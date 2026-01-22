Ρόδος: Βυθίστηκαν πέντε αλιευτικά σκάφη εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν από χθες στη Ρόδο. Λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή και φτάνουν και τα 10 και 11 μποφόρ, βυθίστηκαν πέντε αλιευτικά σκάφη, που ελλιμενίζονταν στο λιμάνι της «Κολώνας».

Τα σκάφη, σύμφωνα με πληροφορίες, παρότι υπήρχε ενημέρωση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο να ασφαλιστούν εξαιτίας των καιρικών συνθηκών από τους ιδιοκτήτες τους, δεν ασφαλίστηκαν. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου.

Πηγή: ertnews.gr