Hobson, στέλνοντας μήνυμα ανησυχίας για την επάρκεια των αγροτικών προϊόντων στη Βρετανία.