Στο Μαξίμου οι 25 αγρότες για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό
Στο Μέγαρο Μαξίμου έφτασαν λίγο μετά τις 14:30 οι αγρότες για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.
Οι εκπρόσωποι των αγροτών που θα συναντηθούν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη προέρχονται από συνολικά 14 μπλόκα και οργανώσεις, αντιπροσωπευτικά από όλη τη χώρα. Ειδικότερα, η σύνθεση περιλαμβάνει προέδρους και μέλη αγροτικών συλλόγων και συνεταιρισμών από Μακεδονία, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα και Κρήτη, καθώς και κτηνοτρόφους που επλήγησαν από μέτρα βιοασφάλειας (με απώλειες ζωικού κεφαλαίου).
Από την πλευρά τους, οι αγρότες που συντάσσονται με την Πανελλαδική Επιτροπή αποφάσισαν να μην συμμετάσχουν στη συνάντηση, μετά την ολοκλήρωση συσκέψεων στα μπλόκα της Νίκαιας, των Μαλγάρων και της Καρδίτσας. Όπως αναφέρουν, η απόφαση ελήφθη λόγω διαφωνιών για τη σύνθεση των επιτροπών εκπροσώπησης, ενώ προαναγγέλλουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.
Συγκεκριμένα στη σύσκεψη συμμετέχουν οι:
- Τσίλιας Χρήστος, γραμματέας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης
- Λιολιόπουλος Αναστάσιος, πρόεδρος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας
- Βόλκος Νίκος, μέλος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας
- Τόπης Αθανάσιος, μέλος Α.Σ. Αλεξάνδρειας
- Διαμαντόπουλος Αδαμάντιος, πρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου
- Παναγής Ιωάννης, αντιπρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου
- Παπαδόπουλος Γεώργιος, πρόεδρος Α.Σ. Δήμου Πέλλας
- Δημητριάδης Νίκος, μέλος ΑΣ Δ. Σκύδρας
- Τοπαλίδης Στέφανος, πρόεδρος ΑΣ Δ. Σκύδρας
- Μπαλούκας Δημήτρης, πρόεδρος Πανθεσσαλικής Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων
- Παπακωστούλης Θεόδωρος ΑΣ πρ. Δ. Πλατυκάμπου
- Μπατρακούλης Αντώνης, μέλος ΑΣ Δ. Πλατυκάμπου
- Παρλάντζας Νίκος, εκπρόσωπος κτηνοτρόφων των οποίων το ζωικό κεφάλαιο θανατώθηκε στο πλαίσιο μέτρων βιοασφάλειας
- Καλόγερος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος κτηνοτρόφων Μαγνησίας
- Πάντζιος Χρήστος, αγρότης, Μικροθήβες
- Παπαθανασίου Αναστασία, νέα αγρότισσα, Μικροθήβες
- Παλιούρας Γεώργιος, πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας
- Δημούλιας Ιωάννης, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιάτου, επικεφαλής αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου
- Λέγγας Μάρκος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Οργάνωσης Παραγωγών Πήγασος Αγροδιατροφή, μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου
- Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος Α.Σ. Δυτικής Αχαΐας
- Τσίλιας Δημήτριος, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών
- Ορφανουδάκης Μανώλης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Φαιστού και αντιπρόεδρος συντον. Ν. Ηρακλείου
- Γαϊτάνης Γιάννης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Ιεράπετρας.
- Καβουσανάκης Μανώλης, ταμίας αγροτικού συλλόγου Ιεράπετρας με εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση πέντε αγροτικών συλλόγων Κρήτης
- Φασομυτάκης Γιάννης, εκπρόσωπος αγροτικού συλλόγου νότιας Κρήτης.