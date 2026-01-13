Στο Μαξίμου οι 25 αγρότες για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Στο Μέγαρο Μαξίμου έφτασαν λίγο μετά τις 14:30 οι αγρότες για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών που θα συναντηθούν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη προέρχονται από συνολικά 14 μπλόκα και οργανώσεις, αντιπροσωπευτικά από όλη τη χώρα. Ειδικότερα, η σύνθεση περιλαμβάνει προέδρους και μέλη αγροτικών συλλόγων και συνεταιρισμών από Μακεδονία, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα και Κρήτη, καθώς και κτηνοτρόφους που επλήγησαν από μέτρα βιοασφάλειας (με απώλειες ζωικού κεφαλαίου).

Από την πλευρά τους, οι αγρότες που συντάσσονται με την Πανελλαδική Επιτροπή αποφάσισαν να μην συμμετάσχουν στη συνάντηση, μετά την ολοκλήρωση συσκέψεων στα μπλόκα της Νίκαιας, των Μαλγάρων και της Καρδίτσας. Όπως αναφέρουν, η απόφαση ελήφθη λόγω διαφωνιών για τη σύνθεση των επιτροπών εκπροσώπησης, ενώ προαναγγέλλουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Συγκεκριμένα στη σύσκεψη συμμετέχουν οι: