Ρόδια, σταφύλια και σύκα της Παριανής γης κατακτούν την ελληνική αγορά

Στην Πάρο, πέρα από τον τουρισμό, ανθίζει και η καλλιέργεια εξαιρετικών αγροδιατροφικών προϊόντων, που ξεχωρίζουν για τη γεύση, το άρωμα και την αυθεντικότητά τους, αναδεικνύοντας το νησί σε έναν σημαντικό γαστρονομικό προορισμό.

Η Παριανή γη αποδεικνύει τον πλούτο και τη γονιμότητά της, καθώς ρόδια, σταφύλια και σύκα ανώτερης ποιότητας κατακτούν δυναμικά την ελληνική αγορά.

Ο παραγωγός, Αρσένης Λουκής, μιλώντας στην ΕΡΤ3 και την εκπομπή «Περίμετρος» τόνισε πως ξεκίνησαν τις καλλιέργειες από το 2005, φυτεύοντας τα πρώτα αμπέλια, μετά πήγαν στις ελιές και στη συνέχεια φύτεψαν ρόδια και σύκα.

Αναφέρθηκε στις ιδιαιτερότητες της καλλιέργειας σε ένα νησί και σημείωσε πως το μεράκι τους για τη γη το έκαναν επάγγελμα και γι’ αυτό πέτυχε η δουλειά τους.